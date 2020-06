Russland feiert seinen 75. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg (FOTOS)

Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Moskau demonstriert seine militärische Macht am Boden und am Himmel über der Hauptstadt.

Getty Images Getty Images

Wie schon die Jahre zuvor fuhr der russische Verteidigungsminister Sergej Schojgu die Truppen ab, bevor die Tausenden Soldaten den Marsch über den Roten Platz und durch die Straßen der Hauptstadt begannen.

Getty Images Getty Images

Mehr als 14.000 Soldaten, begleitet von 300 Militärfahrzeugen dröhnten am 24. Juni durch die Straßen des Zentrums von Moskau und zogen über den Roten Platz, während Russland den 75. Jahrestag des Endes des Großen Vaterländischen Krieges feierte.

Getty Images Getty Images

Es gilt als eine Ehre, zu den entsprechenden Feiertagen zu den russischen Militärangehörigen zu gehören, die an Militärparade teilnehmen. Jeder Soldat, der an einem solchen Tag über den Roten Platz marschiert, erhält eine Medaille, einen einwöchigen Urlaub und sogar eine Gehaltszuzahlung (etwas weniger als einen ganzen Monatssold).

Reuters Reuters

Auch Frauen, die das Vaterland verteidigen, schlossen sich den regulären Truppen auf dem Roten Platz an. Bis zu 400 Soldatinnen marschierten zusammen mit ihren männlichen Kollegen aus Russland und der ganzen Welt, begleitet von den neuesten Militärfahrzeugen Russlands.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Es waren Ehrengäste aus dem Ausland anwesend. Truppen aus Indien, China, Serbien und der Mongolei marschierten mit Truppen aus vielen ehemaligen Republiken der Sowjetunion zusammen mit den 14 000 russischen Soldaten über den Roten Platz.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Der T-34, der legendäre Panzer, der das Blatt im Großen Vaterländischen Krieg gewendet hat, eröffnet traditionell die Parade. Diese und andere voll funktionsfähige Kampfmaschinen im Retro-Stil sind im Park Patriot im Moskauer Umland zu sehen (in einigen von ihnen kann man sogar fahren).

Getty Images Getty Images

Das schwere Panzerunterstützungsfahrzeug mit dem bezeichnenden Namen Terminator ist mit zwei 30-mm-Kanonen, vier Raketen, zwei Granatwerfern und einem Maschinengewehr ausgestattet. Dieses Panzerfahrzeug wurde zur Sensation in der russischen Armee, da es aufgrund seiner unaufhaltsamen Feuerkraft in der Lage ist, das Blatt in einer Schlacht sofort zu wenden.

Reuters Reuters

Eines der größten luftgestützten Frühwarn- und Kontrollflugzeuge (AWACS) der Welt, die A-50, nahm zusammen mit anderen Flugzeugen ebenso an der Parade teil.

Reuters Reuters

Kampfhubschrauber flogen neben Transporthubschraubern traditionell in geringer Höhe über den Dächern der Moskauer Häuser, um von den Bewohnern der Stadt besser in Augenschein genommen werden zu können.

Kremlin.ru Kremlin.ru

Die russische Kunstflugstaffel Russkije Witjasi (die Russischen Recken) zeichnete traditionell die russische Trikolore an den Himmel über Moskau, was das Ende der Militärparade symbolisierte.

Reuters Reuters

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.