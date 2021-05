„Cheat-Codes“ für Liebe & Geld – Videos eines russischen Sektenführers sind der neueste TikTok-Hype

Ein reicher Ehemann, ein schlanker Körper, makellose Haut und gute Studienleistungen können mithilfe spezieller „Cheat-Codes“ erworben werden – man muss sie nur auf die Hand schreiben und eine Anfrage an den Kosmos senden, versichern englischsprachige Blogger bei TikTok. In Wirklichkeit sind diese Codes Teil der Lehren eines russischen Sektierers, der zwei Jahre im Gefängnis saß.

Auf dem Smartphone-Bildschirm vor mir sind Zahlenreihen mit den Titeln Schönheit, Liebe, Gesundheit, Wunschkörper und so weiter zu sehen. Es gibt Hunderte sowohl positiver als auch negativer Kommentare zu diesem Video. Ich wähle die populärste Rubrik, Geld, die die meisten Zahlenkombinationen aufweist. Ich schreibe sie akribisch mit einem Stift auf meine linke Hand.

Die Ziffernfolgen im Video sind die sogenannten Cheat-Codes oder Grabowoj-Nummen, die man laut russischen und ausländischen Bloggern aufschreiben soll, um die notwendige Segnung zu erhalten. Die Videoclips mit den Codes und Anleitungen zu deren Verwendung im englischsprachigen TikTok mit den entsprechenden Hashtags wurden mehr als hundert Millionen Mal angesehen, und Vertreter der Generation Z teilen die Ergebnisse ihrer Verwendung in den Kommentaren. Es sind viele positive darunter. Woher kommen diese Codes, wer verteilt sie und warum?

Cheat-Codes für Bauchmuskeln, Abonnenten auf YouTube und ihre „Nebenwirkungen“

Im Frühjahr 2021 begannen ausländische und russischsprachige Blogger, aktiv Promo-Videos zu diesen Cheat-Codes zu drehen.

Die Anweisungen sehen immer gleich aus: Sie müssen die notwendige Zahlenkombination auswählen, sie auf ein Papier oder direkt auf Ihr Handgelenk notieren und sie mit dem Finger in die Luft schreiben – so „steigen die Chancen, dass Sie Ihre Anfrage in den Kosmos schicken“. Es sei besser, die Zahlen auf dem Handgelenk zu notieren und bis zu drei Tage nicht abzuwaschen. Bleibt nur noch zu warten, dass der Wunsch in Erfüllung geht.

Neben den klassischen guten Dingen wie Gesundheit, Glück, Geld und Liebe können Sie das Universum um fast jede Laune bitten – Blogger veröffentlichen Codes für gute Noten in der Schule, eine schlanke Figur mit straffem Bauch, Popularität auf YouTube, makellose Haut, einen reichen Ehemann u.s.w.

Russischsprachige TikToker sind böser – neben den „positiven“ Codes teilen sie Zahlenkombinationen für Vergiftung, hohes Fieber, Koma und Herzstillstand.

Viktor Alexejew, ein 18-jähriger aufstrebender Künstler, sagte, dass sein Code für Geld funktionierte, aber er selbst hält das für einen bloßen Zufall.

„Ich hatte einen Code für Geld auf die Hand geschrieben, weil sich meine Kunst schlecht verkauft hatte, aber bevor ich den Code verwendete, stellte ich meine Zeichnungen in eine spezielle Internet-Community, und sie begannen sich viel besser zu verkaufen. Wahrscheinlich war es Autosuggestion oder Zufall“, denkt Alexej.

Die Oberschülerin Olesja sagte, dass sie mithilfe des Codes eine hervorragende Schülerin wurde. „Ich habe alles nach den Anweisungen gemacht und schon am nächsten Tag bekam ich sehr gute Noten. Eigentlich war ich vorher gut in der Schule, aber vor diesem Code bekam ich Zweien und jetzt stehe ich auf Eins – das ist Magie“, glaubt die Schülerin.

Eine andere Schülerin aus Moskau, Anna, erzählte, dass sie einen Code geschrieben hatte, der ihr Glück in der Schule bringen sollte, und am nächsten Tag sagte ihre Russischlehrerin den Unterricht ab – sie brachte das mit dem Code in Verbindung, weil sie es nicht geschafft hatte, ihre Hausaufgaben zu erledigen.

Viele Anwender beschweren sich, dass die Codes einfach nicht funktionieren und sogar Nebenwirkungen haben. „Ich habe einen Code für Glück ausprobiert und hatte fast sofort ein unangenehmes Gefühl, mein Kopf begann zu schmerzen. Dann habe ich ihn gelöscht und es wurde besser. Ich glaube nicht an solche Codes – weiß der Teufel, was das war“, berichtete Alina Batschajewa, eine weitere Schülerin.

Abgesehen davon behaupten einige Benutzer, dass die Verwendung der Codes gefährlich sei – laut einigen TikTokern seien die Codes mit schwarzer Magie verbunden, da der Teufel ihre Wünsche erfülle und im Gegenzug die Seele der Person nehme.

Zahlen für Gesundheit und Wiederbelebung der Toten

Die Idee mit den Cheat-Codes wird dem Hellseher Grigorij Grabowoj zugeschrieben, der im sowjetischen Usbekistan geboren wurde. Nach der Schule absolvierte Grigorij die Staatliche Universität Taschkent als Mechaniker und arbeitete in der zivilen Luftfahrt in Usbekistan. Schon dort erklärte er sich zum Hellseher und nahm Geld für Erforschungen der „übersinnlichen“ Reparatur von Flugzeugen.

Natalya Kolesnikova/TASS Natalya Kolesnikova/TASS

1996 erhielt er einen Doktortitel in Moskau. Zu dieser Zeit erklärte Grabowoj, dass er die Menschen wiederbeleben könne und gründete die Sekte Lehre desGrigorij Grabowoj und eine Stiftung. Er hielt Vorträge im Katastrophenschutzministerium, trat im Fernsehen auf und war Mitglied verschiedener öffentlicher Organisationen, wobei er sich selbst als „Christus“ bezeichnete.

Im Jahr 1999 veröffentlichte Grigorij das Werk Genesung des menschlichen Körpers durch die Konzentration auf Zahlen, in dem er vorschlug, körperliche und seelische Krankheiten mithilfe von Zahlen zu heilen. Seiner Meinung nach können alle Krankheiten und Leiden als Energie mit einer bestimmten Frequenz betrachtet und in Zahlen ausgedrückt werden. Mit deren Hilfe ließen sich die Krankheiten beseitigen.

Nach dem Terroranschlag in Beslan am 1. September 2004, bei dem 334 Menschen getötet wurden, bot Grabowoj den Müttern der toten Kinder an, sie für 39.000 Rubel (etwa 1.100 Euro zum damaligen Wechselkurs) wiederzubeleben. Die empörten Bürger von Beslan beschwerten sich bei den Strafverfolgungsbehörden, aber erst vier Jahre später wurde Grabowoj wegen Betrugs zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.

Sergei Pyatakov/Sputnik Sergei Pyatakov/Sputnik

Zwei Jahre später, im Jahr 2010, wurde er auf Bewährung entlassen und verließ Russland. Im Ausland entwickelte er seine Sekte weiter – seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und in Serbien ein „Grabowoj-Bildungszentrum“ eröffnet. Er begann mit der Produktion von Geräten zum Stoppen des Alterungsprozesses (9.700 Euro pro Stück) und veröffentlichte Ende 2020 zwei weitere Codes für die Behandlung von SARS-CoV-2.

„Grabowoj-Training“ und Geld von Zuschauern

Viele ausländische und russische TikToker, die Videos über Grabowojs Codes gedreht haben, bieten in ihren Accounts auch eigene kostenpflichtige Dienstleistungen an – von Trainings für persönliches Wachstum bis hin zum Verkauf von Schmuck und T-Shirts. Candice Nikeia zum Beispiel, deren TikTok-Account ganz den Codes von Grabowoj gewidmet ist, bietet Privatstunden in positiver Autosuggestion an.

Russia Beyond schickte Anfragen an 20 russisch- und englischsprachige Blogger, die Grabowojs Codes verbreiten. Nur die russischsprachige Bloggerin Lady Di antwortete; sie verlangte 200 Dollar für das Interview. Nachdem ihre Honorarforderung abgelehnt wurde, blockierte sie die Journalistin auf Instagram.

Viele Blogger greifen den Trend auf und veröffentlichen Videos über Codes kostenlos, um Views und Likes in den sozialen Netzwerken zu generieren, aber einige TikTok-Benutzer veröffentlichen Videos mit dem Ziel, an Teenagern und ungebildeten erwachsenen Benutzern Geld zu verdienen, glaubt der Psychiater und Hypnotherapeut Andrej Jefremow.

„Menschen, die an diese Codes glauben, nehmen Informationen unkritisch wahr. <...> Sie sehen das positive Beispiel von jemandem, sehen die vielen Kommentare und folgen blind den Anweisungen. Gleichzeitig werden sie nach Situationen suchen, die beweisen könnten, dass dieses Ritual funktioniert, und sie werden alle guten Ereignisse diesen Codes zuschreiben – so funktioniert der Selbstbetrug. Und die Anhänger von Grabowoj suchen wahrscheinlich solche Menschen in TikTok und zocken sie ab, sodass die ihre Ersparnisse und vielleicht sogar ihre Wohnungen verlieren werden“, erklärt Jefremow.

Mir gelang es nicht, die Informationen zu den Cheat-Codes unkritisch wahrzunehmen – vielleicht deshalb quillt zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Textes mein Konto immer noch nicht vor Geld über...

