Straßenfotografie in Russland: Die fünf besten Fotografen

Die Straßenfotographie in Russland unterscheidet sich erheblich von der im Westen.

Es ist schwer, Fotografen zu finden, die ausschließlich auf Russlands Straßen arbeiten. Viele füttern ihre Alben und Social-Media-Accounts mit Studiofotografien und anderen genrefremden Bildern. Einige versuchen aber noch, die russische Straßenfotografie lebendig zu erhalten.

1. Salman Schkljar

Schkljar ist der Gründer von der Fotoagentur ZS, die sich auf Straßenfotografie spezialisiert hat (rus). In seinen Arbeiten spielt er kunstvoll mit Licht und Schatten. Daraus entsteht ein in der russischen Fotokunst einzigartiger Stil.

Auf seiner Website beschreibt Schkljar seine Vorgehensweise folgendermaßen: „Neue, zunächst unerreichbar scheinende Projekte ziehen mich magisch an. Wenn ich eine Vision davon habe, wie ich ein Objekt auf eine ungewöhnliche Art darstellen kann, werde ich alles tun, um diese Vorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Das Bild in meinem Kopf fügt sich blitzschnell zusammen – der Raum, die Form und der Rhythmus. Ein einziger Moment und ich bastele an einer geometrischen Komponente, die mit meinem eigenen Verständnis von Ästhetik verbunden ist.“

2. Boris Nasarenko

Der Fotograf Boris Nasarenko zeigt Russland in seiner ganzen Breite. Dabei hat er eine einzigartige Herangehensweise. Er macht traurige und humorvolle Portraits sowie Bilder von den Menschen auf der Straße. Meistens sind die Fotografien in schwarz-weiß gehalten.

3. Alexander Petrosjan

Dieser Fotograf verfolgt keinen für ihn typischen Stil. Manchmal dreht sich bei Petrosjan alles um Farbe, manchmal steht die Form im Vordergrund und manchmal zeigen seine Bilder einfach schwarz - weiße Straßenfotografie.

Petrosjan fotografiert hauptsächlich in Sankt Petersburg. Seine Bilder bieten einen guten Einblick in den Alltag der Stadt.

4. Igor Gromow

Auch dieser Fotograf stammt aus Sankt Petersburg. Gromow konzentriert sich vor allem auf die Formen und Kompositionen in einem Bild und nimmt sie sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß auf. Insbesondere Letzteres begeistert auch die Kritiker.

„Jedes Bild ist festgehaltene Vergangenheit. Sekunden nachdem man den Auslöser gedrückt hat, ist das Bild Geschichte. Es war einmal und kommt nie wieder“, sagte Gromow in einem Interview.

5. Artem Schitenew

Obwohl er relativ wenige Instagram-Abonnenten hat, gilt Schitenew unter professionellen Fotografen als einer der herausragenden Vertreter seines Genres. Er fotografiert in lebendigen Farben. Seine Motive reichen von Menschen über Architektur bis hin zu dokumentarischen Bildern.

