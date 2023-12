Kalinigrad: Wie Bernstein in der größten Lagerstätte der Welt abgebaut wird

Verschiedenen Angaben zufolge konzentrieren sich 80 bis 95 % der weltweiten Reserven dieses Schmucksteins in Russland. Es gibt Vorkommen in Sachalin und Tajmyr, aber das größte Vorkommen der Welt befindet sich in dem kleinen Dorf Jantarnyj in der Region Kaliningrad. Wissenschaftler haben errechnet, dass in jedem Kubikmeter bernsteinhaltigen Gesteins, der sogenannten blauen Erde, 1,9 kg Bernstein enthalten sind.

Kaliningrader Bernsteinkombinat Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Das einzige Unternehmen auf der Welt, das sich mit der industriellen Gewinnung von Bernstein beschäftigt, ist das Kaliningrader Bernsteinkombinat (Teil der Rostec Corporation). Derzeit wird der Primorskij-Steinbruch erschlossen, den wir besichtigen konnten.

Warum wird Bernstein blind abgebaut?

Bernstein kann man nicht einfach so erkennen, er befindet sich in der blauen Erde (da sie einen blauen Farbton hat) in einer Tiefe von 50-60 Metern. Der Abbau selbst sieht recht ungewöhnlich aus: Am Boden des Steinbruchs steht ein Angestellter mit einer hydraulischen Anlage und ein Meerwasserstrahl schlägt auf das bernsteinhaltige Gestein.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

„Mit normalem Wasser kann man ihn nicht auswaschen, die Erde ist sehr dicht“, erklärt uns Alexej Korkin, der Chefgeologe des Steinbruchs. „Deshalb verwenden wir Wasser aus der Ostsee. Um ein Kubikmeter dieses Tons auszuwaschen, benötigt man acht Kubikmeter dieses Wassers“. So entsteht ein Brei, ein Gemisch aus blauer Erde und Meerwasser, der das Flussbett hinunter in einen speziellen Graben fließt und von dort aus in den Konzentrator geleitet wird.“

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Da für den Prozess Wasser benötigt wird, kann der Bernstein nur vor dem Frost gewonnen werden, bevor das Wasser gefriert. Dies geschieht in der Regel bis Mitte November, und im Winter wird der Steinbruch prophylaktisch gewartet.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

An einem Arbeitstag werden im Steinbruch zwischen drei und fünf Tonnen Bernstein gewaschen. Darunter befinden sich Nuggets mit einem Gewicht von mehr als 1 kg. In der Regel werden sie bereits in der Fabrik herausgefischt, da sie jetzt unter einer Tonschicht verborgen sind. „In dieser Saison haben wir bereits zwölf solcher Nuggets gefunden“, berichtet Alexej. „Der schwerste Stein wurde zu Beginn des Frühjahrs gefunden, er wog 1,876 kg.“

Bis vor kurzem wurden große Steine noch mit Netzen herausgefischt, aber jetzt leisten die Maschinen die ganze Arbeit.

Was wird mit dem Steinbruch geschehen, wenn er erschöpft sein wird?

Hier wird Bernstein seit 1976 abgebaut, aber dieser Steinbruch wird noch mindestens hundert Jahre lang bestehen. Wir bauen 500-600 Tonnen pro Jahr ab, aber die Reserven des Vorkommens belaufen sich auf 53.000 Tonnen.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Das gesamte überschüssige Gestein wird mit Hilfe eines Schürfkübelbaggers abgebaut. Im Steinbruch gibt es drei davon. Während in einem Teil des Steinbruchs der Bernstein gewaschen wird, läuft in einem anderen Teil der Prozess der Rekultivierung. Hier wird mithilfe eines Schlepplifts der Gesteinsabfall entnommen, eingeebnet, bepflanzt und an die Region zurückgegeben.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In der Nähe befindet sich bereits der ausgediente Sinjawinskij-Steinbruch, der in den 1970er Jahren geschlossen wurde und nun zu einem der schönsten Seen der Region geworden ist. „Wir werden auch diesen Steinbruch übergeben, aber das ist ein Projekt für die nächsten Jahre“, erklärt Alexej. „Unser Tempo beträgt 50 Meter pro Jahr, und der Steinbruch erstreckt sich über eine Länge und Breite von 1,5 Kilometern. Wir haben einen Planungshorizont von 20 Jahren: Wir wissen, dass wir einen Teil des Steinbruchs in 10 bis 15 Jahren übergeben werden, und wir werden noch mehrere Jahrzehnte lang abbauen.“

Der Abbauprozess kann von der Aussichtsplattform des Steinbruchs beobachtet werden. An den Schürfkübelbaggern sind Kameras angebracht, die die Arbeit der Spezialisten in Echtzeit auf einem großen Bildschirm zeigen. Sie können sich auch selbst als „Bernsteinfischer“ im improvisierten Steinbruch versuchen und einen Blick im Souvenirladen des Unternehmens vorbeischauen.

Wie man Bernstein von einfachen Steinen fehlerfrei unterscheiden kann

Die Steine selbst werden erst in der Fabrik sichtbar. Das Verfahren zur Unterscheidung von Bernstein von anderen Steinen, die in diesem Gestein vorkommen, ist recht einfach und kann auch im normalen Leben bei der Echtheitsprüfung von Nutzen sein.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

„Jeder Stein ist schwerer als Bernstein“, sagt Alexej, „Und es gibt die einfachste Methode, um festzustellen, dass es sich bei dem Stein vor Ihnen um diesen Stein handelt und nicht um einen anderen. Man nimmt ein Glas Wasser, schüttet reichlich Salz hinein, rührt um und legt die Steine hinein. Alles, was sinkt, ist kein Bernstein.“ Tatsache ist, dass die Dichte von Bernstein fast der Dichte des Ostseewassers entspricht, und wenn einfaches Wasser gesalzen wird, wird es dichter und der Bernstein steigt auf.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In der Fabrik wird die erste Sortierung auf die gleiche Weise durchgeführt, nur dass die gesamte Masse in den Separator kommt und in Bäder mit Salzlösung getaucht wird.

Dann werden alle Steine nach Größe sortiert: Kleine Steine werden sofort in Säcke verpackt. Die großen Steine dagegen werden von Hand aussortiert, denn unter ihnen kann man einzigartige Exemplare finden.

Welcher Bernstein ist der wertvollste?

Anna Dugina, die Gemmologin der Fabrik, sieht besondere Steine unter Tausenden von anderen. „Der weiße Königsbernstein ist der teuerste und seltenste. Nur ein Prozent davon kommt in der Natur vor! Der Landschaftsbernstein, weiß mit zitronengelben Adern, ist ebenfalls sehr wertvoll.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Es gibt auch den Schwarzen Lack, der früher als die niedrigste Qualität galt. Aber inzwischen hat man gelernt, ihn entsprechend zu verarbeiten und er ist sehr gefragt.

Neben der Farbe zeichnet sich der Bernstein auch durch Einschlüsse (in 6-8 %) aus – im Harz eingeschlossene Flora und Fauna. „Wir haben zum Beispiel ein Exemplar mit einer wunderschönen Libelle, das im Werksmuseum zu sehen ist“, sagt Anna. Solche Steine werden in der Regel nicht bearbeitet, sondern nur schön poliert. Aber der honigfarbene, transparente Bernstein ist der baltischer Klassiker“, wie die Gemmologin ihn nennt. Diesen Stein sehen wir am häufigsten in den Geschäften.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

„Nach der Sortierung entscheiden unsere Spezialisten, was auf Auktionen verkauft wird (das Werk hat keine direkten Verträge) und was in die Schmuckproduktion geht“, erklärt Anna.

Unter den Käufern befinden sich sowohl russische als auch ausländische Hersteller. Der baltische Stein ist besonders in China und den arabischen Ländern beliebt. Gleichzeitig verkauft die Fabrik nicht nur Rohbernstein, d.h. geförderten Bernstein, sondern auch Schmuck aus Bernstein. Dieser wird hier, im Dorf Jantarnyj, hergestellt.

Bei der Bernsteinproduktion fallen keine Abfälle an

Eine der Wände der Werkstatt ist mit einer riesigen Spinne verziert, die ein Bernsteinnetz über eine Weltkarte „webt“. „1954 erfanden sowjetische Juweliere eine Brosche in Form einer Spinne, die bis heute das Symbol der Bernsteinfabrik ist“, berichtet Wadim Parchomenko, Leiter der Pilotproduktionslinie. Insgesamt werden Tausende von verschiedenen Artikeln hergestellt, und mehrmals pro Woche werden neue erfunden.

Werksmuseum Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Die Künstler machen sich Gedanken über das Design, und oft kommen die Vorschläge sowohl von den Handwerkern als auch von den Kunden der Geschäfte. Einige Handwerker bereiten Steine in den richtigen Farben und Größen vor, andere setzen den Schmuck zusammen, wieder andere überprüfen die fertigen Stücke auf Risse oder Kratzer. Aber sie versuchen, nichts wegzuwerfen: Die „Reste“ des Bernsteins werden für Gemälde oder für Kleinteile verwendet oder werden gepresst.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Viele haben direkt am Produktionsstandort gelernt. „Alle notwendigen Fertigkeiten kann man während der Arbeit erlernen, aber dann kommt es auf die Person an“, sagt Wadim. „Natürlich ist es gut, eine gemmologische Ausbildung zu haben, aber man muss auch ein bisschen ein Künstler sein.“

Wie „verhandelt“ man mit einem Stein?

Margarita Bulygina, eine Steinschleiferin, stellt Tier- und Menschenfiguren aus Bernstein her. In der Natur gleicht kein Stein dem anderen, so dass jedes dieser Souvenirs ein Unikat ist.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

„Manchmal verwenden wir das Material einfach, indem wir seine Farbe und Form betrachten. Und manchmal müssen wir mit eine Auswahl des Materials für bestimmte Aufgaben arbeiten“, erzählt Margarita. „Man muss ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, das heißt, man muss sich im Voraus vorstellen, was man mit dem Material umsetzen will, man muss einen 3D-Computer im Kopf haben. Meine Hand ist die Verlängerung meines Instruments.“

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Margarita ist von ihrer Ausbildung her eine Universalkünstlerin, d. h. sie hat die Fähigkeit, mit Grafiken, Zeichnungen und Holz zu arbeiten, aber hier musste sie von Null anfangen und verstand sofort die Eigenschaften des Bernsteins. „Wenn es der Stein einem leicht macht, kann eine kleine Figur in nur einem Tag hergestellt werden“, sagt sie. „Das Wichtigste ist, dass man mit dem Stein ,verhandelnʻ kann.“



