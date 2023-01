Die Kurilen-Bobtail: 5 Fakten über Russlands ungewöhnlichste Katzenrasse

Legion Media Legion Media

Katzen, die wie kleine Luchse aussehen – das ist die gebräuchlichste Beschreibung für die Kurilen-Bobtails. Die Rasse wurde erst in den 1990er Jahren offiziell registriert. Hier erfahren Sie, was für eine Katze das ist und warum sie keinen Schwanz hat.



Die Kurilen-Bobtail hat sibirische Vorfahren.

Diese Rasse ist unter Felinologen noch wenig erforscht, aber die beliebteste Version ihrer Entstehung ist eine Kreuzung aus japanischer Bobtail und Sibirischer Katze. Sie wurde von japanischen und russischen Seefahrern Mitte des 17. Jahrhunderts auf die Kurileninseln gebracht, als diese Gebiete entdeckt und kartiert wurden. Infolgedessen kommunizierten die beiden Rassen in freier Wildbahn lange Zeit miteinander, und es entstand eine neue, einzigartige Katzenart: die Kurilen-Bobtail. Sie haben einen kurzen Schwanz, eine „sibirische“ Schnauze und ein flauschiges Fell, das sie vor Frost und Wind schützt.

Sie kam erst Ende des 20. Jahrhunderts auf das Festland.

Niemand hat je daran gedacht, dass auf den Kurileninseln eine seltsame Katzenrasse lebt. Die Aufmerksamkeit wurde erst in den 1980er Jahren von sowjetischen Forschern auf sie gelenkt, die beschlossen, einige Wildkatzen aus Kunaschir und Iturup mit nach Hause zu nehmen und sie Spezialisten zu zeigen. Zuerst wurden sie fälschlicherweise für eine japanische Bobtail gehalten, aber es stellte sich heraus, dass sie sich in Aussehen und Temperament stark unterscheiden. 1991 beschrieb die Moskauer Felinologin Olga Mironowa den Standard der Rasse, der zunächst in der Sowjetunion und dann 1994 vom Katzen-Weltverband anerkannt wurde. Inzwischen gibt es Hunderte von Züchtern dieser Rasse, die meisten von ihnen in Moskau.

Es gibt verschiedene Arten von Kurzschwänzen.

Bei Katzen dient der Schwanz als eine Art Ruder, mit dem sie beim Manövrieren ihr Gleichgewicht halten. Aber diese Katzen haben aufgrund des fehlenden Schwanzes stark entwickelte Hinterläufe – wenn Sie genau hinschauen, können Sie sehen, dass sie viel massiver und kräftiger sind als bei langschwänzigen Katzen. Gleichzeitig kann die Länge des Stummels variieren, bis zu 12 cm. Auch die Form ist unterschiedlich – manche sind rund, manche spiralförmig und manche gerade.

Sie haben einen sehr freundlichen Charakter

Obwohl sie die reinsten Raubtiere sind, sind sie sehr gesellig, sie lieben Menschen und besonders Kinder. „Als ich mich für eine Katze entschied, wollte ich, dass sie ein gutes Immunsystem hat, mit Kindern auskommt und aktiv ist, dass man mit ihr spielen kann und sie nicht den ganzen Tag schläft“, sagt die Moskauerin Maria, die Besitzerin der einjährigen Katze Aprikose und ein großer Fan dieser Rasse. Das ist bereits der dritte „Kurile“ in ihrer Familie. „Diese Katzen sind nicht aggressiv gegenüber kleinen Kindern, sie lassen sich ruhig streicheln“, sagt sie.

Maria bestätigt, dass die Kurilen-Bobtails normalerweise sehr gesellig sind, sie wollen auch als Erwachsene mindestens zweimal am Tag spielen, und darauf musst man vorbereitet sein. Die Männchen sind übrigens anderthalb Mal so schwer wie die Weibchen und wiegen mehr als 7 kg. Unter häuslichen Bedingungen leben sie wirklich recht lange, 15-20 Jahre. Sie haben eine gute Gesundheit, wie die meisten endemischen Katzen.

Sie können immer noch in freier Wildbahn gefunden werden.

Heute werden alle Kurilen-Katzen in Zwingern nach den Rassestandards gezüchtet. Sie können sowohl kurzhaarig als auch halblanghaarig sein und verschiedene Farben haben. Die älteste und beliebteste ist die „wilde“ Tigerfarbe in Kombination mit einem halblangen Fell. Außerdem sind alle Arten von Marmor, rauchige und fleckige Farben weit verbreitet. Die Farbe von Aprikose wird übrigens roter Marmor genannt. Der Standard der Rasse erkennt Colorpoint-Färbungen nicht an, da er die Kreuzung dieser Rasse mit anderen Farben verbietet.

Trotzdem leben diese Katzen noch auf den Kurilen und in Kamtschatka in freier Wildbahn. Anders als viele andere Artgenossen haben die Kurilen-Bobtails keine Angst vor Wasser. Und sie sind keine Einzelgänger, sondern leben in Rudeln.

