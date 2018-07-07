"Wenn Russland gewinnt, dann...": Die zehn verrücktesten WM-Wetten auf die Sbornaja

Если Россия выиграет, брошу пить— разнузданная сибаритка🦊 (@mosgorfilm) 1 июля 2018 г.
Ваш этот Марио Фернандес очень секси! Если Россия выиграет, набью себе татуировку с его лицом обязательно— сахарная княжна (@yasakharnaya) 1 июля 2018 г.
Немец обещал подарить мне 500 евро, если россия выиграет 2:1— Dany Moon (@moondany7) 1 июля 2018 г.
Сегодня на работу иду через церковь
Если Россия выиграет Испанию, то я побреюсь налысо.— $p666dw4y (@sp666dw4y) 1 июля 2018 г.
Если Россия выиграет, куплю рибоки своей мечты и покрашусь в тёмно-шоколадный цвет— Зая (@callmemacarena) 1 июля 2018 г.
Смарю футбол— вика (@khmialeuskaya) 1 июля 2018 г.
Подходит батя
- если россия выиграет, то я вот сразу после матча пойду и куплю тебе айфон
И уходит
Сказала вчера что если Россия выиграет то я покрашусь в блонд зачем Россия выиграла.— лунный пьęро (@mrlkld) 2 июля 2018 г.
Если Россия выиграет я возьму друга своей собачке в приюте #РоссияИспания— d.!.ma (@Yafu_1) 1 июля 2018 г.
#РоссияИспания если Россия выиграет, я на месяц сяду на диету !!!!!!!!!!!!— Варя (@_MORYLS_) 1 июля 2018 г.
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