"Wenn Russland gewinnt, dann...": Die zehn verrücktesten WM-Wetten auf die Sbornaja

Lifestyle
Russia Beyond

Sergei Kiselev/Moskva Agency

Der russische Sänger T-Killah hat versprochen, dass er sich ein Tattoo ins Gesicht stechen lässt, wenn Russland gewinnt.

"Wenn Russland gewinnt, werde ich nie wieder trinken!"

Scheint so, als ob russische Mädchen verrückt sind nach dem eingebürgerten brasilianischen Fußballspieler Mario Fernande. Einige versprochen wollen ihn sich als Tattoo stechen lassen, wenn Russland gewinnt.

"Ein Deutscher hat mir 500 Euro versprochen, wenn Russland 2: 1 gewinnt. Heute werde ich auf dem Weg zur Arbeit die Kirche besuchen."

"Wenn Russland gewinnt, rasiere ich mir den Kopf!"

"Wenn Russland gewinnt, kaufe ich die Reeboks meiner Träume und färbe meine Haare dunkel."

Jemand wurde wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf der Erde, nachdem dieser Vater ein iPhone versprach, wenn Russland gewinnt. Als sich das letzte Spiel gegen Spanien dem Ende zu neigte, verschwand der Herr Papa plötzlich...

"Ich sagte gestern: Wenn Russland gewinnt, werde ich mir die Haare blond färben... Warum habe ich das nur getan?"

"Wenn Russland gewinnt, adoptiere ich einen Hund aus einem Tierheim."

"Wenn Russland gewinnt, beginne ich mit einer Diät."

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