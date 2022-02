Russische Medaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking (FOTOS)

Anna Schtscherbakowa vom Russischen Olympischen Komitee küsst ihre Goldmedaille während einer Siegerehrung für den Kür-Eiskunstlauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 am Freitag, 18. Februar 2022, in Peking.

Die russischen Athleten, die als ROC (Russisches Olympisches Komitee) antraten, erreichten bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) mit sechs Olympiasiegen Platz 9 bei den Goldmedaillen. Außerdem holten die Sportler aus Russland zwölf Silber- und 14 Bronzemedaillen und belegten damit hinter Norwegen den zweiten Platz bei der Gesamtzahl der Medaillen (32 gegenüber 37). Die meisten Medaillen wurden in den Disziplinen Skifahren und Eiskunstlauf gewonnen.

Anna Schtscherbakowa

Die amtierende Weltmeisterin im Eiskunstlauf, die 17-jährige Anna Schtscherbakowa, gewann olympisches Gold im Einzel der Damen.

Sarah Stier/Getty Images Sarah Stier/Getty Images

Vor dem Kurzprogramm hatte sie Probleme mit ihren Schlittschuhen und musste ein neues Paar anziehen. Das hinderte sie jedoch nicht daran, die beste Leistung abzuliefern und zwei Vierfachsprünge erfolgreich zu absolvieren. Perfekte Technik und ihre Kunstfertigkeit machten sie zur Nummer 1 im Eiskunstlauf.

Alexandra Trusowa

Obwohl Trusowa nur Silber im Dameneinzel gewann, wurde ihre Darbietung als eine der anspruchsvollsten im Eiskunstlauf bezeichnet. Bei den Spielen 2022 in Peking war die 17-Jährige die erste Läuferin der Welt, die fünf Vierfachsprünge in einem Programm erfolgreich absolvierte.

Sarah Stier/Getty Images Sarah Stier/Getty Images

Trusowa selbst war mit dem Endergebnis nicht zufrieden und erklärte kurz nach dem Wettbewerb, Eiskunstlauf zu hassen.

Kamila Walijewa

Der vielleicht schwierigste Moment dieser Olympischen Winterspiele war das Drama um die 15-jährige Kamila Walijewa. Zunächst gewannen die russischen Athleten die Goldmedaille im Eiskunstlauf-Mannschaftswettbewerb. Doch am nächsten Tag wurde die Siegerehrung nach der Veröffentlichung einer positiven Dopingprobe von Walijewa vom Dezember 2021 verschoben. Und obwohl die Regeln für Dopingverstöße nur für Athleten über 16 Jahren gelten, weigerte sich das IOC, die russischen Eiskunstläuferinnen bis zum Abschluss der Ermittlungen auszuzeichnen. Im Einzelwettbewerb erreichte Walijewa nur den 4. Platz.

Kamila Walijewa reagiert auf ihre Punktzahl nach dem Frauen-Einzellauf-Kür am 13. Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking im Capital Indoor Stadium am 17. Februar 2022 in Peking, China. Nikolaj Muratkin/Anadolu Agency/Getty Images Nikolaj Muratkin/Anadolu Agency/Getty Images



Alexander Bolschunow

Er ist der erste Skifahrer in der Geschichte, der fünf Medaillen bei einer Winterolympiade gewonnen hat. Für den 25-jährigen Alexander war es die zweite Teilnahme an den Spielen: 2018 gewann er eine Bronze- und drei Silbermedaillen, in Peking holte er drei Gold- und zwei Silbermedaillen, unter anderem in der Langlauf-Staffel und im Skiathlon.

Der Goldmedaillengewinner Alexander Bolschunow posiert mit seiner Medaille während der Medaillenzeremonie beim Langlauf der Männer über 50 km Massenstart im Freien während der Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Wei Zheng/CHINASPORTS/VCG/Getty Images Wei Zheng/CHINASPORTS/VCG/Getty Images

Bolschunow ist einer der erfolgreichsten russischen Athleten, der zweimal den FIS-Langlauf-Weltcup und die Tour de Ski gewonnen hat.

Natalja Neprjajewa

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann Natalja Neprjajewa Silber im 15-Kilometer-Skiathlon, Gold in der 4×5-Kilometer-Staffel und Bronze im Teamsprint klassisch, zusammen mit Julia Stupak, Tatjana Sorina und Veronika Stepanowa. Das russische Frauenteam konnte zum ersten Mal seit 16 Jahren die Skistaffel bei den Olympischen Spielen für sich entscheiden.

Die Bronzemedaillengewinnerinnen Julia Stupak und Natalia Neprjaewa vom Team ROC posieren mit ihren Medaillen während der Medaillenzeremonie im Team Sprint Classic der Frauen am 13. Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking auf der Medal Plaza am 17. Februar 2022 in Zhangjiakou, China. Lars Baron/Getty Images Lars Baron/Getty Images

Beim 30-km-Massenstart stieg Neprjajewa allerdings vorzeitig aus. Nachdem sie bereits zu Beginn mehr als 40 Sekunden hinter der Spitze zurücklag, gab sie auf, weil sie sich chancenlos sah.

Jewgeni Klimow, Irina Awwakumowa, Danil Sagdejew und Irma Machina

Die Skispringerinnen und Skispringer bescherten Russland eine Silbermedaille im gemischten Teamwettbewerb von der Normalschanze. Die gemischte Disziplin ist neu bei den Olympischen Spielen (zuvor traten die Athleten nur in Männer- oder Frauenteams an). Bislang waren russische Athleten im Skispringen weniger erfolgreich. Olympia 2022 in Peking brachte die Wende und die erste olympische Medaille in dieser Sportart seit 1968!

Irma Mahinia vom Team ROC, Danil Sadreev vom Team ROC, Irina Awwakumowa vom Team ROC und Ewgenij Klimow vom Team ROC feiern ihre Silbermedaille während der Blumenzeremonie für die Finalrunde des Mixed Team Ski Jumping im National Ski Jumping Center am 7. Februar 2022 in Zhangjiakou , China. Cameron Spencer/Getty Images Cameron Spencer/Getty Images

Ruslan Sacharow, Danil Aldoschin und Sergei Trofimow

Die russischen Eisschnellläufer gewannen die erste Medaille für ihr Land in der Mannschaftsverfolgung der Männer und wurden olympische Silbermedaillengewinner. Sacharow war übrigens auch der Goldmedaillengewinner der Olympischen Winterspiele 2014 im Shorttrack.

Die Silbermedaillengewinner Daniil Aldoschkin, Sergej Trofimow und Ruslan Zacharow vom Team ROC posieren mit ihren Medaillen während der Medaillenzeremonie in der Mannschaftsverfolgung der Männer am 11. Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking in Peking. David Ramos/Getty Images David Ramos/Getty Images

Vic Wild

Der Amerikaner und Russe Vic Wild, ebenfalls Goldmedaillengewinner von Sotschi 2014, hatte in den acht Jahren danach keine herausragenden Ergebnisse im Snowboarden vorzuweisen. Doch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking stand der 35-jährige Athlet plötzlich wieder auf dem olympischen Podest, nachdem er im Parallel-Riesenslalom der Herren die Bronzemedaille gewann und dabei sogar den dreimaligen Weltmeister Dmitri Loginow schlug. Es war die einzige russische Medaille im Snowboarden! Ein hervorragendes Ergebnis!

Bronzemedaillengewinner Victor Wild vom Team ROC posiert mit seiner Medaille während der Siegerehrung im Parallel-Riesenslalom der Männer am 4. Tag der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Maja Hitij/Getty Images /Getty Images Maja Hitij/Getty Images /Getty Images

