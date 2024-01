Wie Cahors aus Frankreich zum wichtigsten Kirchenwein in Russland wurde

Cahors (auch „Kagor“ geschrieben) ist das wichtigste alkoholische Getränk, das orthodoxe Priester bei religiösen Zeremonien verwenden und Laien an Feiertagen trinken. Es ist der Wein, der von den Gläubigen in Russland zu Weihnachten, Ostern und in mäßigen Mengen an manchen Tagen auch während der Fastenzeit getrunken wird.

Wein mit einem reichhaltigen süßen, fruchtigen Geschmack mit Beeren- und Schokoladennoten — so beschreiben Experten den Cahors. Ein solcher Wein, der nicht als asketisch bezeichnet werden kann, wurde für religiöse orthodoxe Riten gewählt, bei denen er mit dem Blut Christi in Verbindung gebracht wird.

Das Abendmahl mit Rotwein wurde in russischen Chroniken des 13. Jahrhunderts erwähnt. Warum aber fiel die Wahl der Kirche Jahrhunderte später auf Cahors? Der Grund liegt nicht nur in den reichhaltigen Geschmackseigenschaften des Weins.

Papst Johannes XXII. erhält das Skapulier, 1679. Scuola Grande dei Carmini/Public Domain Scuola Grande dei Carmini/Public Domain

Nach den kirchlichen Vorschriften darf nur säurefreier Traubenwein für die Kommunion verwendet werden, der weder Zucker noch Kräuterextrakte enthält. Cahors war aufgrund der Verwendung von Rebsorten mit einem hohen Zuckergehalt die beste Wahl für diesen Zweck.

Süßer Wein wurde aus praktischen Gründen für die Kommunion gewählt — bei Kleinkindern war es weniger wahrscheinlich, dass sie ihn während der Kommunion reflexartig ausspuckten. Außerdem bleibt der Cahors selbst nach einer starken Verdünnung mit Wasser, die bei einigen kirchlichen Sakramenten erforderlich ist, dunkelrot.

Ikone "Dreifaltigkeit", 1425 - 1427, Andrej Rublew. Public Domain Public Domain

Die Geschichte des Cahors in Frankreich

Das Wort Kagor (fr.: Cahors) kam aus Frankreich in die russische Sprache. Cahors wurde zuerst in der kleinen französischen Stadt Cahors, 160 Kilometer von Bordeaux entfernt, hergestellt, die für ihre Liebe zum Weinbau bekannt ist. Im 17.-18. Jahrhundert wurden in Cahors mehrere Rebsorten gepflanzt, die in Bordeaux nicht sehr beliebt waren: Malbec, Merlot und Tannat. Die Herstellung von Wein aus diesen Rebsorten ermöglichte es Cahors Wein zu verkaufen, ohne mit Bordeaux zu konkurrieren.

In einer der Kirchen des Nowodewitschij-Klosters. Ilja Pitaljow/Sputnik Ilja Pitaljow/Sputnik

Der Wein aus Cahors wurde schließlich nach dem Ort der Produktion Cahors (oder Kagor auf Russisch) genannt. Und wegen seiner kräftigen rubinroten Farbe wurde er sogar als Schwarzwein und nicht als Rotwein bezeichnet. Dabei wurde er nach der klassischen Technologie hergestellt — durch Gärung von eingemaischten dunklen Trauben. Die Besonderheit des Cahors ist, dass er aus einer begrenzten Anzahl von Sorten gut gereifter Trauben mit einem Zuckergehalt von mindestens 180 Gramm pro Liter Most hergestellt wird.

Zur Sternstunde dieses Weins wurden die Hochzeit der europäischen Erben Eleonore von Aquitanien und Heinrich II., bei der er zum Essen gereicht wurde, sowie die spätere Wahl von Johannes XXII., einem gebürtigen Cahorser, zum Papst. Er warb aktiv für den einheimischen Wein als den besten für die Messe.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts litten die lokalen Reben unter Schädlingsbefall und die meisten Weinberge starben ab. Erst ein halbes Jahrhundert später wurde die Produktion wieder aufgenommen, und 1971 wurde die Marke Cahors eingetragen.

Nach dem französischen System der Ursprungskontrolle (Appellation d'origine contrôlée, AOC) nennen die Franzosen Cahors nur Rotwein, der in der Region Cahors hergestellt wird und zu mindestens 70 % aus Malbec-Trauben und zu 30 % aus Merlot und Tannat besteht.

Wie Cahors nach Russland kam

Lange Zeit wurden Weine aus Griechenland, Italien und Frankreich für den kirchlichen Bedarf nach Russland gebracht. Einer Legende zufolge wurde dem russischen Zaren Peter dem Großen französischer Cahors als Heilmittel für Magengeschwüre empfohlen. Der Kaiser mochte den Wein, und mehrere Jahrhunderte lang wurde er aktiv nach Russland geliefert, aber der Transport des Weins war teuer.

1706 erließ Peter I. ein Dekret über den Anbau von Weinbergen im Süden des Landes (im Flusstal des Don) und lud ausländische Spezialisten ein, das Weingeschäft zu entwickeln. Die Kirche verwendete sowohl lokale als auch importierte Weine. Im Jahr 1733 führte der Heilige Synod (das höchste Leitungsgremium der russischen Kirche in den Jahren 1721-1917) die Regel ein, kirchlichen Cahors in religiösen Ritualen zu verwenden.

Dmitrij Korobejnikow/Sputnik Dmitrij Korobejnikow/Sputnik

Nachdem die Produktion von Cahors in Frankreich im 20. Jahrhundert eingestellt worden war, stieg die Nachfrage nach dem russischen Wein besonders an. Man geht davon aus, dass der russische Cahors im Jahr 1902 aufkam.

In Russland begann man, Cahors aus Cabernet- und Saperavi-Trauben zu keltern, allerdings mit einer anderen Technologie. Zunächst wird das Fruchtfleisch — die zerkleinerten Beeren — erhitzt und dann abgekühlt, wodurch alle Stoffe in den Most — den Traubensaft — übergehen. Nach der Gärung werden ihm Traubenalkohol und kondensierter Traubensirup zugesetzt. Der Wein wird dann mehrere Jahre lang in Fässern gelagert. Weine, die nach diesem Rezept hergestellt werden, zeichnen sich durch einen samtigen Geschmack mit einem Aroma von schwarzen Johannisbeeren aus. Einige Kenner nehmen darin Noten von Schokolade wahr.

Was man zu Cahors trinkt

Während der Göttlichen Liturgie auf dem Kathedralenplatz des Dreifaltigkeitsklosters Seraphim-Divejewski zum Fest der Entdeckung der Reliquien des Heiligen Seraphim von Sarow. Nichail Tereschtschenko/TASS Nichail Tereschtschenko/TASS

In der Kirche beim orthodoxen Gottesdienst wird Cahors zusammen mit Brot gereicht — ein Verweis auf den Leib und das Blut von Jesu Christi. Außerhalb der Kirche ist Cahors ein süßer Wein und passt daher zu ungesüßten Desserts, Obst, Trockenfrüchten und Schokolade oder als Digestif. Cahors harmoniert auch mit Fleisch- und Gemüsegerichten.

