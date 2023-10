Wie ist der Name der russischen Hauptstadt „Moskau“ entstanden?

Philologen und Historiker sind sich einig, dass die Stadt Moskau nach dem Fluss benannt ist, der durch ihr Gebiet fließt. Aber woher kommt das Wort „Moskwa“ und was kann es bedeuten? Viel wurde über diese Frage spekuliert, die Wahrheit aber nicht ergründet.

Finno-Ugrischer Erklärungsansatz

Zu Beginn des ersten Jahrtausends nach Christus lebten finno-ugrische Stämme auf dem Gebiet von Moskau. Aus diesem Grund gingen einige Experten davon aus, dass der Name „Moskwa“ aus der finno-ugrischen Sprachfamilie abzuleiten ist. In den Sprachen dieser Sprachfamilie bedeutet das Element „-wa“ gewöhnlich „Wasser“, „Fluss“ oder „nass“. Das Element „Mosk-“ klingt wie das Lexem „mosk“ in der Sprache der Komi - was „Kuh“ bedeutet. Somit wäre der Name der Hauptstadt Russlands aus dem Namen „Kuh-Fluss“ oder, metaphorisch, „Ernährerin- Fluss“ ableiten. Diese Version vertrat der berühmte Historiker Wassili Kljutschewski und machte sie populär. Später stellte sich jedoch heraus, dass das Volk der Komi nie in der Nähe des Flusses Moskwa gelebt hat, und die Theorie wurde als unhaltbar fallengelassen.

ElcovaLana/Getty Images ElcovaLana/Getty Images

In einer weiteren finno-ugrischen Sprache, dem Marjanischen, bedeutet das Wort „Maska“ „Bär“ und „awa“ „Frau“ oder „Mutter“. Aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit deutete man den Namen der Moskwa als „Bärenfluss“ oder „Bärinnen-Fluss“. Die merjanische Sprache wurde vom Volk der Merja gesprochen, und laut der ältesten russischen Chronik „Geschichte vergangener Jahre“ lebte dieses Volk im 9. Jahrhundert tatsächlich im östlichen Teil des Moskauer Gebiets. Da es in diesen Gebieten jedoch keine anderen Flüsse gibt, deren Namen auf „-wa“ enden, verwarfen die Wissenschaftler diese These.

Nach der dritten finno-ugrischen Hypothese über die Herkunft des Wortes bedeutet der Name übersetzt „schmutziges Wasser“. Aber nach dieser Version stammt das Element „mosk-“ aus den baltisch-finnischen Sprachen, in denen „musta“ „schwarz, dunkel“ bedeutet, und das Element „-wa“ aus der Sprache der Komi. Die Herkunft von zwei Bestandteilen eines Wortes aus verschiedenen Sprachgruppen ist zweifelhaft, und bis heute wird die finno-ugrische Version der Herkunft des Wortes Moskau von Experten nicht geteilt.

maxim4e4ek/Getty Images maxim4e4ek/Getty Images

Skythische und iberisch-kaukasische Hypothesen

Glaubt man der Version über den skythischen Ursprung des Wortes, so stammt der Name der Hauptstadt von dem Wort „ama“, das „starker Fluss“ bedeutet. Die Skythen, die mit Gebirgsflüssen vertraut waren, hätten die Moskwa mit ihrem ruhigen Flusslauf kaum so genannt. Das Hauptargument gegen diesen Ansatz ist jedoch, dass die Skythen nie in der Nähe von Zentralrussland lebten.

CAHKT/Getty Images CAHKT/Getty Images

Die iberisch-kaukasische Hypothese ist eine Mischform, nach der ein Teil des Wortes aus kaukasischen Sprachen und ein Teil aus finno-ugrischen Sprachen stammt. Die Befürworter dieser Theorie erkennen das Element „-wa“ als finno-ugrisch an, wobei die Bedeutung „Wasser“ beibehalten wird, den Wortbestandteil „Mosk-“ führen sie auf den Namen des kaukasischen Volkes der Moschi zurück. Die letztgenannte Annahme stützt sich allerdings nur auf die äußere Ähnlichkeit der beiden Wörter. Es wurden keine historischen Fakten gefunden, die diese Annahme stützen.

Slawischer Ursprung des Wortes

Es gibt viele Hypothesen zu den slawischen Wurzeln des Namens der russischen Hauptstadt. Den meisten von ihnen liegt jedoch die Annahme zugrunde, dass nicht das Wort Moskau selbst, sondern seine alte Form – „Mosky“ - in den Blick genommen werden muss. Im Altrussischen hatte die Wurzel „mosk-“ die Bedeutung „Flüssigkeit, Sumpf, Feuchtigkeit, Nässe“. Es stellt sich heraus, dass der Name Moskau „sumpfiges, morastiges Gebiet“ bedeutet. Dieser Ansatz wird auch dadurch gestützt, dass die Moskwa dem Sumpf entspringt, der später den Namen „Moskworezkaja Luscha“ erhielt.

NASA NASA

Bei dieser Hypothese wird jedoch nicht berücksichtigt, dass vor den Slawen auf dem Gebiet Moskaus Stämme lebten, die die Sprachen der finno-ugrischen und baltischen Sprachfamilien sprachen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Hauptfluss des Gebiets vor der Ankunft der slawischen Stämme keinen Namen hatte oder uns nur der von den Slawen geprägte Name überliefert wurde.

Die baltische Hypothese

Die Idee, dass die baltischen Stämme der Moskwa ihren Namen geben konnten, wurde von Wladimir Toporow, Doktor der philologischen Wissenschaften, entwickelt. Er verwies darauf, dass es auf dem Gebiet des Baltikums viele Flüsse mit der Endung „-wa“ gibt, und fand in den baltischen Sprachen eine ganze Familie von Wörtern, die ihrer Bedeutung nach russischen Wörtern ähnlich sind, die das Element „mosk-“ enthalten. Zudem sind Flüsse mit Namen, die auf „-wa“ enden, westlich der Moskwa zu finden, im Osten des Landes kommen sie fast nicht vor. Das heißt, der Name des Flusses stammt wahrscheinlich aus den Sprachen der Stämme, die sich später westlich von Moskau niederließen.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

In Toporows Hypothese gibt es zwei Ansätze, nach denen sich die Bedeutung des Namens der Hauptstadt erklären lässt. Die erste Variante wiederholt die Hypothese über den slawischen Ursprung des Wortes. Nach dem zweiten Erklärungsansatz des Namens bedeutet Moskwa „gewundener Fluss“. In den baltischen Sprachen können Wörter, die gleichlautend mit „mosk-“ sind, die Bedeutung „Knoten“ haben – und die Moskwa durchzieht die Stadt allein in 11 großen Schleifen.

Fantastische Erklärung

Es gibtauch absolut unwahrscheinliche, märchenhafte Annahmen über den Ursprung des Wortes Moskwa. Im 17. Jahrhundert etwa gab es aufgrund von Irrtümern der Chronographen einen Mythos über die Beteiligung einer biblischen Figur an der Gründung Moskaus. Mosoch, ein Enkel Noahs, soll mit seinem Stamm aus Babylon gekommen sein und, nachdem er den nach ihm benannten Fluss Moskwa erreicht hatte, „die Moskauer nach seinem Namen geboren haben“. Der Enkel Noahs gab der Legende nach nicht nur der Hauptstadt ihren Namen, sondern wurde auch der Urvater der Slawen.

Alle Versionen über den Ursprung des Namens der Hauptstadt sind nur Vermutungen. Wissenschaftlich lässt sich die Etymologie des Wortes Moskwa immer noch nicht eindeutig bestimmen.



