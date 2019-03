Tschukotka statt Los Angeles: Ein Air-China-Flugzeug musste in der russischen Arktis notlanden

Am 4. März gingen 188 Passagiere in Peking an Bord eines Flugzeuges in die USA. Sie waren glücklich darüber, dass ihr nächstes Ziel das sonnige Los Angeles sein sollte. Aber als die Boeing 777 landete, rutschte das Flugzeug entlang der zugefrorenen Landebahn des Flughafens in Anadyr, Russlands östlichster Stadt in Tschukotka. Die Notlandung war durch einen Feueralarm im Gepäckbereich erzwungen worden.

Bei heftigem Sturm, mussten die Passagiere dann über Evakuierungsrutschen bei minus 6 Grad Celsius das Flugzeug verlassen.

Auf YouTube-Video sind Erwachsene und Kinder in leichten Kleidern zu sehen, die durch den Schnee laufen, um das Flughafengebäude zu erreichen.

Ein anderes Bild zeigt Passagiere, die im Flughafen auf dem Boden liegen.

“Derzeit sind alle Passagiere im internationalen Terminal und in VIP-Bereichen untergebracht. Essen und Trinken wurde bereitgestellt”, teilte Leonid Nikolajew, der erste stellvertretende Gouverneur der Region Tschukotka, am 5. März mit. “Es gibt Ärzte vor Ort, aber niemand hat um medizinische Hilfe gebeten, niemand ist verletzt. Es gibt auch vier Übersetzer für Englisch und Chinesisch. “

Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Laut Medienberichten sollte ein anderes Flugzeug von Air China die Passagiere nach Los Angeles fliegen.

