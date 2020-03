Wie die Russen über den gefallenen Rubel scherzen (sie sind ja gewöhnt)

In Mems haben die Russen bereits ein neues Logo für den Rubel erfunden: Sie haben aufgedeckt, warum der Rubel gefallen ist und sich überlegt, wie man ihn auf den alten Kurs anheben kann.

Nach den gescheiterten Verhandlungen Russlands mit der OPEC+ fielen die Ölpreise und damit auch der Wechselkurs des Rubels. Am 9. März stieg der Dollarkurs im Devisenhandel (die russische Börse war wegen des Feiertags geschlossen) von 65 auf 75 Rubel, während der Euro nun mit 85 Rubel (gegenüber 72 – 74) gehandelt wird.



Es kam zur Panik und alle kauften Dollars. Nach dem Staatsbankrott 1998 sowie den Krisen von 2008 und 2014 sind die Russen nicht mehr an einen solchen Kurseinbruch ihrer nationalen Währung gewöhnt. Viele Menschen reagierten mit Mems. Das sind die lustigsten Reaktionen auf die betrübliche Nachricht.

Zunächst einmal haben die Russen ein neues Logo erfunden.

„Gestern haben alle (zum Internationalen Frauentag am 8. März) Tulpen gekauft, aber man hätte besser Dollars kaufen sollen“, schrieb Aksana Chanmedowa auf Instagram.

Für @Lale4ka kam die Nachricht völlig überraschend.

Und hier die Übersetzung:

„Natascha, schläfst du noch?“

„Es ist 6:00 Uhr morgens, Natascha."

„Erdöl bei 32 Dollar!“

„Der Dollar bei 72 Rubel!“

„Steh auf, wir haben alles den Bach runter gehen lassen“

„Der Euro bei 82 Rubel!“

„Wir haben alles den Bach runter gehen lassen, Natascha“

Der Twitter-User @oneteacher2jobs hatte eine Urlaubsreise geplant, blies sie aber wegen des Rubel-Absturzes ab.

„Ich: Also, die Hypothek ist abgezahlt, endlich fahre ich diesen Sommer zum ersten Mal seit 5 Jahren in Urlaub. Vielleicht nach Spanien, Griechenland oder Italien. Evtl. sogar in die USA, eine Bekannte hat mich eingeladen.

Der Euro: Viel Glück, Bruder.

Der Dollar: LOL

Das Coronavirus: kein Kommentar“, schrieb er im sozialen Netzwerk.

Ein anderer Nutzer hat dem Rubel einen Breitwegerich beigefügt – ein Heilkraut, das bei vielen Krankheiten hilft.

@chigirin deutete an, dass der Rubel absichtlich zum Absturz gebracht wurde, um das Land vor dem Coronavirus zu schützen.

„Das ist ein Schutz des Landes vor dem Coronavirus. Niemand will bei diesem Kurs ins Ausland reisen. Und das Fracking-Öl wird auch baden gehen. Wir müssen nur drei Jahre warten“, schreibt er auf Twitter.

Ein anderer Twitter-Nutzer verglich den Rubel mit der Hauptfigur aus Stanley Kubricks Film Shining.

Und andere versuchten zu erklären, was mit ihren Ersparnissen nach dem Absturz des Rubels geschah.

„Und so wird im Handumdrehen aus einem Investmentportfolio ein Sparsäckel mit einem riesigen Loch“, resümierte Wassili Jesmanow.

