Russische Gangsterfrau aus den 1990er Jahren - der neue Beauty-Trend (FOTOS + VIDEOS)

Junge Leute in Russland lassen sich von der Ästhetik des auffälligen Looks der „kriminellen Welt“ der Vergangenheit inspirieren.

Sinnliche, verrauchte Augen, Wimpern mit einer dicken Mascaraschicht, Lippen mit dunkelbraunem Bleistift knapp einen halben Zentimeter außerhalb ihrer natürlichen Ränder konturiert, Haare nach hinten gekämmt und massiv lackiert, eine schwere Goldkette und ein Lederregenmantel - das sind wohl die ersten Dinge, die einem einfallen würden, wenn man gebeten würde, das Aussehen einer modebewussten Frau der frühen 1990er Jahre zu beschreiben.

Doch das Bild der gefährlichen Femme Fatale mit kaltem Blick hat eine ganz bestimmte Inspirationsquelle: So sahen die Freundinnen von Provinzgangstern in russischen TV-Serien aus. Und es ist dieses Bild, auf das russische Blogger zurückblickten, als sie einen neuen Beauty-Trend für den Look der „Freundin des lokalen Gangsterbosses“ auf den Markt brachten.

Die Mode der Roaring Nineties gewann auf TikTok an Popularität, als die Userin Viktoria Andrejewa ein Video postete, in dem sie das Aussehen der Frauen verschiedener Unterweltbosse aus russischen Serien und Filmen nachahmte.

Zunächst zeigte Viktoria, wie sie im Alltag aussieht. Danach machte sie ihre Augenbrauen dunkel und dünn (viele Frauen zupften damals ihre Brauen, bis nur noch dünne „Fäden“ übrig waren). Dann trug sie schwarzen Eyeliner auf die Lidränder und dunklen Lidschatten auf, trug reichlich Rouge auf die Wangen auf, frisierte ihr Haar und krönte das Ganze mit „Kleidung aus Mamas Kleiderschrank“.

Das Video gewann mehrere Millionen Aufrufe und löste eine Welle ähnlicher Aktionen aus.

In den Kommentaren findet man viele Fans der vergessenen Ästhetik der Neunziger. Man erinnert sich an die Vorliebe russischer Frauen für die Produkte der Luxushäuser Versace und Dolce & Gabbana und die Masche, seinen Reichtum mit Goldschmuck zur Schau zu stellen.

Modeexperten schließen nicht aus, dass der Trend hin zu den „Kriminellen Neunzigern“ nicht nur die sozialen Medien erobern wird.

„Die weitläufige Seele der russischen Frauen sehnt sich im Herzen nach dem Fest des Lebens. Und welches Fest und welchen Spaß kann es ohne Versace, ein Punch-Up oder Karaoke geben? Eine Leidenschaft für Risiko, Bling und Unterweltromantik, zusammengefasst mit den Worten des Liedes „Mama, ich bin in einen Typen verliebt“, fordern geradezu dazu heraus, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erhaschen“, fasst Stilexpertin Larisa Bulgakowa zusammen.

