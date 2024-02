Fakt des Tages: In Dixon ist das erste Mal nach der Polarnacht die Sonne aufgegangen

Die längste Polarnacht in Russland dauert fast drei Monate.

Ein kleines Dorf in der Region Krasnojarsk ist die nördlichste Siedlung Russlands. Sie liegt auf einem Breitengrad von 73°30′. Es ist ein wahres Reich des ewigen Winters. Der Schnee fällt bereits im September und bleibt bis Mai liegen.

In Dixon dauert die Polarnacht länger als in anderen nördlichen Städten Russlands. Sie beginnt am 10.-11. November und endet Anfang Februar. Und das sind etwa 80 Tage Dunkelheit! Können Sie sich vorstellen, wie schön es ist, endlich die Morgendämmerung zu erleben?

Aber auch der Polartag ist hier lang und dauert vom 5. Mai bis zum 10. August. In dieser Zeit sinkt die Sonne überhaupt nicht unter den Horizont.



