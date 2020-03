Was tun in der Corona-Quarantäne? Der Kondomverkauf in Russland stieg innerhalb einer Woche um 32%

Russia Beyond

Russische Bürger nehmen die Empfehlungen zur häuslichen Selbstisolierung und Quarantäne eindeutig ernst. Die Verkäufe von Kondomen sind wegen der COVID-19-Pandemie innerhalb einer Woche um ein Drittel gestiegen, berichtet das Wirtschaftsportal RBK unter Berufung auf eine Analyse der DSM Group.

Ein solcher Sprung wurde im Vergleichszeitraum zu 2019 beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt wurden 2019 in Russland in der elften Woche 477.000 Kondompackungen im Wert von 122 Millionen Rubel verkauft, und im Jahr 2020 waren es schon 589.000 Packungen im Wert von 161 Millionen Rubel, was einem Wachstum um 31,8% entspricht.

Am häufigsten kaufte man Kondome der Marke Durex, wobei Contex an zweiter Stelle steht.

