Aurus-Cabrios präsentierten sich erstmalig auf dem Roten Platz

Russia Beyond

Die russische Luxusfahrzeug-Marke Aurus nahm am 12. April an der Probe der Siegesparade teil, berichtet RIA Novosti. Gesteuert von Militärs, fuhren zwei verhüllteCabrios über den Roten Platz, den jährlichen Standort der Siegesparade am 9. Mai. Das Cabrio-Modell von Aurus wurde noch nicht offiziell vorgestellt.

Im russischen Netz tauchte ein Video auf, wie die Wagenkolonne Richtung Roter Platz fuhr.

Die russische Automobilmarke Aurus entwickelte im Rahmen des Projekts Kortesch eine Reihe von Luxusautos, die als Staatskarosse für den russischen Präsidenten dienen und auch zum Verkauf im Ausland bestimmt sind.

Bislang wurden eine Limousine und ein Aurus Sedan der Öffentlichkeit vorgestellt, während ein Minivan, ein Rennwagen und ein Geländewagen noch in der Entwicklung sind.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.