Das Russische Präsidentenflugzeug: So fliegt Putin

Das Flugzeug des russischen Präsidenten wird Борт № 1 genannt(in Analogie zur Air Force 1 des US-Präsidenten). Es ist ein einzigartiges, in Russland hergestelltes, hoch sicheres und sehr geräumiges Luftfahrzeug. Seit 1996 ist dies die IL-96-300PU – das einzige Flugzeug, mit dem Wladimir Putin im In- und Ausland unterwegs ist.

Warum die IL-96-300PU?

Die IL-96-300PU ist mit 55 Meter Länge und einer Flügelspannweite von 60 Metern eine recht große Maschine. Während viele ausländische Flugzeuge nur über zwei Triebwerke verfügen, ist die IL-96 mit vier Triebwerken (vom Typ Awiadwigatel PS-90)ausgerüstet, die der Maschine eine Höchstgeschwindigkeit von 900 km/h verleihen. Die gleichen Triebwerke finden sich in den Baureihen Tupolew TU-204 und Tupolew TU-214, den beiden am häufigsten eingesetzten Verkehrsflugzeugen in Russland, die der Boeing 757 sehr ähnlich sind.

Das Flugzeug wurde in den Achtzigerjahren in einer Standard-Passagierversion mit einer Kapazität von 300 Sitzplätzen in der Flugzeugfabrik Woronesch entwickelt und flog im Dezember 1992 erstmals im regulären Betrieb. Aeroflot musterte jedoch 2014 dieses Modell aus seiner Flotte aus und es fanden sich keine anderen Fluggesellschaften, die Interesse an ihm gehabt hätten. Insgesamt produzierte das Werk 25 dieser Flugzeuge, von denen die meisten in die Flotte des Carriers Rossija (einer Tochtergesellschaft von Aeroflot, der im Dienste des Präsidenten und der Regierung steht) übernommen wurden.

Die Erklärung dafür, warum der Präsident sich gerade für dieses Flugzeug entschied, ist einfach: Die Passagiermaschine IL-96 galt als die vielversprechendste einheimische Entwicklung, als eine Art Höhepunkt des russischen Flugzeugbaus. Doch sie erwies sich als zu kostspielig für die Fluggesellschaften: Die vier Triebwerke verbrauchen doppelt so viel Treibstoff und die Betriebskosten sind wesentlich höher als bei ausländischen Flugzeugen.

Aber für die Flotte des Präsidenten war die IL-96 genau das Richtige. „Dieses Flugzeug hat vier Triebwerke. Selbst wenn zwei Triebwerke ausfallen, kann es steigen, sinken, manövrieren und fliegen“, erklärte Generalmajor Wladimir Popow auf YouTube. Und selbst mit nur einem Triebwerk kann das Präsidentenflugzeug noch bis zu 800 Kilometer weit fliegen und sicher landen.

„Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die IL-96 jetzt als Regierungsmaschine eingesetzt wird“, äußerte Wladimir Talanow, der hochdekorierte Pilot der Russischen Föderation. „Erstens ist sie wirklich ein sehr zuverlässiges und sicheres Flugzeug, was durch ihren den langjährigen Betrieb bestätigt wird. Außerdem ist es eine Frage des Prestiges für das Staatsoberhaupt – nicht jeder Staatschef kann es sich leisten, mit ,seinemʻ Flugzeug aus dem eigenen Land anzureisen.“

Insgesamt wurde die IL-96 in der Präsidentenversion seit ihrer Einführung fünfmal aufgerüstet, zuletzt vor ein paar Monaten.

Was befindet sich im Inneren?

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Präsidentenmaschine nicht von den anderen Flugzeugen der Rossija-Flotte, abgesehen von der kleinen Flagge Russlands am Heck. Im Inneren ist sie jedoch ein absolut einzigartiges Luftfahrzeug mit höchsten Kommunikations- und Sicherheitsstandards, weshalb sie auch den Spitznamen „fliegender Kreml“ trägt.

Ausgestattet mit speziellen Kommunikationsmitteln kann es verschlüsselte Nachrichten aus jeder Höhe über jeden Kommunikationskanal an jeden Ort der Welt senden. Das PU im Namen der Maschine steht übrigens nicht für Putin, sondern für punkt uprawljenije (Kontrollraum), da sich unter anderem der „Atomkoffer“ an Bord befindet. Das Flugzeug ist mit Radar, Funk sowie optronischer und visueller Kontrolle ausgestattet – für alle Geräte gibt es eine Notfall-Reserve, für einige von ihnen sogar mehrere. Avionik-Fachleute der Firma Diamond Aircraft Industrie aus Österreich waren für die Innenausstattung und die technische Einrichtung verantwortlich. Was genau in diesem Flugzeug installiert ist, wird jedoch als Staatsgeheimnis eingestuft. Viel mehr ist über die „häusliche“ Einrichtung des Präsidentenflugzeugs bekannt.

In der Präsidentenmaschine lässt es sich wirklich nicht schlechter leben und arbeiten als im Kreml: ein Büro für den Präsidenten, mehrere Besprechungsräume, ein Konferenzsaal, je ein Ruheraum für den Präsidenten und für Gäste, ein Mini-Fitnessstudio, ein Speisezimmer, eine Bar, Duschkabinen und eine separate medizinische Sektion für Intensiv- und Notfallbehandlung. Alles ist in hellen Tönen gehalten, mit Akzenten in den Farben der russischen Trikolore, und zur Verzierung gibt es Seidenstickereien zu historischen Themen, die von den Meistern der Seidenmanufaktur in Pawlowski Possad gefertigt wurden.

Wie es im Inneren aussieht, zeigte sich 2018, als Putin den baschkirischen Schüler Arslan Kaipkulow zu einer Besichtigung der Maschine einlud und damit dessen Traum Wirklichkeit werden ließ, ein Video über das Präsidentenflugzeug zu drehen.

Darüber, wie viel das alles gekostet hat, gibt es unterschiedliche Schätzungen: Im Jahr 2013 bestellte die Präsidialverwaltung zwei solcher Flugzeuge, eines für 3,8 Milliarden Rubel (90 Mill. Euro zum damaligen Wechselkurs) und ein weiteres für 5,2 Mrd. Rubel (120 Mill. Euro zum damaligen Wechselkurs). Zur gleichen Zeit schrieb die britische Boulevardzeitung Daily Mail von tatsächlichen Kosten in Höhe von 390 Millionen Pfund (460 Mill. Euro zum damaligen Wechselkurs).

Wie viele IL-96-300PUs hat Putin?

In der Tat bezeichnet der Begriff Bort Nr. 1 nicht nur ein einziges Flugzeug. Es gibt immer mehrere ähnliche Ersatzmaschinen: mit eigener Wachmannschaft, Mitarbeiterstab und Journalisten. Ein Reserveflugzeug folgt dem „Hauptflugzeug“ im Abstand von 15 – 20 Minuten. Im Falle einer Störung und Landung des Hauptflugzeugs nimmt das Reserveflugzeug die Passagiere auf und befördert sie weiter.

Seit 1977 gibt es die Vorschrift, nicht nur ein, sondern zwei Reserveflugzeuge auf einem Flug einzusetzen. Die Regel kam zustande, nachdem US-Präsident Richard Nixon nach Moskau gereist war und Leonid Breschnew beschlossen hatte, ihn auf einem Flug in seiner IL-62 mitzunehmen. Die Passagiere nahmen ihre Plätze ein, aber die Triebwerke der Maschine sprangen nicht an. Sie bestiegen eine Reservemaschine, die jedoch ebenfalls nicht abheben konnte.

Alle Präsidentenflugzeuge sind höchstens 15 Jahre im Dienst, nachdem sie vom Band gelaufen sind. Nach Ablauf der Nutzungsdauer werden die Maschinen an andere Dienststellen übergeben und der Präsident erhält ein neues Flugzeug.

Strenge Regeln

Es gibt einige strenge Anforderungen an die Präsidentenmaschine, und die wichtigste ist, dass alles funktioniert. Dies gilt sowohl für die Flugzeuge als auch für das Personal. „Selbst wenn eine Rückenlehne sich nicht verstellen lässt, tauschen wir oft die Maschine aus und schicken sie nicht auf den Flug. Oder wir sperren diese Sitzreihe“, sagt Konstantin Terestschenko, Putins ehemaliger Chefpilot. Während es bei allen anderen Fluggesellschaften so genannte unkritische Fehlfunktionen, die die Sicherheit nicht gefährden, gibt und das Flugzeug trotzdem weiterfliegt, ist dies bei der Präsidentenmaschine nicht der Fall.

Eine weitere obligatorische Regel ist der völlig autonome Betrieb, wie bei einem U-Boot. Das bedeutet, dass die Wartungs- und Reparaturarbeiten am Bort Nr. 1 ausschließlich durch eigenes technisches Personal durchgeführt werden und kein außenstehender Dienstleister oder Personal von anderen Flughäfen Hand anlegen darf.

„Wenn der Präsident einen Besuch abstattet, gibt es ein Hauptflugzeug, ein Reserveflugzeug und ein Vorauskommando. Es gibt sechs Techniker im Voraus-, vier im Reserve- und zwei im Hauptkommando. Ein achtköpfiges Team kann sogar ein ganzes Flugzeug überholen. Die sind darauf vorbereitet“, sagt der ehemalige Pilot.

Die Fluglotsen sind jedoch dieselben wie bei zivilen Flügen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die entsprechende Flugfläche für das Hauptflugzeug freigehalten wird und die anderen Flugzeuge vor und hinter ihm einen größeren Abstand einhalten müssen. Für die Reserveflugzeuge gilt das Gleiche, aber mit geringeren Sicherheitsabständen. Während früher die Entfernung zwischen dem Hauptflugzeug und anderen Maschinen bis zu zwei Stunden betragen konnte, ist sie jetzt um ein Vielfaches kürzer“, so Terestschenko.

