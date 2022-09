In Erinnerung an Michail Gorbatschow (ZITATE)

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft Michail Gorbatschow, 2000 Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Der russische Präsident Wladimir Putin, auf Telegram an die Familie und Freunde:

„Wir möchten Ihnen unser tiefstes Beileid zum Tod von Michail Gorbatschow aussprechen.

Michail Gorbatschow war ein Politiker und Staatsmann, der einen enormen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte hatte. Er führte unser Land durch komplexe, dramatische Veränderungen, groß angelegte außenpolitische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Er hatte ein tiefes Verständnis für die Notwendigkeit von Reformen und versuchte, seine eigenen Lösungen für die drängenden Probleme anzubieten.

Besonders erwähnen möchte ich auch die umfangreichen humanitären, karitativen und bildungspolitischen Aktivitäten, die Michail Gorbatschow in den letzten Jahren entfaltet hat.

Ich möchte Ihnen noch einmal mein aufrichtiges Mitgefühl und meine Unterstützung für Ihren Verlust aussprechen.“

Michail Gorbatschow auf der Tribüne des Lenin-Mausoleums während der Feierlichkeiten zum 69. Jahrestag der Revolution von 1917, 1986 Yuri Lizunov, Alexander Chumichev/TASS Yuri Lizunov, Alexander Chumichev/TASS

Der russische Premierminister Michail Mischustin:

Michail Sergejewitsch [Gorbatschow] stand am Anfang vieler Umwälzungen, wurde zur Verkörperung globaler Veränderungen, die in Russland und der Welt stattfanden. Er hat seine Position immer leidenschaftlich und vernünftig verteidigt und sein Land unterstützt.

UN-Generalsekretär António Guterres:

Michail Gorbatschow war ein einzigartiger Staatsmann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Die Welt hat eine herausragende Führungspersönlichkeit, einen engagierten Multilateralisten und unermüdlichen Verfechter des Friedens verloren. Ich bin zutiefst betrübt über sein Ableben.

Die erste gemeinsame Pressekonferenz des sowjetischen Führers Michail Gorbatschow und des US-Präsidenten George Bush. Malta, 1989 Yuri Lizunov, Eduard Pesov/TASS Yuri Lizunov, Eduard Pesov/TASS

U.S. Präsident Joe Biden, offizielle Erklärung:

„Michail Gorbatschow war ein Mann mit einer bemerkenswerten Vision.

Dies waren die Taten einer seltenen Führungspersönlichkeit – einer, die die Vorstellungskraft besaß, eine andere Zukunft für möglich zu halten, und den Mut, ihre gesamte Karriere zu riskieren, um dies zu erreichen. Das Ergebnis war eine sicherere Welt und mehr Freiheit für Millionen von Menschen.

Selbst Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt war er noch sehr engagiert. Als Gorbatschow 2009 das Weiße Haus besuchte, sprachen er und ich lange über die laufenden Bemühungen unserer Länder, die Atomwaffenbestände der USA und Russlands zu reduzieren. Es war leicht zu erkennen, warum so viele Menschen auf der ganzen Welt ihn so hoch schätzten.

Unser tiefes Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden sowie den Menschen überall, die von seinem Glauben an eine bessere Welt profitiert haben.“

Der ehemalige US-Außenminister James Baker III., der in den letzten Jahren des Kalten Krieges mit Gorbatschow verhandelte:

„Die Geschichte wird sich an Michail Gorbatschow als einen Giganten erinnern, der seine große Nation zur Demokratie geführt hat. Er spielte die entscheidende Rolle bei der friedlichen Beendigung des Kalten Krieges durch seine Entscheidung, keine Gewalt anzuwenden, um das Imperium zusammenzuhalten <...> Die freie Welt vermisst ihn sehr.“

Ronald Reagan, links, und Michail Gorbatschow auf Reagans Rancho del Cielo nördlich von Santa Barbara, Kalifornien, am 2. Mai 1992 AP AP

Die Ronald Reagan Foundation, auf Twitter:

„Die Reagan Foundation und das Reagan Institute trauern um den ehemaligen sowjetischen Führer Michail Gorbatschow, einen Mann, der einst ein politischer Gegner von Ronald Reagan war und schließlich zu einem Freund wurde. Unsere Gedanken und Gebete gelten der Familie Gorbatschow und dem russischen Volk“.

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger:

„Michail Gorbatschow hat sich große Verdienste erworben, konnte aber nicht alle seine Visionen verwirklichen. Die Menschen in Osteuropa und das deutsche Volk und letztlich auch das russische Volk schulden ihm große Dankbarkeit für die Inspiration, für den Mut, mit diesen Ideen der Freiheit voranzugehen. Er wird in der Geschichte als ein Mann in Erinnerung bleiben, der historische Umwälzungen zum Wohle der Menschheit und des russischen Volkes eingeleitet hat.“

Michail Gorbatschow steht neben der Gedenkstätte an der Berliner Mauer Getty Images Getty Images

Der französische Präsident Emmanuel Macron, auf Twitter, auf Russisch und Französisch:

„Mein Beileid zum Tod von Michail Gorbatschow, einem Mann des Friedens, dessen Entscheidungen den Russen den Weg zur Freiheit eröffneten. Sein Einsatz für den Frieden in Europa hat unsere gemeinsame Geschichte verändert.“

Der britische Premierminister Boris Johnson, auf Twitter:

„Ich bin traurig, vom Tod von Gorbatschow zu hören. Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, um den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende zu bringen.“

Michail Gorbatschow (vorne rechts) trifft sich mit Einwohnern der Stadt Nowy Urengoj, 1985 Yuri Lizunov,Nikolai Malyshev/TASS Yuri Lizunov,Nikolai Malyshev/TASS

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf Twitter:

„Michail Gorbatschow war eine vertrauenswürdige und geachtete Führungspersönlichkeit. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Er hat den Weg für ein freies Europa geebnet.

Dieses Vermächtnis werden wir nicht vergessen.

Ruhe in Frieden, Michail Gorbatschow“

Michail Gorbatschow vor der Militärparade zum Tag des Sieges, 2018

Die ehemalige US-Außenministerin Condoleeza Rice:

Ich bin traurig über das Ableben von Michail Gorbatschow. Er war ein Mann, der versuchte, seinem Volk ein besseres Leben zu ermöglichen. Sein Leben war von großer Bedeutung, denn ohne ihn und seinen Mut wäre es nicht möglich gewesen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden.

