Russia Beyond

In diesem Winter, bei dem die Vereinigten Staaten unter extrem niedrigen Temperaturen litten, schlossen sich neue Teilnehmer der #boilingwaterchallenge [Kochendes-Wasser-Challenge] an. Aber Sibirien ist nach wie vor die beste Region, um ein Eis-Feuerwerk durch das Schleudern von heißem Wasser in die eiskalte Luft zu gestalten.