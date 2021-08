Hier ist Putins Musik-Playlist

Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 1 und Mozarts Symphonie Nr. 40

Der russische Präsident hat wiederholt seine Liebe zur klassischen Musik bekannt. Insbesondere hob er Pjotr Tschaikowski hervor – Putin äußerte, er sei sehr stark durch das Klavierkonzert Nr. 1 des Komponisten beeinflusst worden.

„Ich mag sowohl zeitgenössische Musik als auch die so genannte populäre klassische Musik. Jedoch keine sehr komplizierte, denn dafür muss man ein gut vorbereiteter Zuhörer sein. Aber traditionelle klassische Werke von den beliebtesten Autoren der Welt, die höre ich mir gerne an“, bekannte Putin in einem Interview nach der großen Jahrespressekonferenz 2018.

Zu seinen Lieblingskomponisten zählt der Präsident auch Schubert, Mozart, Liszt, Chopin, Beethoven und Brahms.

Mark Bernes С чего начинается Родина (Womit beginnt die Heimat)

2010, St. Petersburg, ein Wohltätigkeitskonzert zur Unterstützung krebskranker Kinder im Eispalast. Sharon Stone, Monica Bellucci, Mickey Rourke, Alain Delon, Ornella Muti und Dutzende andere Stars aus dem Westen sind anwesend. Die Einen tanzen, andere singen und tragen Gedichte des russischen Dichters Sergej Jessenin über Birken vor.

Gegen Ende der Veranstaltung betritt auch Putin (damals russischer Ministerpräsident) die Bühne und beginnt auf dem Klavier das Motiv eines berühmten sowjetischen Liedes des Komponisten Wenjamin Basner zu einem Text von Michail Matusowski aus dem Film Schild und Schwert von 1968 zu spielen. Das Lied enthält den folgenden Text:

„Womit beginnt die Heimat?

Mit dem Bild in deiner Fibel,

Mit Kameraden gut und treu,

Aus dem Hof von nebenan.

Oder vielleicht beginnt es

Mit dem Lied, das unsere Mutter

uns stets vorgesungen hat,

Oder, egal was immer auch geschieht,

Sie uns niemand nehmen kann.“

Heute ist es eines der bekanntesten patriotischen Lieder in Russland. Seit der Sowjetzeit schreiben Schulkinder Aufsätze zum Thema Womit beginnt die Heimat, es gibt Mal- und Gesangswettbewerbe und sogar Fernsehserien mit diesem Titel.

Louis Armstrong Blueberry Hill

Bei der gleichen Wohltätigkeitsveranstaltung in St. Petersburg sang Putin nicht nur ein patriotisches Lied (wobei er sich selbst auf dem Klavier begleitete), sondern auch einen berühmten Song von Louis Armstrong. Trotz seines unüberhörbaren russischen Akzents wurde er vom gesamten Publikum mit stehenden Ovationen bedacht.

Und 2011 gab Putin auf einem Frauenforum zu, eigentlich ein Jazz-Fan zu sein.

Leonid Utjosow Московские окна (Moskauer Fenster)

2017 stellte der Präsident in der Residenz des chinesischen Präsidenten Xi Jinping erneut seine Fähigkeit zum Klavierspiel unter Beweis. Putin sah das Instrument auf dem Weg zum Verhandlungssaal und spielte darauf ein Motiv des Liedes Moskauer Fenster, das vor allem durch Leonid Utjosow bekannt wurde.

„Ich erfreue mich an euch bei Nacht,

Ich wünsche euch, Fenstern, viel Glück...

Es wuchs vor langem mir ans Herz,

Etwas Strahlenderes gibt es nicht –

Der Moskauer Fenster unvergänglich Licht.“

Putin räumte später ein, dass das Klavier verstimmt sei und er selbst nicht geglaubt hätte, dass das Video veröffentlicht werden würde.

„Aber das ist schon in Ordnung. Ich denke, ich habe Sie nicht enttäuscht“, zitiert Lenta.ru den Präsidenten.

ABBA Gimme Gimme Gimme

Im Jahr 2009 berichteteThe Guardian unter Berufung auf eigene Quellen, dass Wladimir Putin ebenfalls ein ABBA-Fan sei. Da die Band sich in den Achtzigerjahren auflöste, sei sogar angeblich einmal ein Geheimkonzert mit der britischen Tribute-Band Bjorn Again für ihn organisiert worden.

Berichten zufolge spielte die Band 15 ABBA-Songs für Putin, darunter Waterloo, Gimme Gimme Gimme und Dancing Queen.

Damals dementierte Präsidentensprecher Peskow die Anwesenheit Putins bei dem Geheimkonzert. Im Jahr 2018 verriet Peskow, dass Putin „einige Lieder“ von ABBA mag. Sicherlich gehört auch Gimme Gimme Gimme dazu.

Beatles Yesterday und Let it be



Im Jahr 2003 traf Paul McCartney vor seinem Konzert auf dem Roten Platz mit Wladimir Putin im Kreml zusammen – dabei spielte er dem Präsidenten persönlich Let it Be vor, da dieser nicht am Konzert teilnehmen konnte.

Der Präsident war begeistert und nannte McCartneys Auftritt einen „Hauch von Freiheit“.

Dmitri Peskow sprach 2009 auch über Putins Liebe zu den Beatles und sagte, dieser liebe die Beatles noch mehr als ABBA.

Und im Mai 2020 enthüllte der britische Daily Express, dass der Präsident einen weiteren Lieblingssong der Liverpooler Vier hat: Yesterday. Es ist schwer, sich für den besten Song zu entscheiden, also kommen beide auf Putins Playlist.

Ljubé Ты неси меня река (Trage mich, Fluss)

Russland erfuhr erstmals 2002, dass Wladimir Putin ein Fan der russischen Rockband Ljubé ist, die seit mehr als 30 Jahren über die russische Natur, das harte Leben der Soldaten und die Liebe zur Heimat singt. Sogar der unlängst erbauten Krimbrücke hat sie einen Song gewidmet. Damals besuchte der Präsident ein Konzert der Band in Sotschi und lud die Mitglieder anschließend in seine Residenz ein.

„Die Jungs singen über uns, über unser Leben, und sie tun es auf eine klare und verständliche Weise. Vielen Dank dafür“, äußerte sich das Staatsoberhaupt.

Danach lobte er die Band mehrfach und gratulierte ihrem Leadsänger Nikolai Rastorgujew zum Geburtstag mit der Bemerkung, dass die Lieder „für mehrere Generationen von Zuhörern zu Kultsongs“ geworden seien.

Wladimir Wyssozki Диалог у телевизора (Dialog beim Fernsehen)

In seinen Reden zitierte der russische Präsident immer wieder Lieder des berühmten sowjetischen Barden. Zitiert wurde beispielsweise der Dialog beim Fernsehen.

Auch der politische Technologe Gleb Pawlowskij brachte die Wertschätzung des Präsidenten für das Werk Wyssozkis zum Ausdruck. „Bei ihm [Putin] ist ein bewusstes oder unbewusstes Wyssozki-Muster zu erkennen. Er liebt Wyssozki sehr", sagte Pawlowskij.

Alle Songs der Playlist können Sie auf dem Russia Beyond-Profil bei Spotify anhören.

