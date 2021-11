Was ist über das neue abhörsichere Smartphone aus Russland bekannt?

Ein Smartphone mit der Funktion, Kamera und Mikrofon mechanisch auszuschalten, wird an Sicherheitskräfte und den staatlichen Sektor geliefert. Eine Version des Geräts mit Android 11 ist in Russland bereits für etwa 230 Euro erhältlich.

Das Hauptmerkmal des AYYA T1 Smartphones ist die mechanische Abschaltung von Kamera und Mikrofon. Das Gerät wurde von der russischen Firma Smartecosystem, einer Tochtergesellschaft des Staatskonzerns Rostec, entwickelt.

„Es gibt einen speziellen Schalter an der Seite des Smartphones. Wenn wir ihn drücken, werden die Kamera und das Mikrofon ausgeschaltet, so dass niemand Sie ausspionieren oder belauschen kann. Man kann über alles reden, und Suchmaschinen und soziale Netzwerke schalten keine kontextbezogene Werbung auf der Grundlage des Gesagten. Das ist auch ein Schutz gegen Hacker, die in das Gespräch eindringen und es belauschen wollen“, sagte der Generaldirektor von Smartecosystem, Wladislaw Iwanow.

Er wies darauf hin, dass das Gerät über eine separate Lichtanzeige verfügt, die den Smartphone-Besitzer über die eingeschaltete Kamera informiert.

Das Smartphone läuft mit einem Octa-Core-Prozessor Helio P70 des taiwanesischen Unternehmens MediaTek und hat einen 6,5-Zoll-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Es hat 4 GB RAM und 64 GB eingebauten Speicher. Das Gerät verfügt über zwei Hauptkameras mit 12 und 5 Megapixeln und digitaler Bildstabilisierung sowie über NFC und einen Fingerabdrucksensor. Der Akku hat eine Kapazität von 4.000 mA*h und eine Schnellladefunktion.

Smartecosystem konnte sich auf die Lieferung von vorerst 500 Geräten an das Verteidigungsministerium einigen. In Zukunft könnte sich diese Zahl auf 500.000 erhöhen, berichtete die Zeitung „Kommersant“ unter Berufung auf Quellen. Iwanow sagte jedoch, er könne diese Information „nicht bestätigen“. Er fügte jedoch hinzu, dass eine auf dem russischen Betriebssystem basierende Version des Smartphones in der Tat für Strafverfolgungsbehörden und staatliche Einrichtungen angeboten werden wird.

Das Smartphone für staatliche Stellen und Strafverfolgungsbehörden wird mit einem russischen Betriebssystem laufen. Smartecosystem testet das Gerät auf dem russischen Aurora OS von Rostelecom, sagte Iwanow.

Aurora wurde 2019 auf der Grundlage des gekauften finnischen Sailfish OS entwickelt. Diese mobile Plattform ermöglicht es Unternehmen und Behörden, Mitarbeiter zu überwachen und ihre Smartphones aus der Ferne zu verwalten. Die Kunden können damit Updates für die Geräte der Mitarbeiter einstellen, Passwörter festlegen und die Bewegungen der Mitarbeiter verfolgen.

Das Smartphone wird auch mit anderen Betriebssystemen getestet, z. B. mit dem Kaspersky OS des russischen Antiviren-Entwicklers Kaspersky Lab.

Die Einzelhandelsversion des AYYA T1 mit Android 11 OS ist bereits in russischen Elektronikgeschäften wie M.Video und Eldorado erhältlich.

Das Gerät gibt es in den Farben Schwarz und Grün. Es verfügt über eine Schutzhülle aus Glas und Silikon. Der Preis liegt bei umgerechnet etwa 230 Euro.

„Unser Ziel ist es, ein hochwertiges russisches, geschütztes Mobilgerät herzustellen. Gleichzeitig wollen wir eine möglichst freundliche und nützliche Marke für ein breites Spektrum von Menschen werden, denen der Schutz ihrer Privatsphäre wichtig ist. Daher haben wir uns auf ein erschwingliches Preissegment festgelegt“, so Iwanow abschließend.

