Die fünf besten TED-Vorträge russischer Sprecher

Michail Sygar – Wie die russische Revolution 1917 in den sozialen Netzwerken aussehen würde

Der russische Schriftsteller und Journalist Michail Sygar stellte sich die Frage, wie die Welt aussehen würde, hätte das Internet bereits vor 100 Jahren existiert. Um das zu verstehen, gründete er „ein soziales Netzwerk für diejenigen, die schon tot sind“ und nannte es „Project1917com“. In diesem sozialen Netzwerk finden sich Auszüge aus Tagebüchern und Briefen von mehr als 3000 Menschen, die in der Zeit der Revolution 1917 in Russland lebten. Mit diesem Projekt zeigt Sygar, wie ein neuer Blick auf die Geschichte dabei helfen kann, eine bessere Zukunft zu gestalten, und warum die Geschichte „nur ein Auszug davon ist, was heute geschieht“.

Jelena Serowa - Ein TED-Vortrag von der ISS aus

Jelena Serowa wurde zur vierten Kosmonautin in der Geschichte der Sowjetunion und Russlands. Im Jahr 2014 kam sie zur ISS, um dort 167 Tage zu verbringen. Direkt von der ISS aus erzählte Serowa, was jeder Mensch am Tag vor dem Raumflug machen sollte, wie die Kosmonauten das Wochenende verbringen und wie es sich anfühlt, den Sonnenuntergang und -aufgang mehrmals am Tag zu bewundern.

Juldus Bachtiosina - Die Fotos, die helfen, Vorurteile zu bekämpfen

Die Fotografin aus St. Petersburg Juldus Bachtiosina startete ihre Karriere 2008 mit einer Serie sarkastischer Autoportraits, mit denen sie populäre Stereotypen über ihre Heimat in den Fokus stellte. Die typischen russischen Stereotypen sind ihrer Meinung nach folgende: Russen lieben Wodka, sie verkaufen überall Waffen und sie träumen davon zu emigrieren. Bei TED präsentiert Bachtiosina ihr neues Projekt „Verzweifelte Romantiker“. In dessen Rahmen schildert sie die wirklichen Probleme der Russen und zeigt, wie die Ironie Vorurteile bekämpfen und dabei helfen kann, Träume zu verwirklichen.

Sergei Lupaschin - Fliegende Kameras an der Leine

“Heute hätten die Drohnen einen schlechten Ruf”, sagt Sergei Lupaschin, Forscher im Bereich Flugrobotik. Er ist der Meinung, dass die Drohnen plötzlich außer Kontrolle geraten können, einem ahnungslosen Fußgänger auf den Kopf fallen können, ihre Besitzer der Spionage beschuldigt werden können und zahlreiche Gesetze regeln, wo sie fliegen dürfen und wo nicht. Um dieses Problem zu lösen, schlägt Lupaschin vor, die Drohnen an der Leine hinter sich herzuziehen. In seiner Präsentation zeigt er, wie das funktioniert und wo es genutzt werden kann.

Garry Kasparov - Man muss keine Angst vor der künstlichen Intelligenz haben, sondern mit ihr zusammenarbeiten

Garry Kasparov, einer der größten Schachspieler in der Geschichte, erinnert sich daran, wie es sich angefühlt hat, als er 1997 ein Schachspiel gegen den Supercomputer IBM Deep Blue verloren hatte. Kasparov ist der Ansicht, dass in der Zukunft jeder Mensch gegen den Computer verlieren wird und lernen muss, ihm noch mehr herausfordernde Aufgaben zu stellen.

„Träume sind das Einzige, was uns von Computern unterscheidet. Wollen wir dann von etwas Größerem träumen?“, fragt Kasparov provokativ.

