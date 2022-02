Minimalprinzip: Warum leben immer mehr junge Russen in winzigen Wohnungen?

Die Menschen in Russland sind mit der Wohnungsknappheit nur allzu vertraut. In der Sowjetunion war es nicht unüblich, dass ganze Familien in einem Zimmer einer Gemeinschaftswohnung lebten. Andere Menschen hatten ein Zimmer oder nur ein Bett in einem Wohnheim. Es gab auch so genannte Hotelappartements, die zwischen 12 und 25 m² groß waren. Es schien, als würde der Bauboom im postsowjetischen Russland endlich dem Zwang zum Leben auf engstem Raum ein Ende setzen, aber leider war es nicht ganz so einfach. In den letzten Jahren waren in den russischen Großstädten wieder Gebäude mit kompletten Wohnungen zwischen 11 und 25 Quadratmetern sehr gefragt. Wer will sie und warum?

Sechs Personen auf 22 Quadratmetern

Julia und ihre 6-köpfige Familie. Personalarchiv Personalarchiv

Eine Mutter, ein Vater und ihre vier Töchter leben auf einer Fläche von nur 22 Quadratmetern.

„Wir hätten nie gedacht, dass wir so leben würden, aber wir wollten nach Moskau ziehen und hatten nicht genug Geld, um eine normale Wohnung zu kaufen. Also beschlossen wir, uns etwas Kleines zu suchen, das aber dennoch uns gehört“, sagt Julia, die Mutter.

Die Frage war, wie man die ganze Familie auf so engem Raum unterbringen konnte. Sie stellten zwei große Schlafsofas und ein Kinderbett in das Zimmer und fanden dann noch Platz für einen Schreibtisch, an dem die Kinder ihre Hausaufgaben machen konnten. Im schmalen Korridor gibt es einen Schrank, einen kleinen Kühlschrank und eine kompakte Küche. Hier lagern alle Habseligkeiten der Familie, und selbst dann sind die Regale halb leer.

„Ich bin ein Minimalist, und das ist es, was uns rettet“, sagt Julia. „Wir kaufen so wenig wie möglich und sparen auf diese Weise auch Geld. „

Sie besitzen nur, was sie brauchen, Saisonal benötigte Objekte haben sie eingelagert.

Julia betreibt einen beliebten Blog darüber, wie sechs Personen in einer Einzimmerwohnung leben können, und gibt Tipps zur Optimierung des Wohnraums. „Ich versuche zum Beispiel, alle Kleidungsstücke senkrecht in einer Kommode aufzubewahren, um sie kompakter zu machen. Das Spielzeug der Kinder wird in Kisten unter dem Sofa aufbewahrt. Und wir entrümpeln regelmäßig!“

Die Familie hat bereits eine größere Wohnung erworben, wohnt aber noch in der Einzimmerwohnung, während ihre neue Wohnung renoviert wird. Später wollen sie das Studio vermieten.

20 Quadratmeter für zwei

Personalarchiv Personalarchiv

Svetlana, ihr Mann und ihre Katze leben in einer 20 Quadratmeter großen Studiowohnung in der Region Moskau.

„Vorher lebten wir in Mietwohnungen, sparten Geld für eine Hypothek und hatten nicht vor, eine Studiowohnung zu kaufen“, sagt Svetlana. „Aber eines Tages sahen wir ein Plakat mit einer Einzimmerwohnung in einem Haus, das außerhalb Moskaus für nur 1,5 Millionen Rubel (20.000 Dollar) gebaut wurde, und dachten: Warum kaufen wir es nicht als Investition, wo doch alles teurer wird? Am Ende haben wir 20 Quadratmeter ohne Kredit gekauft und hatten sogar noch genug Geld für die Renovierung übrig. Wir sind jetzt seit fast einem Jahr hier."

Vieles musste weggeschmissen oder in die Datscha gebracht werden. Ihre Fahrräder stellen sie im Eingangsbereich des Hauses ab. Um Platz für die benötigten Möbel zu schaffen, haben sie Herd und Ofen aufgegeben: Stattdessen haben sie ein kleines Kochfeld und einen elektrischen Bräter installiert. Der herkömmliche Staubsauger wurde durch einen vertikalen Staubsauger ersetzt, der weniger Platz beansprucht, und statt eines großen Modells mussten sie sich mit einem kompakten Gerät begnügen.

„Wir haben eine einzige Arbeitsplatte in der Küche, die um die Ecke geht, wo wir unseren Arbeitsbereich haben“, sagt Swetlana.

Sie arbeitet von zu Hause aus, und genügend Platz für einen Computer ist für sie sehr wichtig. Ungewöhnlich ist auch der Esstisch, der mit Rädern ausgestattet ist, so dass er bei Bedarf verschoben werden kann, um den begrenzten Platz zu nutzen.

„Wir dachten auch daran, den Fernseher in den Schrank zu stellen, aber schließlich fanden wir einen Platz dafür in der Ecke.

Außerdem war die Luft in der Studiowohnung sehr trocken und ziemlich stickig. Das Problem wurde mit Hilfe eines Luftbefeuchters und einer Klimaanlage gelöst.

Doch nach ein paar Monaten machte sich der begrenzte Platz bemerkbar. Es stellte sich heraus, dass beide Partner ihren persönlichen Freiraum brauchten, um sowohl die Arbeit als auch persönliche Gespräche mit Freunden zu führen, ohne sich gegenseitig zu stören.

„Sogar unsere Katze war ein wenig deprimiert, da sie hier nicht genug Platz zum Herumstreunen hat.“

Das Paar plant nun den Umzug in eine größere Wohnung.

20 Meter und ein Abstellraum

Personalarchiv Personalarchiv

Natalja lebt mit ihrem Mann ebenfalls in einer 20 Quadratmeter großen Wohnung und betreibt einen Blog über das Leben in einer Studiowohnung. Sie leben hier seit weniger als einem Jahr.

"Ich komme aus Moskau und mein Mann aus einer anderen Stadt, und er sagte, er wolle eine eigene Wohnung haben. Eine Hypothek konnten wir uns nicht leisten, also haben wir das Geld für ein Studio zusammengekratzt und in Raten gezahlt“, sagt Natalja. „Aber wir mögen das Studio sehr, auch wenn manche Leute es für völligen Wahnsinn halten. Ich bekomme manchmal Kommentare wie: 'Der persönliche Raum hat den Chat verlassen.'"

Solche Probleme hat das junge Paar aber selbst nicht.

„Schon früher haben wir die ganze Zeit zusammen auf einem Sofa in der Küche verbracht und sind nur zum Schlafen ins Schlafzimmer gegangen.“

Natalja arbeitet an der Frühstückstheke, ihr Mann auf dem Sofa, und keiner kommt dem anderen in die Quere.

„Wenn ich mich mit meinem Mann streite, ziehen wir uns nicht in verschiedene Ecken zurück. Ganz im Gegenteil: Wir sprechen uns sofort aus, lösen den Konflikt.“

Für das Problem des Schlafplatzes hat das Paar eine interessante Lösung gefunden: ein breites Sofa mit einem Kopfteil wie ein Bett. Und sie haben einen Kellerraum für ihre Sachen gemietet. Dort bewahren sie ihre Skier, Schlittschuhe, Motorroller und Saisonkleidung auf.

Personalarchiv Personalarchiv

„Zu Hause haben wir nur die Kleidung, die wir tragen. Wenn ich etwas Neues kaufe, werfe ich etwas altes weg oder spende es.“

Vor kurzem haben sie eine weitere Einzimmerwohnung erworben - eine 17 m² große Wohnung im Zentrum Moskaus. Sie sagen, sie konnten dem attraktiven Preis nicht widerstehen und beschlossen, sie als Mietinvestition zu kaufen. Im Moment renovieren sie die Wohnung und überlegen, ob sie eine Zeit lang selbst dort wohnen wollen. Auf jeden Fall wissen sie jetzt, dass sie auch auf so kleinem Raum genug Platz finden können.

