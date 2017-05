Read Russia: Deutsche Übersetzerin Rosemarie Tietze nominiert

Seit 2011 verleiht das russische Institut für Übersetzung den Read-Russia-Preis für herausragende Übersetzungen russischer Prosa und Dichtung in eine Fremdsprache. Voraussetzung ist, dass die fremdsprachlichen Werke in den letzten zwei Jahren vor der Nominierung bei einem ausländischen Verlag erschienen sind. In der laufenden Saison sind 156 Anmeldungen aus 28 Nationen bei der Jury eingegangen.

In der Kategorie „Literatur des XX. Jahrhunderts“ (bis 1990 erschaffene Werke) ist die deutsche Übersetzerin Rosemarie Tietze vom Carl-Hanser-Verlag für ihre Übersetzung des Romans „Ein Abend bei Claire“ von Gaito Gasdanow nominiert worden. Sie tritt gegen ihre Kollegen aus Frankreich, Italien, Iran und Mexiko an.

Für Mitte August ist die engere Auswahl der Preisbewerber angekündigt. Die Sieger werden erst am 10. September bekanntgegeben – in der feierlichen Zeremonie zum Abschluss des 4. Internationalen Übersetzerkongresses im Moskauer Paschkow-Haus. Mehr als 300 Übersetzer aus der ganzen Welt sind zur Teilnahme an diesem Kongress eingeladen.