Häusliche Quarantäne: Mit diesem Einkaufslisten-Generator vermeiden Sie Hamsterkäufe

Covid Shopping ist eine Website, mit der man eine optimale Einkaufsliste für einen festgelegten Zeitraum erstellen kann. Der Nutzer oder die Nutzerin wählt die Anzahl der Tage und der Mitbewohner sowie die Menüs aus, und schon ist die Liste fertig. Das Instrument wurde für diejenigen entwickelt, die immer das Gefühl haben, dass „etwas fehlt“ oder „dies wird nicht ausreichen“.

Beispielsweise braucht eine dreiköpfige Familie, laut Kalkulation des Algorithmus, für einen Zeitraum von 14 Tagen sechs Rollen Toilettenpapier, 2,8 kg Nudeln, 33 Eier, 675 g Pesto-Sauce und 2.250 g Gemüse und andere Produkte.

„Die Entwicklung der Website hat eine Arbeitswoche gedauert. Ich bin derzeit in Frankreich, wo am vergangenen Montag der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Ich bin zum Surfen ans Meer gegangen, aber die Polizei hat alle mit Sirenen zurückgeschickt. <... > Also habe ich beschlossen, mir ein anderes Hobby zu suchen. Am Freitag funktionierte die Website bereits“, erzählt der russische Entwickler der Website Sasha Koss.

Sasha versuchte, das Menü mit Produkten zu gestalten, die eine lange Haltbarkeit haben und leicht zu kochen sind. „Nach meinen Schätzungen essen drei Personen in 14 Tagen durchschnittlich 126 Gerichte. Frühstück, Mittag- und Abendessen. Im Durchschnitt beträgt jede Portion Pasta, Reis oder Couscous 125 Gramm. <... > Um die Gerichte zu variieren, habe ich verschiedene Optionen für Hauptgerichte, Beilagen und Saucen hinzugefügt. Der Algorithmus berücksichtigt, wie oft man essen wird, und verteilt alles gleichmäßig”, sagt Sasha Koss.

Derzeit ist die Website in Englisch, Russisch, Tschechisch und Spanisch verfügbar.

