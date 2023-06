Fakt des Tages: Wie Majakowskij seiner Geliebten auch im Tod noch Blumen „brachte“

Wladimir Majakowskij war nie offiziell verheiratet, aber sein Privatleben war von vielen Geheimnissen und Schwindeleien umhüllt. Obwohl seine größte Liebe und Muse Lilja Brik war, hatte der Dichter viele andere Affären. So lernte er auf einer Tournee in Paris die russische Emigrantin Tatjana Jakowlewa kennen und verliebte sich sofort in sie.