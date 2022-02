Wie viel kostet das Glück in Russland?

Der durchschnittliche russische Mann braucht 203.000 Rubel (etwa 2.305 Euro) pro Monat (nach Steuern), um glücklich zu sein, während eine Frau 155.000 Rubel (etwa 1.760 Euro) braucht, fast ein Drittel weniger, laut einer Erhebung des Online-Rekrutierungsportal „SuperJob“ von Ende 2021.

Nur 2017 war der buchstäbliche Preis des Glücks höher: Damals benötigte der Durchschnittsrusse 184.000 Rubel. (etwa 2.089 Euro). Heute liegt der Durchschnittswert (für Männer und Frauen) bei 178.000 Rubel (etwa 2.021 Euro).

Die Lebenshaltungskosten in Moskau bedeuten, dass die Moskauer ein höheres Einkommen benötigen, um glücklich zu sein: 228.000 Rubel pro Monat (etwa 2.589 Euro). So sehen die Top 5 aus:

Wie viel Geld brauchen Sie, um sich glücklich zu fühlen (Monatseinkommen):

1. Moskau: 228.000 Rubel (etwa 2.589 Euro)

2. Wladiwostok: 204.000 Rubel (etwa 2.316 Euro)

3. Rostow am Don: 198.000 Rubel (etwa 2.248 Euro)

4. St. Petersburg: 192.000 Rubel (etwa 2.180 Euro)

5. Jekaterinburg: 186.000 Rubel (etwa 2.112 Euro)

Wie Sie sehen können, belegt nicht St. Petersburg den zweiten Platz, das oft als zweite Hauptstadt Russlands bezeichnet wird, sondern Wladiwostok. Diese Stadt im Fernen Osten des Landes, weit weg vom europäischen Russland, hat hohe Logistikkosten und damit auch hohe Preise für viele Waren.

Der Finanzbedarf der Russen nimmt mit dem Alter zu und erreicht etwa im Alter von 35 bis 44 Jahren einen Höhepunkt, bevor er wieder sinkt.

Kann man mit Geld Glück kaufen?

Trotz einer deutlichen Diskrepanz zwischen dem Durchschnittsgehalt (rund 55.000 Rubel (etwa 624 Euro) im Jahr 2021) und dem gewünschten Einkommensniveau hält sich die Mehrheit der Russen (84 Prozent) für glücklich, so eine Studie des russischen Meinungsforschungszentrums WZIOM. Das Wichtigste für die Russen ist, dass sie und ihre Angehörigen gesund sind (29 Prozent). Glücksgefühle werden auch damit in Verbindung gebracht, eine Familie (27 Prozent) und Kinder (22 Prozent) zu haben, mit dem Leben insgesamt zufrieden zu sein (21 Prozent) und einen guten Job zu haben (20 Prozent).

Diejenigen, die sich nicht glücklich fühlen, führen die derzeitige Situation im Land (8 Prozent), den Mangel an materiellen Ressourcen (7 Prozent), die fehlende Stabilität (6 Prozent) und familiäre Probleme (5 Prozent) an.

„Glück steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem Einkommen“, wird der Soziologe Dr. Andrei Milechin, Präsident des Forschungsunternehmens Romir und Vizepräsident der Vereinigung der Meinungsforschungsinstitute Gallup International, vom Magazin „Expert“ zitiert.

Ebenfalls Ende 2021 erstellten Gallup International und Romir einen globalen Glücksindex, der Russland unter den Top 5 der unglücklichsten Länder der Welt listet. Fünf Prozent der Russen sind mit ihrem Leben sehr zufrieden, 36 Prozent sind einfach zufrieden, 17 Prozent sind unzufrieden, während 30 Prozent weder zufrieden noch unzufrieden sind. Nur die Bewohner Ghanas, Afghanistans, Hongkongs und des Irak halten sich für weniger glücklich.

„Wie die meisten Menschen weltweit vergleichen sich die Russen traditionell nicht mit ihren Nachbarn, sondern mit wirtschaftlich entwickelten Ländern", erklärt Milechin.

Wovon träumen die Russen?

Ramil Sitdikow/Sputnik Ramil Sitdikow/Sputnik

„Ich besitze bereits eine Wohnung und ein Auto. Ich muss noch nicht für die Ausbildung meiner Kinder aufkommen, also ist mein Traum, ein Weltraumtourist zu sein. Um ihn in fünf Jahren zu verwirklichen, müsste ich bei dem derzeitigen Ticketpreis (etwa 397.000 Euro) 600.000 Rubel (etwa 6.813 Euro) im Monat verdienen", erklärt Iwan aus Moskau sein Ziel gegenüber „Russia Beyond“.

Für Elena aus St. Petersburg steht die Hochschulausbildung ihrer Kinder an erster Stelle: „Mein ältester Sohn hat bereits sein Studium abgeschlossen, und meine Tochter wird dieses Jahr anfangen“, sagt sie. „Wir werden bald wissen, ob sie in St. Petersburg oder in Moskau studieren wird. In letzterem Fall kommen noch die Kosten für die Unterkunft und den Lebensunterhalt sowie die Reisekosten für den Besuch der Heimat hinzu. Das sind mindestens 40.000 Rubel (etwa 454 Euro) im Monat, vorausgesetzt, das Studium selbst ist kostenlos.“

„Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich die Idee, meine Wohnung in Wladiwostok zu verkaufen und auf die Krim zu ziehen. Ich kann das Klima in Wladiwostok nicht mehr ertragen. Mein Budget liegt bei etwa sechs Millionen Rubel (etwa 68.130 Euro)“, schreibt ein Bewohner von Wladiwostok unter dem Pseudonym Marutja in einem Forum. Die Bevölkerung Wladiwostoks ist in den letzten Jahren aufgrund von natürlichem Rückgang und Abwanderung stetig gesunken. Die Einwohner selbst nennen als Hauptgründe das niedrige Entwicklungsniveau der Stadt und der Region insgesamt sowie die Diskrepanz zwischen den Löhnen und den Kosten für Lebensmittel und Wohnraum.

Laut einer WZIOM-Umfrage aus dem Jahr 2021 ist das dringendste Bedürfnis der Russen Gesundheit für sich selbst und ihre Angehörigen (9 Prozent). Auf Platz zwei steht die Verbesserung der Lebensbedingungen der Familie (8 Prozent). Weitere fünf Prozent träumen vom Reisen und vier Prozent von höherem Lebensstandard und mehr materiellen Wohlstand.

