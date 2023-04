Diesen Namen tragen auch Dörfer in Schottland und Indien, eine Farm in Kanada, Orte in Belgien und den Niederlanden, Gebiete in Gent in Belgien und Toulouse in Frankreich. In anderen Sprachen wird der Name jedoch häufiger etwas anders geschrieben und als Mosku oder Moskou ausgesprochen.

In den Vereinigten Staaten wurde dieser Name nur selten zu Ehren des russischen Moskaus vergeben, wie z. B. an eine Stadt in Maine. Der Name wurde oft aus den Sprachen der indigenen Völker der USA abgeleitet, deren Wortschatz ähnlich klingende Wörter enthielt. Und manchmal wurde er von Einwanderern mitgebracht – sowohl von Russen (Moscow, Pennsylvania) als auch von Franzosen (Moscow, Ohio), die an die Niederlage Napoleons im Krieg mit Russland erinnerten. Auf den europäischen Landkarten erschien Moskau kurz nach dem Russischen Auslandsfeldzug von 1813-1814.

Steven Pavlov Steven Pavlov

Und hier sind weitere russische Toponyme auf der Weltkarte.

Die Wolga ist der längste Fluss Europas, der durch Russland fließt. Und Wolga findet sich auch auf der Karte der Vereinigten Staaten (mehrere Städte und Territorien heißen so) und Äthiopiens (auch dort ist dies ein Fluss).

Wolga ist eine Stadt im Brookings County, South Dakota, Vereinigte Staaten, mit 1.768 Einwohnern bei der Volkszählung 2010. Hunter Fergen/youtube.com Hunter Fergen/youtube.com

Smolensk ist nicht nur eine Stadt in Russland, sondern auch eine Meerenge in der Antarktis. Im Februar 1821 nannte die erste russische Antarktisexpedition von Fadej Bellingshausen die Insel Smolensk (zu Ehren der Schlacht von Smolensk im Vaterländischen Krieg von 1812). Später setzte sich jedoch der Name Livingstone-Insel durch, so dass der russische Name auf die Meerenge „übertragen“ wurde.

Alexrk2 Alexrk2

Wolgograd hieß bis 1961 Stalingrad und wurde durch diesen Namen weltberühmt. Dies geschah nach der Schlacht von Stalingrad, einer entscheidenden Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Straßen und Plätze in Belgien, Frankreich und Italien sind nach der Stadt und der Schlacht benannt. Darüber hinaus gibt es in Paris eine Metrostation Stalingrad.

최광모 최광모

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.