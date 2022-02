Netflix’ „Inventing Anna“: ist sie gut oder schlecht? (VIDEO)

Russia Beyond

Wenn Sie Netflix haben, haben Sie wahrscheinlich von „Inventing Anna“ gehört – einer neuen Show, die das Leben der falschen deutschen Erbin Anna „Delvey“ Sorokina darstellt, die versuchte, New Yorker Prominente zu betrügen. Egal, ob Sie Anna Sorokina für einen tausendjährigen russischen Gatsby oder eine einfache Betrügerin halten, diese Show bietet viele Einblicke in das, was ein russisches Einwanderermädchen dazu bewogen hat, eine Betrügerin zu werden.