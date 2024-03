Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Volksrepublik Polen ein Verbündeter der Sowjetunion. Die Idee für den Bau wurde von Josef Stalin im Jahr 1951 persönlich vorgeschlagen. Moskau beteiligte sich auch aktiv am Wiederaufbau des zerstörten Warschaus (und anderer polnischer Städte) - daher die Entscheidung, ein monumentales Gebäude zu errichten, das auch eine wichtige ideologische Bedeutung hatte.

Das Projekt wurde von Lew Rudnew entworfen, einem der Mitautoren des Hauptgebäudes der Moskauer Staatsuniversität auf den Sperlingsbergen. Von allen Stalins Sieben Schwestern in Moskau ähnelt das Warschauer Hochhaus der Lomonossow-Universität am meisten.

Das Abkommen zwischen Polen und der UdSSR über den Bau wurde am 5. April 1952 unterzeichnet, und die Bauarbeiten begannen am 1. Mai. 3.500 sowjetische Arbeiter trafen in Warschau ein. Zusätzlich zu ihnen wurden 4.000 Polen eingestellt. Alle Kosten wurden von der UdSSR übernommen.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Fassade ist beispielsweise mit Keramikfliesen verkleidet, die auf Bestellung in einer Fabrik im Ural hergestellt wurden. Sowjetische Ingenieure überwachten die Arbeiten.

Obwohl das Hochhaus nach dem Vorbild der stalinistischen Architektur entworfen wurde, verweisen einige Elemente auf polnische Baudenkmäler; so erinnert die Spitze des Uhrturms an den Rathausturm in Krakau.

Kurz vor der offiziellen Eröffnung besuchten der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow und der indische Premierminister Jawaharlal Nehru mit seiner Tochter Indira Gandhi das Gebäude.

Die Einweihung des Palastes fand offiziell am 22. Juli 1955 statt. Das Gebäude hat 46 Stockwerke, davon zwei unterirdische. Im Inneren befinden sich insgesamt 3.288 Räume.

Der Palast beherbergte einst das Polnisch-Sowjetische Freundschaftszentrum, das Institut für Sozialwissenschaften sowie die Redaktionen der Verlage für marxistisch-leninistische Klassiker. Heute befinden sich hier Museen, Theater und Bildungseinrichtungen, einen Kinosaal und ein Schwimmbad sowie eine Kongresshalle mit fast 3.000 Plätzen.

Auf der 30. Etage, in 114 Metern Höhe, liegt eine Aussichtsplattform. Im Februar 2007 wurde der Kultur- und Wissenschaftspalast in das offizielle Verzeichnis der geschützten Baudenkmäler aufgenommen.

Er ist das einzige erhaltene Beispiel für sozialistische Architektur in der polnischen Hauptstadt.



