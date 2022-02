Wie es ist, eine moderne Rentierhirtin in Russland zu sein (FOTOS)

Oksana wurde in eine Hirtenfamilie in der kleinen nationalen Siedlung Syo-Yakha („Flusshals“ in der Sprache der Nenzen) - der nördlichsten nationalen Siedlung der Yamal-Halbinsel - geboren. Sie lebte als Nomadin mit ihren Eltern, lernte, wie man eine Herde hütet, Geweihe entfernt und das Haus in Ordnung hält.

In der Tundra wird man schnell erwachsen

Oksanas Geburtsort Syo-Yakha zählt nicht mehr als 3.000 Einwohner und liegt etwa drei Kilometer vom Golf vom Ob entfernt. Während des Schuljahres lebte das junge Mädchen dort mit ihrer Schwester und besuchte in den Ferien ihre Eltern in der Tundra. Ihre Mutter arbeitete als Sanitäterin und der Vater war Hirschzüchter, der ihr gelegentlich aushalf.

„Mutter besuchte die Chums (ein mobiles Zelt, in dem Hirten leben - Anm. d. Red.), behandelte Menschen und brachte manchmal Babys zur Welt. Das Wetter auf der Halbinsel, besonders im Winter, war rau. Starke Winterstürme und Schneestürme waren an der Tagesordnung, so dass mein Vater oft mit meiner Mutter unterwegs war, da er immer den Weg fand. In den Ferien kamen meine Schwester und ich mit. Das ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen, die ich habe", erinnert sich Oksana.

Kinder in Hirtenfamilien lernen von Kindesbeinen an, den Haushalt zu führen – zunächst spielerisch und dann, wenn sie erwachsen sind, mit mehr Ernsthaftigkeit, erklärt sie. Vier- bis fünfjährige Jungen lernen zum Beispiel, wie man eine Art Lasso aus Seilen herstellt. Dabei handelt es sich um ein spezielles Instrument zum Fangen von Hirschen, das aus Gürteln besteht, die wie ein Zopf zusammengeflochten sind.

Im Alter von sieben bis acht Jahren beginnen die Jungen, dem Vater beim An- und Abschirren von Hirschen zu helfen und lernen, mit einem Schneemobil umzugehen. Die Mädchen helfen beim Feuerholz sammeln, Wasser holen, beim Geschirrspülen, beim Wäsche waschen und beim Füttern der Hunde. Wenn sie das Teenageralter erreicht haben, können die Kinder die Narta (Schlitten) mit den Hirschen allein steuern und auch bei den Jungtieren mithelfen.

Nach altem Brauch wurde der Mann zum Hirten. Seine Aufgabe war es, geeignete Plätze für die Herde zu finden, zu jagen und das Zelt zu errichten. Die Frau kümmerte sich traditionell um Haushalt und die Kinder, kochte, nähte und verarbeitete Tierhäute.

Die modernen Nenzen benötigen Geld für den Kauf von Schneemobilen, Benzin, Motorbooten, Netzen und Handys, um mit der Außenwelt in Verbindung zu treten sowie zum Erwerb von Lebensmitteln, wie Brot, Mehl, Zucker, Salz, Süßigkeiten. Sie verdienen Geld mit dem Verkauf von Wildbret, lebenden Hirschen, Fellen, Beeren, Knochenhörnern, selbstgemachten Souvenirs und mit der Veranstaltung von Touren durch ihre Heimat. Wildbret ist nach wie vor die Hauptnahrungsquelle - neben etwas Fisch und selten anderem Fleisch.

Glaube und Traditionen

Einige Nenzen glauben an Schamanismus, während andere das Christentum praktizieren; die meisten glauben jedoch an die Geister der Natur.

„Sie glauben zum Beispiel an Num - den Geist des Himmels. Er ist gestalt- und gesichtslos. Es gibt auch N'a - den Geist des Todes und der Krankheit, er lebt unter der Erde. Dann gibt es noch Ya-Nebya - die Mutter der Erde und der Schutzengel aller Frauen. Und im Chum findet man auch Myad-pukutsya, das ist diejenige, die sich um den Haushalt kümmert‘. Sie ist normalerweise auf der Seite der Frauen zu finden - sei es auf den Kissen oder in der Tasche, die über dem Kopfende des Bettes auf der Seite der Frau hängt“, erklärt Oksana.

Die Tradition schreibt vor, dass es im Chum getrennte Seiten für Männer und Frauen geben muss. In der Mitte, wo sich die beiden treffen, befindet sich die Feuerstelle. Da die Frau als seine Hüterin gilt, darf der Mann sie nicht berühren.

Eine weitere Regel besagt, dass die Frau auf ihren Weg achten muss. „Die Frau darf auf der Straße nicht auf einen Gegenstand oder ein Stück Seil treten. Passiert dies doch, muss sie den Gegenstand mit Wacholder räuchern. Das alles hängt mit der Vorstellung zusammen, dass die Frau als Opfer unrein ist und mit der Unterwelt in Verbindung steht. Aber all diese Verbote werden nicht als erniedrigend empfunden - sie werden ganz selbstverständlich akzeptiert“, sagt Oksana.

Eis und Bären

Das dünne Eis auf Seen und Flüssen ist eine Gefahrenquelle für die Wildhüter.

„Viele Hirten heizen dummerweise ihre mobilen Öfen (Buran) auf diesen Flächen und kommen dabei leider zu Tode. Auch das Fischen auf dem Ob oder den großen Seen und breiten Flüssen kann zu zahlreichen Katastrophen führen. Große Wellen können das Boot zum Kentern bringen, und der Fischer, der keine Möglichkeit hat, sich zu retten, ist ebenfalls in Gefahr", erklärt Oksana.

Schließlich kann ein Wildhüter in den Wäldern oder in der Nähe des Futterplatzes leicht auf einen Bären treffen: „Manchmal macht man einen morgendlichen Ausflug in den Wald und kommt einige Zeit später zurück und sieht eine Bärenspur. Das kommt regelmäßig vor.“

Anschluss an die moderne Welt

Yar zufolge kann ihre Familie als modern eingestuft werden. Sie lebt in beiden Welten - im Sommer im Chum und im Winter in einer Hütte in der Wald-Tundra-Zone. Sie ziehen nicht mehr so häufig umher. Die Rentiere sind, außer im Winter, die meiste Zeit eingezäunt auf einer Weide.

„Im Winter steht man auf, heizt den Ofen an, setzt den Kessel auf, weckt die Familie, jeder wäscht sich, trinkt Tee, dann räumen wir - die Frauen - auf, gehen Eis für das Wasser holen, bringen Feuerholz, füttern die Hunde, eine näht vielleicht etwas, während eine andere dem Vater mit dem Buran hilft oder nach der Herde sieht", erklärt Oksana.

Während des Sommers kümmert sich die Familie um die Herde, pflegt schwache oder kranke Hirsche.

„Wir machen immer Lagerfeuer - der dichte Rauch wehrt Bremsen und Mücken ab; auf diese Weise können die Tiere die harten Sommertage besser ertragen. Im Juli können wir die Geweihe (Panti) abschneiden, die dann verkauft werden können", sagt Oksana.

Einige Nenzen entscheiden sich für die Verwendung von Solarzellen anstelle von herkömmlichen Stromgeneratoren. Sie werden für den Betrieb von Fernsehern, Laptops mit Internetzugang und Beleuchtung verwendet. Und draußen in der Tundra verwenden viele statt elektrischer Öfen Gaskocher.

Moderne Hirten haben oft auch eine gute Bildung. Oksana hat im Dezember 2021 ihren Master in Kirov zum Thema „Sicherheit in der Technosphäre“ gemacht. Derzeit beschäftigt sie sich mit Fotografie und handgefertigtem Schmuck, der von der Natur im Norden Russlands inspiriert ist.

