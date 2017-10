Moskau für Weinliebhaber: Fünf Bar-Tipps für jeden Geschmack

Moskaus Weinszene folgt anderen Welthauptstädten auf dem Fuße. Russia Beyond legt Ihnen persönlich diese Weinstuben im Zentrum der russischen Hauptstadt an Herz und Gaumen.

Beer & Brut

Bier für die Herren und Sekt für die Damen! Das „Beer & Brut“ auf Pokrowka Strasse ist ein lockeres Lokal, wo Sie finden, was Sie mögen – sei es ein Reserve-Wein oder Sekt mit zarter Zitrusnote. Die Weinkarte wurde von Chef-Sommelier Andrej Arbatow, einer berühmten Größe der Moskauer Weinszene, erstellt. Die Speisekarte bietet viele köstliche Gerichte, die sowohl Bier als auch Wein perfekt ergänzen.

Chleb i Wino

Diese Kette betreibt vier Weinlokale im Zentrum Moskaus. Der Name bedeutet "Wein und Brot" und fasst das Konzept perfekt zusammen. Im Weinkeller sind Flaschen Wein zum Mitnehmen oder zum gleichen Preis vor Ort erhältlich. In entspannter Atmosphäre genießen Gäste in Gesellschaft ihrer Freunde köstliche Speisen aus der ständig wachsenden Auswahl an Tapas, Salaten, Suppen, Risottos, Fleisch und Fisch.

Winnyj Basar

2014 entschied sich Ewgenija Katschalowa, eine Bar ohne Weinkarte zu eröffnen: So entstand der erste Winnyj Basar (deutsch: Weinbasar) am Komsomolskij Prospekt: Flaschenregale voller Wein zu Ladenpreisen. Die Moskauer reagierten positiv auf das neue Konzept – Freunde treffen, neue Weine ausprobieren und Snacks knabbern. Inzwischen gibt es vier Lokale dieser Art im und rund um das Moskauer Zentrum.

Magnum Wine Bar

Die Magnum Wine Bar ist da schon für Liebhaber einer gehobeneren Klasse gedacht: Sie befindet sich im trendigen Wirtschaftsbezirk Belaja Ploschad ( zu Deutsch der Weiße Platz). Mit mehr als 100 Weinsorten (die Hälfte davon können Sie auch im Glas bekommen) ist der Ort zum Hit unter Weinliebhabern geworden. Dabei ist er wirklich zum Wein Genießen konzipiert. Der große Hunger zum Abend sollte möglichst schon früher gestillt werden.

Was Magnum aber wirklich von anderen Moskauer Weinbars unterscheidet, sind die Brunch-Aktionen am Wochenende mit Prosecco für 250 Rubel, Champagner für 350 Rubel und Cava für nur 150 Rubelchen. Außerdem bietet die Bar regelmäßig Degustationen mit echten Weinkennern an.

Litro

Der talentierte Giuseppe Davi arbeitet in der offenen Küche von Litro, einem neuen italienischen Restaurant mit Fokus auf Wein in der Bolschaja Grusinskaja-Straße. Hier können Sie Wein in allen Größen (Flaschen, halbe Flaschen oder Gläser) und aus praktisch jeder erdenklichen Weinregion (auch Luxemburg, Israel und Krim) zu günstigen Preisen bekommen. Jeden Mittwoch gibt es 50 Prozent Rabatt auf die Weinsorten einer bestimmten Thematik, die jede Woche neu ausgewählt wählt. Sonntags werden alle „übrigen“ Flaschen zum halben Preis verkauft.

