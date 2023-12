Neujahr das ganze Jahr über: alle Neujahrsfeiertage der verschiedenen Völker Russlands

In Russland leben Vertreter von fast zweihundert Nationalitäten und viele feiern Neujahr nicht nur am 1. Januar. Wir haben alle diese Festtage in einem Kalender gesammelt – jetzt können Sie das ganze Jahr über feiern.

In Russland wird das neue Jahr erst seit den letzten drei Jahrhunderten am 1. Januar gefeiert. Bis 1492 fiel es auf den 1. März und bis 1700 auf den 1. September. Im Dezember 1699 erließ Zar Peter I. ein Dekret zur Einführung eines neuen Kalenders und legte Neujahr auf den 1. Januar fest.



Gleichzeitig haben die verschiedenen Völker Russlands ihre eigenen Traditionen für das Neujahrsfest bewahrt. Dessen Datum hängt von den natürlichen Gegebenheiten des Wohnorts ab und davon, ob bei dem entsprechenden Volk die Zeitrechnung nach dem Sonnenkalender (zu dem auch der Gregorianische Kalender gehört), dem Mondkalender oder einem Lunisolarkalender erfolgt.

Warum haben verschiedene Völker unterschiedliche Termine für das Neujahrsfest?

Bei einigen Völkern ist die Zeitrechnung nur mit dem Sonnenzyklus verbunden und daher änderten sich die Termine für das Neujahrsfest nicht wesentlich. Das anschaulichste Beispiel ist Nawrus (dt.: neuer Tag), das Frühlings- und Neujahrsfest der persischen und Turkvölker, das nach dem Sonnenkalender in den Tagen der Frühlings-Tagundnachtgleiche am 19. und 22. März gefeiert wird.

Andere Völker verwenden den Lunisolarkalender, in dem die Zyklen des Mondes mit der jährlichen Bewegung der Sonne abgestimmt werden und der Monatsanfang mit dem Neumond zusammenfällt. So wird in Schaltjahren in einem solchen Kalender ein ganzer zusätzlicher Monat eingefügt. Deshalb fällt zum Beispiel das chinesische Neujahr, das nach dem Mond-Sonnen-Kalender gefeiert wird, auf den ersten Mondtag des ersten Monats des Jahres. Aus der Sicht des gregorianischen Sonnenkalenders wird es an einem der Tage zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar gefeiert.

Die islamischen Länder leben nach dem Mondkalender. Ein Monat entspricht den Mondphasen und dauert 29,5 Tage. Dadurch ist das Jahr elf Tage kürzer als das gregorianische Kalenderjahr und das Neujahrsfest „wandert“ in Bezug auf die gregorianische Zeitrechnung durch den Kalender.

Wann feiern die Völker Russlands ihre Neujahrsfeste?

Im multinationalen Russland wird das Neujahrsfest sowohl am nationalen Datum des 1. Januar als auch nach den Kalendern der nationalen Feiertage gefeiert. Wir haben für Sie die bekanntesten zusammengestellt.

6.-7. Januar

Surchuri – Neujahr der Tschuwaschen (Tschuwaschische Republik)

Schorykjol – Neujahr bei den Mari (Republik Mari El).

Schorykjol Ministerium für Sport und Tourismus der Republik Marij El

Ursprünglich wurden diese Feiertage an den Tagen der Wintersonnenwende vom 19. bis 22. Dezember gefeiert. Nach der Annahme des Christentums wurden sie mit Weihnachten am 25. Dezember in Einklang gebracht. Und nach der Umstellung auf den Gregorianischen Kalender wurden sie auf Anfang Januar verlegt.

13.-14. Januar

Nog Bon – Ossetisches Neujahr (Nordossetien-Alanien)

Mityn Dada (ossetischer Väterchen Frost) Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Es wird in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag der zweiten Januarwoche gefeiert, oft am 13. und 14. Januar, an den Tagen des alten Neujahrs.

10. Februar (im Jahr 2024)

Zagan Sar (dt.: Weißer Monat) – kalmückisches Neujahr (Republik Kalmückien)

Schagaa – Neujahr bei den Tuwinen (Republik Tywa)

Sagaalgan – Neujahr bei den Burjaten (Republik Burjatien).

Das Sagaalgan-Fest in Tschita Jewgeni Epantschinzew/Sputnik Jewgeni Epantschinzew/Sputnik

Die Religion dieser Völker ist der Buddhismus und deshalb wird der erste Tag des Jahres nach dem Lunisolarkalender gefeiert.

13., 15. oder 17. Februar (im Jahr 2024)

Tschaga-Bajram – Neujahr bei den Altaiern (Republik Altai)

Feier von Tschaga-Bajram Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Die Altaier sind Buddhisten lamaistischer Ausrichtung und feiern am vierten, sechsten oder achten Tag des Neumondes nach dem Lunisolarkalender. Das Datum wird jährlich von der Regierung der Republik Altai festgelegt.

20.-22. März

Nawrus – Frühlings- und Neujahrsfest (Republiken Tatarstan, Baschkortostan, Krim, Republiken des Nordkaukasus)

Adyge Il'esyschtschIe – Neujahr bei den Tscherkessen (Republik Adygeja, Republik Kabardino-Balkarien)

Jaran Suwar – Neujahr bei den Lesginen (Republik Dagestan)

Ebelzan – Neujahr bei den Tabassaranen (Republik Dagestan)

Chyidin-Ujsch – Neujahr bei den Agulen (Republik Dagestan)

Juchjwanin Jugj – Neujahr bei den Zachuren (Republik Dagestan)

Er – Neujahr bei den Rutulen (Republik Dagestan)

Jylgajak – Neujahr bei den Kumandinern, Tubalaren und Tschelkanen (Republik Altai)

Tschyl-Paschi – Neujahr bei den Schoren und Teleuten (Oblast Kemerowo)

Tschyl-Pasy – Neujahr bei den Chakassen (Republik Chakassien)

Neujahrsfest Nawrus in Kasan, Tatarstan Yegor Aleyev/TASS Yegor Aleyev/TASS

Es wird an den Tagen der Frühlings-Tagundnachtgleiche oder am Tag davor gefeiert.

7. April

Wurny Chatl (dt.: Tag des Raben) – Neujahr bei den Chanten (Autonomer Kreis Chanty-Mansijsk)

Wurny Chatl Zentrum für nationale Kulturen Nishnewartowsk

Urinewka chotal (Tag des Raben) – Neujahr bei den Mansen (Autonomer Kreis Chanty-Mansijsk)

Der Tag des Raben fällt mit dem orthodoxen Feiertag Mariä Verkündigung zusammen.

8. Juni (im Jahr 2024)

Mutschun (dt.: Kuckuckszeit) – Neujahr bei den Ewenken (Region Krasnojarsk)

Bakaldyn – Neujahr bei den Ewenken (Republik Sacha / Jakutien)

Die Kuckuckszeit wird jedes Jahr am zweiten Samstag im Juni gefeiert.

20.-22. Juni

Ysyach – Neujahr bei den Jakuten (Republik Sacha / Jakutien, Region Krasnojarsk)

Chebdenek – Neujahr bei den Ewenen (Region Magadan)

Nurgenek – Neujahr bei den Ewenen (Region Kamtschatka)

Ewinek – Neujahr bei den Ewenen (Republik Sacha / Jakutien)

Neujahr der Frauen bei den Nanaien (Region Chabarowsk).

Ysyach Andrej Sorokin/Sputnik Andrej Sorokin/Sputnik

Es wird an den Tagen der Sommersonnenwende gefeiert.

7. Juli (im Jahr 2024)

Muslimisches Neujahr

Wird am ersten Tag von Muharram, dem ersten Monat des Jahres, gefeiert. Die Zeitrechnung der Moslems basiert auf dem Solarkalender.

20. August (im Jahr 2024)

Elchfest – Neujahr bei den Selkupen (Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen, Oblast Tjumen, Region Krasnojarsk, Oblast Tomsk)

Die Selkupen Aleksandr Popov (CC BY-SA) Aleksandr Popov (CC BY-SA)

Es wird am Tag des letzten Sommervollmonds gefeiert.

14. September

Kirchliches Neujahr oder der Beginn der Indiktion – der Jahresbeginn im orthodoxen Kalender.

Nach dem Julianischen Kalender, dem die Russisch-Orthodoxe Kirche folgt, ist es der 1. September.

Neujahr bei den Pomoren (Region Archangelsk).

Die Pomoren weigerten sich, dem Erlass von Peter dem Großen zu folgen, das Neujahr auf den 1. Januar zu verlegen.

2. Oktober (im Jahr 2024)

Rosch ha-Schana – Jüdisches Neujahr (Jüdische Autonome Oblast und andere Regionen)

Rosch ha-Schana-Fest im Moskauer jüdischen Gemeindezentrum Artyom Zhitenev/Sputnik Artyom Zhitenev/Sputnik

Es wird nach dem jüdischen Lunisolarkalender am Neumond des Herbstmonats Tischri gefeiert, der in den September oder Oktober fällt.

Anfang November

Neujahr bei den Nenzen (Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen)

Die Nenzen Anton Taibarei/TASS Anton Taibarei/TASS

Die Nenzen leben nach dem nach dem jüdischen Lunisolarkalender, das Jahr beginnt mit Nosindalwa, dem Monat des Fuchsfangs.

20.-22. Dezember

Pegytti – Neujahr bei den Tschuktschen (Autonomer Kreis der Tschuktschen)

Neujahr der Männer bei den Nanaien (Region Chabarowsk)

Tuigiwin – Neujahr bei den Korjaken (Oblast Magadan).

Tuigiwin in Magadan Touristisches Portal der Region Magadan

Es wird an den Tagen der Wintersonnenwende gefeiert.



