Zehn Nachahmer von McDonald’s und KFC in Russland gesichtet (FOTOS)

In einigen russischen Städten sind lokale Nachahmungen von McDonald’s und KFC sogar beliebter als die berühmten Fast-Food-Ketten!

1. In Tschetschenien gibt es zwar keine westlichen Fast-Food-Ketten, dafür jedoch viele gute und leckere lokale Cafés … und einige von ihnen ähneln bekannten Marken. Zum Beispiel dieses Café namens „Crispy“ (bis vor kurzem eine KFC-Filiale). Und die Bewertungen sind ziemlich positiv! „Ich war letzten Sommer dort und insgesamt hat mir das Interieur gefallen, es sah cool aus und das Hähnchen war gut“, schrieb Blogger Dmitry Atruchow.

2. Dieser Kiosk in Tschetschenien zieht Besucher mit der perfekten Kombination aus McDonald's und KFC an.

3. In Russland wird McDonald’s oft kurz „Mak Dak“ genannt, und dieses Café in Petrosawodsk, Karelien, hat sich entschieden, diesen umgangssprachlichen Begriff zu verwenden, um mehr Kunden anzulocken (so glauben wir!). „Wo essen wir heute?” „Natürlich bei Mak Dak!“

Das gleiche Café befindet sich in Brjansk. Sieht aus wie ein Franchisenehmer!

4. Reisende, die über die Autobahn M5 in die Republik Mordowien fahren, können dieses Straßencafé namens MORDDONALDS nicht verpassen. „Die Kreativität im Namen dieses Cafés ist einfach unglaublich!” schreibt ein Fahrer, der dabei war.

5. In der russischen Republik Burjatien entdeckten Einheimische das Banner von „McBuryat’s“. „Unsere Antwort auf McDonald’s“, scherzen Internetnutzer.

6. Schawarma oder Schaurma ist definitiv das gefragteste Straßenessen in Russland und es gibt viele solcher Kioske im ganzen Land. Viele von ihnen verwenden den Schriftstil von McDonald’s, wobei der russische Buchstabe für „sсh“ („Ш“) wie ein auf dem Kopf stehendes „M“ aussieht.

Dieses „Waurma“ unten befindet sich in der sibirischen Stadt Nowokusnezk.

7. Ein weiterer „Waurma“ wurde in der fernöstlichen Stadt Chabarowsk gesichtet. „SсhakDonald’s“, wie der Autor des Fotos kommentierte.

8. Dieses „Waurma“ befindet sich in Nowy Urengoy im Norden - und rühmt sich, halal zu sein. „Es gibt einen Kebab King in Jekaterinburg in der Nähe des Bahnhofs“, antwortete ein anderer Benutzer. Ohne Zweifel!

9. „Das beste Schawarma an der Meeresküste“, schrieben Leute über diesen „Waurma“-Kiosk (auf Kohlen gekocht!) in Feodosia, Krim.

10. Auf der Krim gibt es keine ausländischen Caféketten, aber es gibt ein ziemlich beliebtes Café namens „StarMaks“. Hmm, kommt einem doch sehr bekannt vor…!

