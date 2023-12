Das russische Tattoo des argentinischen Präsidentenberaters und dessen Folgen

Auf dem Arm von Santiago Caputo steht der Satz: Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж (dt.: Haus, Datscha und Sparbuch, Boot, Auto und Garage werden meine Glückseligkeit beruhigen) Es wird angegeben, dass er diese Tätowierung aus dem Buch Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia entnommen hat, das viele Fotos von tätowierten sowjetischen Gefangenen enthält.

Es gibt zwei Rechtschreibfehler im Text des Tattoos: Ersten fehlt im Wort блажь das Weichheitszeichen. Ein viel schwerwiegenderer Fehler ist jedoch der Diebesstern, der unter dem Text prangt.

El tatuaje con tintes anticomunista que tiene Santiago Caputo en su antebrazo DERECHO dice "Una cabaña, una casa de campo y una caja de ahorros, un barco, un coche y un garaje calmarán mi capricho"



Lo sacó del "Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia"



SANISIMO pic.twitter.com/ZBNd5tHDGC — Agustín :argentina:🫀⚡ (@Mono_Iallo) December 13, 2023

In der russischen Welt der Diebe haben nur kriminelle Autoritäten das Recht, Tätowierungen mit solchen Sternen zu tragen. Die Form des Sterns stammt von der Tätowierung Windrose, die Seeleute und Piraten trugen. Sterne, deren Strahlen in schwarze und weiße Abschnitte unterteilt sind (wie es bei dem Tattoo auf Caputos Arm der Fall ist), bedeuten, dass ihr Träger sowohl in der Welt der Diebe (schwarz), als auch der Menschen (weiß) zu Hause, also eine Autorität in beiden Welten ist, der kriminellen und der weltlichen.

Diebesstern auf den Schultern werden nur von gekrönten Dieben im Gesetz getragen, der höchsten Kaste krimineller Autoritäten. Unter den Schlüsselbeinen werden sie von denjenigen Mitgliedern der kriminellen Welt getragen, die die von der Verwaltung auferlegte Gefängnisordnung verweigern. Mit diesem Stern auf den Knien sagt ihr Besitzer, dass er sich niemals vor irgendjemandem erniedrigen wird – weder vor der Gefängnisverwaltung noch vor den Mitgefangenen.

Auf dem Handgelenk (wie bei Caputo) sollte es überhaupt keinen solchen Stern geben. Die einzige Stelle an der Hand, an der er angebracht werden darf, ist die Rückseite der Handfläche. Auf jeden Fall darf er nach den Regeln der russischen kriminellen Welt nicht von einer Person getragen werden, die nicht in einem russischen Gefängnis gesessen hat.

Ein Vertreter der kriminellen Welt darf nach dem Stern fragen, d.h. sich nach dem Status des Trägers einer solchen Tätowierung erkundigen. Wenn er keine Gefängniserfahrung hat, sollte ihm die Tätowierung gewaltsam entfernt werden. Das heißt, dass Caputo seinen Arm verlieren könnte, wenn er mit echten Dieben im Gesetz konfrontiert wird.



