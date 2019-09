US-Mädchen mit „Batman“-Muttermal erhält in Russland innovative Behandlung

Luna Fenner aus den USA kam in Krasnodar am 25. September mit ihrer Mutter Carol für die medizinische Behandlung an. Das Baby wurde im März 2019 in Florida mit einem großen Muttermal in Form einer „Batman-Maske“ auf dem Gesicht geboren. Ihre Eltern hofften, dass US-amerikanische Ärzte ihrer Tochter helfen können. Aber die Chirurgen erwiderten, dass das Mädchen zahlreiche Laserbehandlungen bekommen müsse und die Behandlung über vier Jahre dauern könne. Zudem gaben sie keine positive Prognose ab.

Überdies verweigerte die Krankenversicherung der Familie die Übernahme der Behandlungskosten von über 400.000 US-Dollar.

Lunas Eltern wendeten sich über Instagram an die Öffentlichkeit, um der Welt die Einzigartigkeit ihrer Tochter zu zeigen. Aber es stellte sich heraus, dass es zu viele unbarmherzige Trolls im Netz gibt, die Luna einen „Monster“ nannten, der „getötet werden soll“.

Die Eltern starteten daraufhin eine Crowdfunding-Kampagne, um das Geld für die Behandlung des Mädchens zu finden. Ein Chirurg aus Krasnodar, im Süden Russlands, wurde auf die Geschichte von Luna aufmerksam und bat seine Hilfe an. Popow behauptet, eine bahnbrechende Technik zu kennen, die nur sechs bis acht Operationen in einem Zeitraum von 18 Monaten umfasse und rund 150.000 US-Dollar koste.

Daher beschlossen Lunas Eltern, Carol und ihr Mann Thiago, das Baby nach Russland zu bringen. „Sie verfügen dort über eine Technologie, die in den USA noch nicht zugänglich ist“, sagte Carol zur Begründung.

„Eigentlich hielten mich alle für verrückt, als ich hierher [nach Russland] gekommen bin, weil ich so weit kam“, teilte Carol russischen Journalisten bei Ankunft am Flughafen in Krasnodar mit.

Laut Andrei Alexutkin, dem Leiter des Krankenhauses in Krasnodar, in dem Luna behandelt wird, ist die erste Phase ihrer Behandlung für Anfang Oktober vorgesehen. Zuvor müsse sich das Baby akklimatisieren.

„Wir haben schon solche Operationen wie die, die unsere amerikanische Patientin benötigt, durchgeführt. Der Unterschied besteht nur darin, dass wir mit einer kleineren Zone auf der Haut zu tun hatten. Dennoch sind wir uns davon überzeugt, dass die Behandlung erfolgreich sein wird“, sagte er.

Alexutkin fügte hinzu, dass Carol und Luna in Krasnodar für die ganze Behandlungsperiode, die 18 Monate dauern wird, bleiben müssten. Das Krankenhaus wird ihnen jedoch eine Wohnung zur Verfügung stellen.

