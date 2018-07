So sehen gute Verlierer aus! Japans WM-Team überrascht mit perfekter Sauberkeit

Die japanische Nationalmannschaft musste sich im Achtelfinale in Rostow am Don mit 2:3 gegen den Gegner Belgien geschlagen geben. Die einzige verbliebene asiatische Mannschaft bei der Weltmeisterschaft lag noch in der 69. Minute mit 2:0 vorn, als Belgien plötzlich ein bewegendes Comeback hingelegt hatte und in der 94. Minute sein drittes Tor erzielte.

Die Japaner blieben aber auch nach dem Schlusspfiff auf dem Platz, bedankten sich bei Gegnern und Fans für das Spiel. Und dann schafften es die Kicker sogar noch, den Umkleideraum aufzuräumen und eine Notiz auf Russisch zu hinterlassen: Da steht in kyrillischen Buchstaben "СПАСИБО!" - "Danke".

Aber das war nicht alles. Die japanischen Fans sammelten auch Müll in der Rostow Arena ein, wie sie es bereits nach dem letzten Match ihres Teams in Saransk getan hatten. Der japanische WM-Fan Maya Yoshida meint dazu:

"Wir spielen hier Fußball, wir kämpfen auf dem Feld, aber wir zeigen auch Japan, und wir sollten esdasmit Würde tun. Die Fans haben das gezeigt!"

