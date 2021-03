Spuren des Zweiten Weltkriegs: Orte in Moskau, die noch die Narben des Krieges tragen

1 Mochowaja-Straße 10

Heute gibt es zwei Häuser. 2gis 2gis

Die beiden Häuser mit den Nummern 10/1 und 10/2 in der Mochowaja-Straße scheinen ein Komplex aus zwei gleich hohen Gebäuden gleichen Stils zu sein. Dabei wirkt das Gebäude 10/2 schmaler, da es nur drei Fenster breit ist. Tatsächlich handelt es sich um Teile eines einzigen 1892 errichteten Wohngebäudes.

Im August 1941 wurde es von einer Bombe getroffen, die durch alle vier Stockwerke fiel, in der Nähe des Kellers explodierte (der als Luftschutzkeller genutzt wurde) und einen Teil des Hauses zerstörte. Die heruntergefallenen Trümmerteile fingen Feuer. Der Rest des Gebäudes hielt trotz der Schäden stand, so dass man sich entschloss, es zu erhalten. Die Bewohner des Hauses wurden nicht in ein anderes Gebäude umgesiedelt (da es zu der Zeit keinen Platz zu Umsiedeln gab). Nach der Renovierung wurde daraus zwei Häusern – durch die Lücke zwischen ihnen ist der Kreml zu sehen.

2 Kino Welikan

Das Gebäude neben dem Eingang zum Gorki-Park am Krymskij Wal wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Teil einer Schiffbau-Fabrik errichtet. 1923 verwandelte es der Architekt Alexej Schtschusjew in eine herrliche Ausstellungshalle. 1933 wurde diese zum Kino Welikan umgebaut, einem der ersten Tonkinos in Moskau. Das Welikan war bis 1942 geöffnet. In diesem Jahr traf eine Bombe den mittleren Teil des Gebäudes und zerstörte ihn, der rechte und linke Seitenflügel überstanden jedoch die Explosion.

Der zerstörte Teil wurde nie rekonstruiert – der Mittelteil der Fassade verbirgt eine leere Stelle ohne Dach. Heutzutage werden die Flügel vom Gorki-Park und dem Museum für zeitgenössische Kunst Garásch (Garage) genutzt. 2016 wurde ein Rekonstruktionsprojekt vorgelegt, das 2019 schließlich genehmigt wurde. Es wird erwartet, dass das Gebäude sein Aussehen behält und das Kino wiedereröffnet wird, aber die Projektphase ist immer noch nicht abgeschlossen.

3 Staatliches Puschkin-Museum der Schönen Künste

Das Puschkin-Museum in der Wolchonka-Straße 12 war in den Kriegsjahren geschlossen. Seine wertvollsten Ausstellungsstücke wurden nach Sibirien evakuiert, während das Museum selbst schwere Zeiten durchlebte. Im August 1941 fielen etwa 150 Brandbomben auf das Gelände des Museums, die einen Brand in der zweiten Etage verursachten. Da Moskau zu dieser Zeit stark bombardiert wurde und es nicht genügend professionelle Feuerwehrleute gab, mussten die Museumsmitarbeiter das Feuer selbst bekämpfen. Es gelang ihnen nicht, die Dekorationstafel Nekropole in Athen von Alexander Golowin zu retten, der diese speziell für das Museum gemalt hatte.

Im Oktober fiel eine Bombe auf das Territorium des Herrenhauses der Golizyn-Fürsten. Da es neben dem Puschkin-Museum liegt, zerschlug die Explosionswelle dessen Glasdach, das erst 1944 rekonstruiert werden konnte. Aus diesem Grund drang im Winter sehr viel Schnee in das Gebäude. Heute erinnern viele Krater an der Oberseite der Frontfassade des Museums an das Bombardement.

4 Hörsaalgebäude der Lomonossow-Universität

Das Hörsaalgebäude der Staatlichen Lomonossow-Universität (Mochowaja-Straße 9) wurde in den Jahren 1941-1942 schwer beschädigt. Am 29. Oktober 1941 schlug eine Bombe in der Nähe des Gebäudes ein, die alle Türen und Fenster zerschlug. Auch die Glaskuppel, die bei der Rekonstruktion 1901-1904 errichtet worden war, wurde zerstört.

In der wissenschaftlichen Bibliothek der Universität, die sich im Nachbargebäude befand, herrschte ein furchtbares Chaos: Die Bücherregale waren umgestoßen, alle Bücher auf den Boden geworfen und Türen und Fenster fehlten. Auch der Zaun im Empire-Stil war verbogen.

Im Februar 1942 zerstörte eine Bombe die Mechanik-Labors mit vielen wertvollen Geräten. 1944 wurde das Gebäude rekonstruiert. Das Michail-Lomonossow-Denkmal erinnert an den Krieg: Für den Gründer der Universität war ursprünglich eine Bronzebüste im Hof errichtet worden, deren Sockel aber durch die Bombe von 1941 zerstört wurde. 1944 wurde eine provisorische Skulptur aufgestellt, die 1957 durch die endgültige Statue ersetzt wurde, die wir heute sehen.

5 Ecke Nikolskaja-Straße und Bogojawlenskij-Gasse

Am 26. Juli 1941 stürzte ein abgeschossener Bomber in das alte zweistöckige Gebäude mit der Hausnummer 6 der Straße des 25. Oktobers (heute Nikolskaja-Straße). Ein massives Feuer brach aus und die Feuerwehrleute verbrachten mehrere Stunden damit, es zu löschen. Das Haus wurde zerstört, aber die Feuerwehr rettete die umliegenden Gebäude: Die Nikolskaja-Straße ist sehr dicht bebaut, so dass sich das Feuer leicht hätte ausbreiten können.

Später wurde dort ein neues Gebäude errichtet, aber es nahm nicht das ganze Gelände ein, das durch das abgestürzte Flugzeug zerstört worden war. Es gibt einen kleinen leeren Platz an der Ecke Nikolskaja-Straße und Bogojawlenskij-Gasse – das neu errichtete Gebäude steht etwas entfernt von der Nikolskaja-Straße.

6 Evangelisches Krankenhaus

Das evangelische Krankenhaus in der Straße Woronzówo pólje 14 und der Obucha-Gasse 5 wurde von einer lutherischen Gemeinde zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet und war während des Zweiten Weltkriegs in vollem Betrieb. 1941 wurde das Viertel durch das Bombardement des Moskauer Kursker Bahnhofs in Mitleidenschaft gezogen. Das evangelische Krankenhaus stand weniger als einen Kilometer vom Bahnhof entfernt. Eine Bombe explodierte in der Nähe des Krankenhauses und Splitter trafen die Mauer zum Nebengebäude. Sie zerstörten die dicke rote Backsteinmauer zwar nicht, übersäten sie aber mit vielen tiefen Kratern, die bis heute geblieben sind.

Das Gebäude wurde nie restauriert, obwohl es ein Architekturdenkmal ist. Der Grund dafür ist vermutlich, dass das Krankenhaus bis heute ständig in Betrieb war. Es gibt dort eine Poliklinik und ein neurologisches Forschungszentrum der Russischen Akademie der medizinischen Wissenschaften.

7 Timirjasew-Denkmal

Das Granitdenkmal für den großen russischen Botaniker Kliment Timirjasew wurde 1923 am Twerskoj-Boulevard in der Nähe des Nikítskije-Worota-Platzes aufgestellt.

Am 5. August 1941 explodierte in der Nähe eine Bombe. Auf dem Nikítskije-Worota-Platz war eine Flak-Abteilung stationiert – höchstwahrscheinlich war sie das Ziel. Die Explosion hinterließ einen riesigen Krater im Boden, zerstörte einige Straßenbahnschienen, zerbrach alle Fenster in der Nachbarschaft und warf das Denkmal von seinem Sockel herunter. Die Statue zerbrach in zwei Teile: Es gibt die Legende, dass der Kopf durch ein Fenster eines nahegelegenen Gebäudes flog. Aber in Wirklichkeit brach er einfach ab.

Das Denkmal wurde zwar sehr schnell, aber nicht sehr gut restauriert – mehrere Krater am Sockel und am unteren Teil des Mantels der Statue sowie ein Riss am Hals sind immer noch gut erkennbar.

