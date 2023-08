Was haben die russischen Kosmonauten über UFOs erzählt?

„Vielleicht war es ein UFO. Aber es kann nichts Übernatürliches gewesen sein, weil zwei Menschen dieses Phänomen beobachtet haben“

Im Mai 1981 sah Wladimir Kowaljonok an Bord der Raumstation Saljut 6 ein seltsames Objekt von der Größe eines Fingers im Bullauge. „Ich war überrascht, dass es in der Umlaufbahn folgte“, sagte er über Objekt mit der Form eines Kahns oder einer Scheibe Melone und mit einem durchscheinenden Konus. Kowaljonok rief seinen Kollegen Wiktor Sawinych herbei, der die Sichtung bestätigte; allerdings konnte keiner von beiden das Objekt fotografieren — als Sawinych eine Kamera holen wollte, explodierte das Ding und hinterließ eine Rauchwolke.

„Es trennte sich in zwei miteinander verbundene Teile. Es sah wie Hanteln aus. Ich habe es sofort der Erde gemeldet“, erinnert sich der Kosmonaut. Kowaljonok selbst konnte sich nicht entscheiden, woher das Objekt stammte, „aber es konnte nichts Übernatürliches sein, da zwei Personen berichteten, das Phänomen gesehen zu haben.“

Nach seiner Rückkehr zur Erde fügte er hinzu, dass „die Spezialisten, die für die Überwachung der Radioaktivität zuständig sind, während des Vorfalls einen signifikanten Anstieg registriert haben“.

„Manche Kometen sind nichts Anderes als Überwachungsschiffe aus anderen Sonnensystemen“

Alexej Leonow

Der berühmte sowjetische Kosmonaut war neben Juri Gagarin einer der ersten, die den Weltraum besuchten. Leonow behauptete, dass die Existenz außerirdischen Lebens dank der Existenz von Kometen zumindest indirekt bewiesen werden kann.

„Jedes Mal, wenn sie sich in der Nähe der Sonne befinden, verbrauchen Kometen eine erhebliche Menge an Material, um Schweife zu bilden. Wenn wir also die Masse des Kometen und seines Schweifs kennen, können wir leicht hochrechnen, wie lange er noch zu leben hat. In dieser Zeit muss er vollständig verglühen. Aber wenn er verschwindet und dann wiederauftaucht, bricht die Logik zusammen. Offensichtlich durchlaufen Kometen auf ihrer 100, 200 oder 300 Jahre dauernden Weltraumreise Prozesse, die uns unbekannt sind“, meinte Leonow.

Der Kosmonaut stellte sich die Frage nach dem Ursprung der Kometen. Wenn sie zusammen mit ihrem jeweiligen Sonnensystem entstanden sind – das selbst nicht jünger als 4,5 Milliarden Jahre alt ist –, müssten sie bereits verglüht sein. Es gibt mehrere Versionen, warum dies geschieht, aber Leonow skizzierte eine weitere: „Einige Kometen sind nichts anderes als Überwachungsschiffe aus anderen Sonnensystemen. Und diese Version hat eine Daseinsberechtigung.“

„Ich habe noch nie Außerirdische gesehen, aber ich glaube, dass sie existieren“

Anton Schkaplerow

Der Kosmonaut Anton Schkaplerow war viermal an Bord der Internationalen Raumstation und hat bereits drei Weltraumspaziergänge hinter sich. Er hält es für unmöglich, dass wir allein in einem riesigen, grenzenlosen Weltall sind – auch wenn wir noch keinen eindeutigen Beweis für das Gegenteil haben.

„Wir haben Gott auch nicht gesehen, aber wir wissen, dass er uns sieht und uns beschützt, das ist sicher“, sagt er. „Ich habe noch nie Außerirdische gesehen, aber ich glaube, dass sie definitiv existieren. Wie können wir allein in einem Raum sein, der so grenzenlos ist wie das Universum?“

„Ich weiß nicht, ob es Außerirdische gibt, aber wir werden bestimmt Spuren von bisher unbekannten Zivilisationen entdecken“

Juri Glaskow

Juri Glaskow, ein weiterer sowjetischer Vordenker, sagte einmal, dass Außerirdische nicht nur existieren, sondern bereits ihre Spuren in unserem Sonnensystem hinterlassen haben – in Form des Plutos.

Glaskow glaubte, dass Mars und Jupiter vor 74 Millionen Jahren eigentlich ein einziger Planet waren, bevor er zerstört wurde. „Beweise dafür sind in der Zusammensetzung der auf die Erde gefallenen Meteorite zu finden“, sagt er. „Es gibt die Hypothese, dass die Evolution auf diesem Planeten ihren Höhepunkt erreicht hatte, doch dann explodierte der Planet und seine Zivilisation verschwand für immer in den unendlichen Weiten des Weltalls.“

„Kann man annehmen, dass es außerirdische Zivilisationen gibt? Natürlich!“

Jewgenij Chrunow

Obwohl Alexej Leonows „Double“ insgesamt nur zwei Tage im Weltraum verbrachte, hatte er eine Menge über die Möglichkeit von Leben dort oben zu sagen!

„Kann man annehmen, dass außerirdische Zivilisationen existieren? Natürlich kann man das. Solange die Einzigartigkeit der Erde nicht bewiesen ist, muss eine solche Theorie eine Existenzberechtigung haben. Ansonsten müssen wir an intelligentes Design glauben. Was UFOs betrifft, so können wir ihre Existenz nicht leugnen – nicht nach Tausenden von Augenzeugenberichten. Wir könnten vermuten, dass sie das Ergebnis besonderer optischer Effekte in der Atmosphäre sind, aber einige ihrer Eigenschaften verblüffen einfach den Verstand: zum Beispiel die Fähigkeit, den Kurs abrupt zu ändern, indem sie mit hoher Geschwindigkeit eine 90-Grad-Drehung vollführen“, wundert sich der Kosmonaut.



