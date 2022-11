7 Mythen über Sibirien enrlavrt

Sibirien ist ein eigenes Land

Beginnen wir damit, was Sibirien wirklich ist. Es ist eine riesige geografische Region mit einer Fläche von über 13,1 Millionen Quadratkilometern, die sich vom Uralgebirge im Westen bis zur Küste des Pazifischen Ozeans im Osten erstreckt – da ist mehr als ganz Europa (einschließlich des europäischen Teils Russlands!). Sibirien gehört seit dem 16. Jahrhundert zu Russland. Damals eroberten die Russen die Gebiete östlich des Urals, wobei ein Kosakenführer namens Jermak eine wichtige Rolle spielte. Da Sibirien weder ein Land noch eine Verwaltungseinheit ist, hat es keine genau festgelegten Grenzen. Der Fluss Jenissej teilt Sibirien in zwei Teile, West- und Ostsibirien. Der östliche Teil wird seit jeher als der russische Ferne Osten bezeichnet.

Auf dem Gebiet des heutigen Sibiriens gab es jedoch einen alten Turkstaat, das Khanat von Sibir. Es war älter als Russland, wurde aber schließlich im 16. Jahrhundert erobert und aufgelöst.

Sibirien ist eine Wüste

Sibirien ist so riesig, dass es viele verschiedene Geländeformen aufweist – es gibt Polarwüsten im Hohen Norden, Steppen und Laubwälder im Süden, aber den größten Teil nimmt die Taiga ein – ein borealer Wald aus Kiefern, Fichten und Lärchen.

Allerdings gibt es in Sibirien auch ein seltenes Stück Wüstenlandschaft! Die Tschara-Sande befinden sich in Ostsibirien, umgeben von der Taiga und Sümpfen, aber ihr Gebiet ist mit nur 28,5 km² sehr klein.

In Sibirien gibt es keinen Sommer

Natürlich gibt es in Sibirien einen Sommer – aber der hat in verschiedenen Teilen des Landes unterschiedliche Besonderheiten. In Nordsibirien ist der Sommer mit einem Monat bis zu einer Woche sehr kurz, während in der südsibirischen Steppe ein dreimonatiger heißer Sommer herrscht. Im nördlichsten Teil der Regionen Krasnojarsk hingegen herrscht das ganze Jahr über Winter, während in Jakutsk der Permafrost auch im Sommer nicht schmilzt.

Sibirien ist der Ort der Verbannung

Das war es einmal, aber jetzt trifft das nicht mehr zu. Seit dem 17. Jahrhundert waren die harten Lebensbedingungen in Sibirien zusammen mit dem Bedürfnis Russlands, die Region zu entwickeln und weiter zu kolonisieren, der Grund dafür, dass sibirische Städte für viele Sträflinge zu einem Ort der Verbannung wurden. Tobolsk beispielsweise war die Region, in der Fjodor Dostojewski seine Zeit als Sträfling verbrachte, während in der Sowjetzeit in vielen sibirischen Regionen GULAG-Gefangenenlager entstanden.

Der Schlüssel zum industriellen und städtischen Wachstum Sibiriens sind jedoch seine natürlichen Ressourcen – Sibirien beherbergt die meisten der Kohle-, Gold-, Kupfer-, Diamanten- und anderer Lagerstätten Russlands. Sibirien beherbergt seit jeher Werke und Fabriken, und die sibirischen Flüsse treiben fünf der mächtigsten Wasserkraftwerke Russlands an. Seit dem Ende des GULAG-Systems wird Sibirien nicht mehr mit Verbannung assoziiert, sondern mit der industriellen Stärke Russlands.

Sibirien ist der kälteste Ort der Erde

Der kälteste Ort der Erde ist das ostantarktische Plateau, das außerhalb Russlands liegt. Aber auch in Sibirien leben die Russen unter extremen Temperaturbedingungen und schaffen es sogar, bei -50 °C einen Marathon zu laufen. Der kälteste Ort Russlands (der sich ebenfalls in Sibirien befindet) ist Ojmjakon mit einer Tiefsttemperatur von -67,8° C.

Sibirien ist ein dichter Wald

Das stimmt zum größten Teil, aber nicht ganz. In Sibirien gibt es so viel Wald, dass Waldbrände ein Problem darstellen, das jedes Jahr auftritt. Etwa 2,6 Millionen Quadratkilometer, also 51 % Sibiriens, sind bewaldet. Leider werden die Wälder schlecht bewirtschaftet und mit geringer Effizienz genutzt. Aber die sibirischen Wälder können sogar bewohnt sein, wie diese Geschichte eines Waldbewohners aus Krasnojarsk zeigt.

Niemand lebt in Sibirien

Die in Sibirien lebenden Menschen machen 25 % der russischen Bevölkerung aus – in der Region leben mehr als 37 Millionen Menschen. Die Bevölkerung Russlands ist ungleichmäßig verteilt – etwa 68 Prozent der Menschen leben im europäischen Teil des Landes, der nur 20 Prozent der gesamten Fläche Russlands ausmacht. Mit 2,9 Einwohnern pro Quadratkilometer ist die Bevölkerungsdichte etwas geringer als die von Australien.

Und auch wenn sich viele fragen, warum die Russen in einer so unwirtlichen Landschaft leben, wie es der größte Teil Sibiriens ist, so hat das Leben in dieser Region doch einige Vorteile, ob Sie es glauben oder nicht!

