Ein Mann lebt mit einer Tigerin? (VIDEO)

Russia Beyond

Michail Sarezkij ist Spezialist für die Rehabilitierung von Wildtieren. Die Tigerin Chanel wurde in einem Zoo geboren und kam zu ihm, als sie etwa vier Monate alt war — ihre Mutter wollte sie nicht säugen. Chanel konnte in der Wildnis nicht am Leben bleiben. Trotzdem ist es ihr gelungen, ein Zuhause zu finden!