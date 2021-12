Diese Neujahrslichter lassen St. Petersburg erstrahlen! (FOTOS)

Der Weihnachtsbaum auf dem Palastplatz und die Hauptstraßen der Stadt sind in diesem Jahr im Retro-Stil geschmückt. Werfen Sie einen Blick auf diese festliche Winterbeleuchtung in St. Petersburg!

Der Winter in St. Petersburg ist in der Regel schneereich und die Straßen der Stadt werden zu den Neujahrsfeiertagen in ein festliches Gewand gehüllt. Der Hauptweihnachtsbaum auf dem Palastplatz wurde am 20. Dezember mit hellen Lichtern erleuchtet.

Er ist in einem Retro-Stil geschmückt, der uns in die 1960er Jahre zurückversetzt. Der Weihnachtsbaum ist mit traditionellen Lichtern, Fahnen und Tausenden von stilisierten Spielzeugen geschmückt. In der Umgebung finden Sie weitere 48 kleine Weihnachtsbäume und acht dekorative Installationen.

Der Newski-Prospekt, die Hauptstraße von St. Peterbsburg, ist im luxuriösen imperialen Stil gestaltet.

Es finden sich florale Motive, Engelsflügel und Kronen des russischen Reiches. All dies ist in Gold mit roten Ornamenten gehalten.

Insgesamt wurden mehr als 60 Weihnachtsbäume in der ganzen Stadt aufgestellt, so dass in allen Stadtvierteln Weihnachtsstimmung aufkommt!

Riesige leuchtende Kugeln sind auf dem Moskowskij Prospekt aufgetaucht.

Auch die Uferpromenaden erstrahlen im Lichterglanz. Der Gribojedow-Kanal ist besonders einladend mit einer Installation in Form eines Herzens.

Ein riesiger Engel leuchtet den Passanten am Abend den Weg.

Auf dem Fluss Moika kann man sich vor LED-Weihnachtsbäumen fotografieren lassen.

Zahlreiche Brücken im Stadtzentrum sind mit leuchtenden Girlanden geschmückt. So viel Glanz!

Natürlich gibt es auch mehrere Weihnachtsmärkte, auf denen man heißen Tee trinken, frisch gebackene Pfannkuchen essen, Geschenke kaufen und mit Freunden die Zeit genießen kann. Einer der schönsten Märkte befindet sich auf dem Maneschnaja-Platz. Dort lädt eine Eisbahn ein, ein paar Runden auf Kufen zu drehen.

Ein Bus mit Väterchen Frosts Orchester fährt durch die Stadt. Es ist einfach unmöglich, sich der festlichen Stimmung in St. Petersburg zu entziehen.

