Like Nastia: Ein russisches Mädchen wird trotz Zerebralparese zur YouTube-Millionärin

Nastia wurde 2014 in Tuapse am Schwarzen Meer geboren. Bei der Geburt wurde eine schwere Form der Zerebralparese diagnostiziert, die aus einer intrauterinen Infektion hervorging – die Ärzte sagten, das Mädchen werde nicht in der Lage sein zu gehen und zu sprechen. Die Eltern, der 42-jährige Sergei und die 34-jährige Anna, fuhren mit ihrer Tochter von Arzt zu Arzt und verbrachten ihre ganze Zeit damit, mit dem Kind zu kommunizieren. Im Alter von zwei Jahren waren die Symptome der Krankheit verschwunden.

„Entweder hat die Behandlung und unsere Liebe geholfen oder die Ärzte haben sich bei der Diagnose geirrt“, erklärt Anna Radsinskaja in einem Interview mit Forbes.

Therapie mit der Kamera und die ersten Einnahmen aus dem Blog

Um die Rückkehr der zerebralen Lähmung zu verhindern und die Entwicklung des Kindes zu überwachen, beschlossen die Eltern, bei Nastia schauspielerische Fähigkeiten zu entwickeln. Anna kaufte ihr Spielzeug und das Mädchen packte es aus. Die Eltern zeichneten die Reaktion des Kindes mit dem Camcorder auf und stellte sie in den YouTube-Kanal Like Nastia. Die Mutter erzählt, dass das Mädchen nicht kamerascheu gewesen sei und sich über die Geschenke gefreut habe.

„Wir haben ihr nicht einmal gesagt, was sie tun soll – wir haben sie einfach gefilmt, wie sie ist“, sagt Anna.

Nach sechs Monate mit weiteren Aufnahmen kamen eines Tages 20.000 Rubel (285 Euro) von YouTube auf das Konto der Radsinskijs. In diesem Moment erkannten die Eltern, dass man darauf ein Geschäft aufbauen könne und sie änderten ihre Herangehensweise an das Bloggen komplett.

Ein neues Format, Reisen und der Umzug nach Amerika

Um den Inhalt abwechslungsreich zu gestalten, unternahmen die Eltern mit ihrer Tochter eine neunmonatige Reise durch Asien. Die ganze Zeit über nahmen die Eltern Vlogs und Videoclips auf: Nastia in Vergnügungsparks, Nastia wählt Kleidung aus oder probiert lokale Speisen. Man habe das Mädchen in Malaysia, Indonesien und Thailand erkannt und die Zahl der Abonnenten sei auf eine Million gestiegen, erzählt Nastias Mutter.

Zu dieser Zeit hatte Anna noch ihren eigenen Hochzeitssalon und eine Event-Agentur, Sergei eine Baufirma, aber all dies brachte wenig Gewinn und kostete viel Mühe. Anna schloss ihr Geschäft und Sergej übergab die Leitung des Bauunternehmens einem Geschäftsführer. Die Eltern engagierten Cutter und Fachleute für Spezialeffekte und kauften ungewöhnliche Spielsachen und Kleidung für die Videos.

Laut Anna war es schwierig, etwas Ungewöhnliches in Russland zu finden. Wegen der Kälte und des Mangels an Requisiten für den Blog zog die Familie nach Miami und mieteten ein Haus an.

Werbekunden und eine Sperre auf YouTube

Nastias Vater begann, bei den Videoclips seiner Tochter mitzuwirken: Zusammen mit ihr reitet er auf Spielzeugschafen, baut ihr Wasserrutschen und backt im Minnie-Maus-Kostüm Kuchen. Gleichzeitig ist er für den finanziellen und juristischen Teil des Projekts verantwortlich. Anna denkt sich Skripts für die Videos aus, bestellt Requisiten, Cutter und sogar Musiker, die die Musik für die Videos komponieren. Die Produktionskosten für einen Videoclip liegen bei 1.000 – 2.000 US-Dollar, das Monatseinkommen der Radzinskis aus dem Videogeschäft zwischen 200.000 und 500.000 US-Dollar.

Nastias Eltern verwenden natives Advertising – wenn Sie Nastia in Adidas-Turnschuhen sehen oder plötzlich ein Mercedes im Bild auftaucht, sollten Sie wissen, dass die Werbekunden mindestens 10.000 US-Dollar dafür bezahlt haben, den Standardpreis der Plattform. Der einzige Direktwerbekunde war Danone – in mehreren Clips isst Nastia deren Milchprodukte. Die Vertragssumme geben die Eltern nicht bekannt.

2018 wurde der Blog Like Nastia wegen eines Videos, in dem das Mädchen Kuchen isst, gesperrt. YouTube sah in dem Video eine Propagierung schädlicher Lebensmitteln bei Kindern. Der Kanal wurde nach ein paar Monaten entsperrt, aber währenddessen hatten die Radsinskijs bereits mehrere weitere Kanäle in verschiedenen Sprachen erstellt.

Gleichzeitig unterzeichneten sie einen Vertrag mit dem Entertainment-Unternehmen Yoola, das Konflikte mit YouTube löst, mit den Werbekunden kommuniziert und Tipps für die Erstellung von Content gibt.

„In einem der Videos sprang Nastia zum Beispiel auf einem Trampolin und auf dem Video war ihre Unterwäsche zu sehen. Unser Anwalt sah sich das Video an und erklärte sofort, dass dies so nicht ginge und wir noch einmal drehen müssen“, wurde Anna Gradil, die leitende Geschäftsführerin von Yoola, von Forbes zitiert.

Erfolg und Pläne für die Zukunft

Insgesamt 107 Millionen Nutzer haben Nastias sieben Kanäle abonniert. Ihre Videos in Russisch, Englisch, Arabisch und Spanisch wurden bereits 42 Milliarden Mal angesehen, das beliebteste Video von einer Schaffarm hat 770 Millionen Aufrufe.

Nastias Eltern planen laut Forbes, im nächsten Jahr ihre eigene mobile App, Spielzeug und ein Buch zu herauszubringen.

Während die Eltern all ihre Energie darauf verwenden, neue Videos zu erstellen, hat Nastia selbst keine Angst, dass sie irgendwann einmal nicht mehr beliebt sein werde.

„Nastia arbeitet bereits an einem Plan B. Sie träumt davon, Delfintrainerin und Katzenärztin zu werden“, berichtet Forbes.

