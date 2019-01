Sieben Kuriositäten, die Sie nur in russischen Elektritschkas bekommen

Diese Verkäufer können (fast) jeden davon überzeugen, Geld für etwas auszugeben, was man nie braucht. Also Vorsicht!

Pavel Golovkin/TASS Pavel Golovkin/TASS

Es ist ein heißes Sommerwochenende und Sie fahren mit Ihrer angestammten Eletritschka zur Datscha, dicht gepackt mit heißen, verschwitzten Körpern. Die Waggons sind ein Schlachtfeld für Musiker, Bettler und Händler. Legale Verkäufer besitzen bestimmte Abzeichen und bieten meist Eis und kühle Getränke an. Die lautesten aber sind in der Regel diejenigen, die jenseits des Gesetzes Dinge wie Mikrofasertücher, Hundehaar-Gürtel und andere „nützliche“ Dinge verscherbeln wollen.

1. Der zaubernde Reinigungsschwamm

Ein beliebtes Produkt ist ein Melaminschwamm, der alles reinigen kann! Wie Sie sehen können, zieht er mit einem Textmarker an der Tür des Zuges eine Linie, bevor er die Tinte wegwischt. Es klappt! Allerdings sind diese Schwämme in der Regel qualitativ mangelhaft und teurer als in den Geschäften...

2. Hochgeschwindigkeitsgemüseschneider

Wer träumt nicht vom schnellen Schneiden von Gemüse? Dieser Händler zeigt seine Schneidemaschinen in der Metro und macht gleich da einen Salat. Beeindruckende Fähigkeiten.

3. Magischer Lufterfrischer

Dies ist natürlich kein normaler Lufterfrischer! Es ist speziell für "Die Kammer des Schreckens" (also das WC) gemacht und wird vom "Zaubereiministerium" unterstützt. Es gibt keinen Grund, Dumbledore nicht zu glauben!

4. Supersicherer Raketenballon

Ein gewöhnlicher Luftballon? Nein, dieses Ding fliegt so schnell wie eine Rakete, sagt der Verkäufer. Aufpumpen und über die Passagiere wirbeln lassen.

5. Glasschneider für alles

Diese Frau zeigt einen "wundervollen" Glasschneider, der Glas und Fliesen zerkleinert! Sie sieht nicht besonders begeistert aus, als sie merkt, dass sie gefilmt wird. Aber das hält den Glasschneider nicht auf.

6. Flauschiger Pawel

Dieses Spielzeug sieht wie ein orangefarbener Wurm aus, wird vom Verkäufer aber als hübscher "flauschiger Pawel" verkauft.

7. Profi-Lupe

Vergessen Sie die Brille: Mit dieser Profi-Lupe können Sie sogar den kleinsten Text lesen. Und das sogar nachts, denn das Wunderstück hat sogar extra Licht...

Mehr über die wunderbare Welt des russischen Nahverkehrs lesen Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.