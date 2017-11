Vier Tipps, um die beste medizinische Versorgung in Russland zu erhalten

Die Qualität der medizinischen Dienstleistungen in Russland kann sehr unterschiedlich sein. Russia Beyond und die Moskauer Klinik „Medicina“ haben deshalb ein paar Tipps zusammengestellt, um Ihnen die Suche nach kompetenten Fachärzten zu erleichtern, denen Sie Ihre Gesundheit anvertrauen können.

Achten Sie darauf, ob die Klinik ein internationales Qualitätszertifikat hat

Die Zertifizierung einer Klinik gibt die Auskunft über ihren Arbeitsstandard. In der Medizin gibt es eine große Anzahl davon, die wichtigste Zertifizierung unter ihnen ist jedoch „der goldene Standard“, der beliebige Risiken – von ärztlichen Behandlungsfehlern bis hin zum Ausrutschen im Flur – minimiert. Das ist die Akkreditierung der amerikanischen Joint Commission International (JCI). Diese Akkreditierung ist in den USA und in Europa weit verbreitet, in russischen Kliniken bisher aber relativ selten anzutreffen. Die „Medicina“-Klinik ist bisher die einzige allgemeine Klinik des Landes, in der alle Organisationseinheiten von der JCI akkreditiert sind.

In der Praxis bedeutet das, dass alle Prozesse - von den Handlungen der Zahnärzte und des OP-Teams bis zur Arbeit der Personalabteilung und der Registratur - standardisiert sind. So werden zum Beispiel alle Patientendaten durch einen persönlichen QR-Code geschützt. Diese können vom medizinischen Personal abgelesen werden, um Informationen über die Krankheitsgeschichte des Patienten, seine Medikation, Allergieanamnese, über den empfohlenen Diätplan und vieles mehr zu erhalten.

Die eingeführten Standards und Geschäftsprozesse bei der Moskauer Klinik „Medicina“ gewährleisten den höchsten Grad an Sicherheit für den Patienten und das medizinische Personal. Mark Boyarsky Mark Boyarsky

Ein weiteres Beispiel: eine OP-Situation, bei der jeder Teilnehmer des Operations-Teams vor Beginn der Operation seine Aufgabe und die zugehörigen Arbeitsschritte bespricht sowie all das auf einer Tafel schriftlich festhält, von der es wiederum auf einen Bildschirm übertragen wird. Durch diese Handlungsweise wird das Risiko wesentlich reduziert, dass während der Operation etwas schiefgehen könnte.

Die JCI-Standards setzen die regelmäßige Durchführung folgender Analysen voraus: Welche Arzneimittel werden in der Klinik eingesetzt, welche Präparate passen den Patienten am besten, die Zeitkontrolle bei der Leistung der medizinischen Hilfe, regelmäßige unabhängige Wirtschaftsprüfungen und weitere.

„Die eingeführten Standards und Geschäftsprozesse gewährleisten den höchsten Grad an Sicherheit für den Patienten und das medizinische Personal“, erzählt der Direktor für die Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften und den Vertrieb in der „Medicina“-Klinik, Petr Jawerbaum. „Dazu muss gesagt werden, dass diese Art von Akkreditierung nicht in zwei oder drei Monaten eingeführt werden kann. Die Experten überprüfen alles: wann der Arzt das letzte Mal seine Zertifizierung bestätigen ließ, wie sein Diplom geprüft wurde, mit welchen Arzneimitteln die Patienten behandelt wurden, wie diese Arzneimittel aufbewahrt wurden, ob eine Krankenschwester ein Schloss öffnen kann, wenn sich ein Patient in der Dusche eingeschlossen hat und ohnmächtig wurde, wo die Protokolle der Küchenkontrolle aufbewahrt werden – auch dann, wenn es nicht um unsere Kantine, sondern um ein Partnerrestaurant geht.“

Moskauer Klinik „Medicina“ Mark Boyarsky Mark Boyarsky

Achten Sie auf den Service und die sprachliche Unterstützung

Dabei geht es sich nicht nur um die Möglichkeit, sich über die Website einen Vorstellungstermin auszumachen, den passenden Termin zu vereinbaren oder einen Rückruf zu bestellen, sondern auch um die Sprachbarriere, die in Russland oftmals zwischen dem medizinischen Personal und dem ausländischen Patienten besteht. Ausländerfreundliche Dienstleistungen im medizinischen Bereich sind deshalb für jede Klinik von großem Vorteil. Dazu gehören die sprachliche Unterstützung, die Begleitung zur Arztvisite und die Übersetzung der notwendigen Krankenversicherungsdokumente, die für Sie und die Versicherungsgesellschaften erforderlich sind.

Ideal ist das Arbeitsprinzip „ein Patient – ein Arzt“, erklärt uns Jawerbaum: „Die Idee besteht darin, dass jeder Patient einen bestimmten Arzt haben muss, der den Patienten fachgerecht betreut, an der Organisation der medizinischen Hilfe teilnimmt und für ihn die Verantwortung übernimmt. Unsere Klinik ist sehr groß und hat 105 Betten im stationären Bereich. Aber egal in welche Abteilung der Patient kommt, kann er sich auf einen sehr hohen medizinischen Standard und Service verlassen. Er wird vom Personal empfangen und begleitet, es werden entsprechende Untersuchungen durchgeführt und die Ergebnisse dem Patienten sofort mitgegeben“, sagt Jawerbaum.

Petr Jawerbaum, Direktor für Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften und den Vertrieb in der „Medicina“-Klinik Mark Boyarsky Mark Boyarsky

Achten Sie auf die Verfügbarkeit von Expertendienstleistungen

Selbst wenn Sie keine exklusiven und technologisch komplizierten medizinischen Dienstleistungen benötigen, ist die Möglichkeit, diese vor Ort durchführen zu können, bei der Auswahl einer Klinik sehr wichtig. Es spricht dafür, dass sich die Klinik um die Entwicklung und die Anwendung moderner Technologien bemüht.

So praktiziert das Tumorzentrum "Sofia" an der "Medicina“-Klinik die „Single-Dose“-Methode der Radiochirurgie: Ein Tumor wird dabei in einer Sitzung entfernt, und das gesunde Gewebe bleibt unbeschädigt. Diese Methode wurde in die Praxis der "Medicina“-Klinik zusammen mit israelischen Spezialisten eingeführt, und die therapeutische Dosis wird bei jeder Art von Strahlentherapie von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) geprüft. Diese schickt spezielle Proben, die in Moskau bestrahlt und dann zurückgesandt werden. Zertifikate geben dann Informationen darüber, ob die korrekte Strahlendosis verwendet wurde oder ob es die Abweichungen von der Norm gab.

CT-Apparat in der Moskauer Klinik "Medicina" Mark Boyarsky Mark Boyarsky

Vergessen Sie Ihre Krankenversicherung nicht

Die entspannte Bezahlung medizinischer Leistungen hängt von den Verträgen der Klinik mit ausländischen Versicherungsgesellschaften und Partnern ab. Im Idealfall sollte die Klinik direkte Verträge mit führenden westlichen Versicherungsgesellschaften haben.

Eine gute Alternative ist auch, wenn die Klinik mit den Assistance-Gesellschaften zusammenarbeitet, die die Interessen westlicher Versicherer bei der Regelung von Versicherungsfällen vertreten. Über diese Versicherungsgesellschaften erfolgt die Abstimmung der Zahlungen und Zahlungsgarantien. In diesem Fall braucht sich der Patient bei Vorliegen einer entsprechenden Krankenversicherung keine Sorgen über die Entschädigung zu machen oder selbst für Dienstleistungen zahlen zu müssen.

Falls Ihre Krankenversicherung nicht auf der Liste der Vertragspartner steht, sollten Sie so früh wie möglich in Erfahrung bringen, ob die zuständige Klinik Ihre Krankenakte in englischer Sprache für Ihre Krankenversicherung ausstellen kann.

Moskauer Klinik „Medicina“ arbeitet praktisch mit fast allen Kliniken in Moskau, mit vielen Kliniken in Russland, aber auch mit ausländischen Kliniken. Mark Boyarsky Mark Boyarsky

Eigentlich wird eine kompetent organisierte medizinische Einrichtung die Konkurrenz als Grundlage ihrer Ideologie nicht erklären, glaubt Jawerbaum. „Wenn die Klinik für die Gesundheit ihrer Patienten arbeitet, wird sie ein großes Kooperationsnetz an Partnern, darunter auch die Partnerkliniken haben“, meint Jawerbaum. „Wir arbeiten praktisch mit fast allen Kliniken in Moskau, mit vielen Kliniken in Russland, aber auch mit ausländischen Kliniken - in den USA, in Israel, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern zusammen. Was die ausländischen Versicherungsgesellschaften anbetrifft, ist es wichtig, dass die versicherten Patienten die Möglichkeit haben, sich in einer Klinik vorzustellen, die für sie und ihre Versicherungsgesellschaften klar strukturiert ist“, - sagt man in der "Medicina"-Klinik.

