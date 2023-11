Solomon Schereschewskij: Wie ein Mann mit grenzenlosem Gedächtnis nie etwas vergaß

Der Mann auf der Bühne bittet einen Freiwilligen aus dem Publikum, zu ihm zu kommen und eine zufällige Zahlenfolge auf die Tafel hinter ihm zu schreiben. Der Freiwillige schreibt sechs gut lesbare Reihen. Als er fertig ist, starrt der Mann ein paar Sekunden lang auf die lange Zahlenreihe, wendet sich dann wieder dem Publikum zu und gibt das Geschriebene ohne einen einzigen Fehler wieder. Der Saal bricht in Beifall aus. So sah die Darbietung von Solomon Schereschewskij aus, die auf seinem phänomenalen Gedächtnis beruhte.

Schereschewskij erinnerte sich buchstäblich an alles: lange Wortfolgen, auch ohne Zusammenhang und mit Fremdwörtern vermischte, beliebige Zahlenreihen und Ziffern. Wissenschaftler haben viele Jahre lang versucht zu verstehen, wie er das macht.

Wer war Schereschewskij?

Die Geschichte kennt nur das Geburtsjahr des zukünftigen Mnemonisten – 1886 – und dass er in der Stadt Torschok in der Provinz Twer im Russischen Reich geboren wurde. Sein Vater besaß eine Buchhandlung und seine Mutter kümmerte sich ausschließlich um die Erziehung ihres Sohnes.

Torschok, 1910. Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

In der Schule fiel den Lehrern die Fähigkeit des Jungen, sich etwas merken zu können, nicht wirklich auf. Aber er lernte Geige zu spielen und galt als fähiger Musiker, dem eine gute Karriere vorausgesagt wurde. Aufgrund einer plötzlichen Krankheit hörte Schereschewskij jedoch auf einem Ohr nicht mehr und gab den Musikunterricht auf.

Nach dem Abitur begann er ein Medizinstudium, das er jedoch nach einiger Zeit wieder aufgab, um irgendwie über die Runden zu kommen – bereits im Alter von 21 Jahren war er verheiratet und er musste für seine Frau Aida und seinen Sohn Michail sorgen. Er nahm einen Job als Reporter bei einer Lokalzeitung an, wo der Redakteur bemerkte, dass er sich mit bemerkenswerter Präzision jedes Detail in seinem Kopf merken konnte. Er riet ihm, sein Talent zu erforschen und Spezialisten zu konsultieren.

„Farbiges“ Gedächtnis

Alexander Luria, einer der Begründer der Neuropsychologie, war der erste, der das Gedächtnis von Schereschewskij untersuchte. Er schrieb in seinem Buch Ein kleines Buch über das große Gedächtnis ausführlich über die Experimente mit Schereschewskijs Gedächtnis.

Die erste Aufgabe, die Schereschewskij bei seiner ersten Teilnahme an den Experimenten zu bewältigen hatte, bestand darin, sich innerhalb von 30 Sekunden 50 Wörter zu merken. Und er schaffte es mit Leichtigkeit. Darüber hinaus erinnerte er sich sehr lange an die Abfolge der Wörter, als ob er dieses Wissen in einer langen Box gespeichert hätte.



Alexander Luria. Witalij Sozinow/TASS Witalij Sozinow/TASS

Wie Schereschewskij selbst erklärte, erinnerte er sich nicht nur an das, was er sah oder hörte, sondern verknüpfte Konzepte und Wörter mithilfe der Synästhesie – einer weiteren phänomenalen Eigenschaft, die nur bei einer sehr geringen Anzahl von Menschen auf der Welt auftritt.

Synästhesie ist die Fähigkeit zur gleichzeitigen Wahrnehmung, d.h. für ihn hatte jedes Geräusch seine eigene Farbe, jedes Bild hatte seine eigene Form und sogar einen eigenen Geschmack. Diese Besonderheit half Schereschewskij zusätzlich dabei, sich eingehende Informationen besser zu merken.

Sein nahes Umfeld erinnerte sich daran, dass er sogar einen Löffel in ein Tuch wickelte, damit das Geräusch, wenn er den Teller berührte, keine Bilder hervorrief, die mit diesem Geräusch verbunden waren.

Solomon Schereschewskij. Public domain Public domain

Schereschewskijs Gedächtnis selbst war eine Art Gedächtnispalast. Genau wie in der britischen BBC-Serie Sherlock, in der Holmes zum Speichern alle Informationen auch in eine eine Art riesige Bibliothek in seinem Kopf darstellte, in der die notwendigen Erinnerungen sortiert waren. Der einzige Unterschied zwischen Schereschewskij und dem Detektiv war der Ort, den er sich vorstellte. In seinem Gedächtnis waren waren dies die vertrauten Straßen seiner Heimatstadt Torschok, auf denen er alle seine Erinnerungen anordnete. Um sich an das zu erinnern, was er brauchte, „spazierte“ er durch diese Straßen.

Tournee

Nachdem er erkannt hatte, wie einzigartig sein Talent war, arbeitete Schereschewskij nicht weiter in der Zeitungsredaktion. Er beschloss, auf der Bühne aufzutreten und das Publikum zu beeindrucken. Er ging auf Tournee durch die ganze UdSSR. Diese Arbeit ermöglichte es ihm schließlich, seine Familie zu ausreichend zu versorgen.

Laut Schereschewskij waren sein Lieblingspublikum Lehrer, Ärzte und Studenten – diejenigen, die seine Techniken des Auswendiglernens bei ihrer Arbeit nutzen konnten. Er gab diese Informationen gerne weiter, weil er selbst sein Leben damit verbracht hatte, seine eigenen Fähigkeiten zu studieren, nach Grenzen zu suchen und Methoden zu formulieren, mit denen sich andere Menschen Informationen effektiver merken können.

Das einzige, was Schereschewskij sich schlecht merken konnte, waren übrigens Gesichter – sie schienen ihm zu wandelbar.

Wenigsten etwas vergessen

Später erkannte Schereschewskij, dass sein phänomenales Gedächtnis eine Kehrseite hatte – solch riesige Mengen an Informationen begannen, miteinander verwechselt zu werden. Es ging so weit, dass ein Ton oder ein Bild mit mehreren Erinnerungen gleichzeitig in Verbindung gebracht werden konnte. Seine Angehörigen begannen zu bemerken, dass er zu unpraktisch war, sich nicht mehr zurechtfand und nicht mehr in der Lage war, mit seiner Familie zu kommunizieren. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er mit der Notwendigkeit konfrontiert wurde, etwas zu vergessen.

Solomon Schereschewskij. Public domain Public domain

Der Prozess des Vergessens war für Schereschewskij viel schwieriger als das Erinnern. Er testete auch weiterhin verschiedene Methoden, aber nun schon, um etwas zu vergessen. Zum Beispiel schrieb der Mnemotechniker etwas auf eine Tafel und löschte es sofort wieder, wodurch diese Information bedingt aus seinem Gedächtnis entfernt wurde. Oder er schrieb Wörter auf ein Stück Papier und verbrannte sie, als ob er diese Information loswerden wollte. Diese Methoden waren jedoch nicht sehr effektiv. Offensichtlich ging es darum, dass er auch hier das gleiche Prinzip wie beim Einprägen von Dingen verwendete – Bilder.

Schereschewskijs Fähigkeiten wurden nie vollständig untersucht. Derselbe Luria stellte fest, dass Schereschewskij eine ausgeprägte Dualität des Bewusstseins besaß, ähnlich einer gespaltenen Persönlichkeit: Er sprach zu sich selbst, als ob es sich um zwei verschiedene Personen handelte, und tat dies oft laut, auch wenn andere Personen anwesend waren.

Keiner derjenigen, die Schereschewskij untersuchten, stellte bei ihm jedoch irgendwelche geistigen Störungen fest.

Der letzte öffentliche Auftritt des Mnemotechnikers war 1953, als das Interesse an seiner Person allmählich zu schwinden begann. Fünf Jahre später starb er an Nierenversagen. Dennoch werden die von ihm formulierten Techniken zum Auswendiglernen noch immer von Lehrern und Schauspielern praktiziert.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.