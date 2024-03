Die 12 schönsten Tereme Russlands

Russia Beyond

Fantasievolle Silhouetten, reich geschnitztes Dekor, beeindruckende Walmdächer. Wenn Sie ein solches Haus sehen, das einem Palast aus einem russischen Märchen ähnelt, wissen Sie, dass es sich um einen Terem handelt. Die meisten von ihnen wurden an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gebaut, als der Russische Stil in Mode war. Häufiger wurden sie als Landhäuser von Großfabrikanten oder Kaufleuten gebaut (Sie stammten oft aus dem Bauernstand und waren zu Reichtum gekommen.).

1878 baute der Architekt Iwan Ropet auf der Weltausstellung in Paris den Pavillon des Russischen Reiches in Form eines hölzernen Terem-Palastes und machte ihn damit zu einer echten Visitenkarte des Landes.

Als die Fotografin Maria Sawina einmal durch die Region Kostroma reiste, sah sie einen dieser Tereme. Sie war davon so beeindruckt, dass sie die nächsten zwei Jahre auf der Suche nach ähnlichen Gebäuden durch ganz Russland reiste. Sie schoss Hunderte von Fotos von den beeindruckendsten Gebäuden. So entstand das Projekt und das Buch Tereme von Russland (der erste Band über die schönsten hölzernen Schätze Zentralrusslands und der Wolgaregion wurde 2024 beim Verlag Eksmo veröffentlicht).

Terem in Astaschow. Bezirk Tschuchlomskij, Region Kostroma

Vielleicht der berühmteste Terem in Russland. Er wurde 1897 von dem örtlichen Bauern Martjan Sasonow nach einem Entwurf von Iwan Ropet selbst erbaut. In den 2010er Jahren restaurierten Enthusiasten den baufälligen Terem und verwandelten ihn in ein Hotel im russischen Stil.

Badehaus von Ropet in Abramzewo, Oblast Moskau

Das Anwesen von Sawwa Mamontow, einem Großindustriellen in der Nähe von Moskau, war eine echte, wie wir heute sagen würden, Kunstresidenz. Berühmte Künstler von den Gebrüdern Wasnezow bis zu Ilja Repin arbeiteten hier. Und Iwan Ropet, der die Terme in der ganzen Welt berühmt gemacht hat, baute für das Anwesen dieses märchenhafte Badehaus.

Terem von Wiktor Wasnezow in Moskau

„Etwas zwischen einer modernen Bauernhütte und einem alten fürstlichen Terem“, schwärmte der Sänger Fjodor Schaljapin über das Haus von Wiktor Wasnezow. Dem Maler Wasnezow, der durch seine Märchenmotive bekannt ist, prägte im starken Maße die Ästhetik des Russischen Stils. In diesem Stil baute er 1894 auch sein eigenes Haus. Heute befindet sich dort ein Museum des Künstlers.

Bugrows Landhaus in Wolodarsk, Oblast Nischnij Nowgorod

Nikolaj Bugrow, ein angestammter Mehlhändler, war so einflussreich, dass er sogar der ungekrönte König von Nischnij Nowgorod genannt wurde. Es ist nicht bekannt, wer genau das Haus für ihn gebaut hat. Es ist jedoch bekannt, dass sogar der Finanzminister des zaristischen Russlands, Sergej Witte, dieses Landhaus besuchte. Es war Bugrow, der ihn überredete, die große Allrussische Industrie- und Kunstausstellung von 1896 nicht in Moskau, sondern in Nischnij Nowgorod abzuhalten.

Terem in Kulebaki, Oblast Nischnij Nowgorod

Er stellt die Hauptattraktion der kleinen Stadt Kulebaki dar und ist sogar auf dem Wappen der Stadt abgebildet. Im späten 19. Jahrhundert wurde der Terem als Haus für volkstümliche Unterhaltung für das Bergwerk von Kulebaki gebaut, um die Arbeiter zu unterhalten.

Bachtejew-Haus in Tatarstan

Im alten Kasaner Stadtviertel Tatarskaja Sloboda steht ein erstaunlicher rosafarbener Terem. Das Haus in den Jahren 1903-1906 gebaute Haus gehörte Safa Bachtejew, einem Kurzwarenhändler. Das heutige Aussehen des Terems wurde nach einem großen Brand wiederhergestellt. Viele Terrassen in Tatarstan weisen Elemente traditioneller tatarischer Ornamente auf, die sich mit dem russischen Stil vermischen.

Haus mit Meerjungfrauen in der Oblast Wladimir

Das Haus von Fjodor Prischlezow, einem Ehrenbürger von Gorochowez, einer Kleinstadt zwischen Wladimir und Nischnij Nowgorod, ist ein Beispiel dafür, wie Elemente des westlichen Jugendstils in den Russischen Stil eingeflossen sind. Das Hauptmerkmal des Terems, abgesehen von seiner ungewöhnlichen Form, sind die geschnitzten Fensterverkleidungen, die fantastische Kreaturen darstellen: Meerjungfrauen und Löwen. Übrigens ist es heute ein Wohnhaus.

Haus des Kaufmanns Gordejew in Rybinsk, Oblast Jaroslawl

Es handelt sich nicht mehr nur um einen Terem, sondern um ein richtig gehendes hölzernes Herrenhaus. Die gemusterten Fensterverkleidungen sind im Stil des Russischen Barocks verziert. Sein Besitzer Semjon Gordejew wurde durch den Handel mit Brot und Immobilien reich. Nach seinem Tod im Jahr 1905 wurde das Gebäude in ein profitables Mietshaus umgewandelt und während der Sowjetzeit wurden hier Kommunalki (Gemeinschaftswohnungen) eingerichtet. Heute ist das Haus ein Wohnhaus und vor allem Künstler haben sich dort niedergelassen, die das Gebäude restauriert und renoviert haben.

Sommerklub der Adelsversammlung in Rjasan

Im Jahr 1905 wurde dieser Terem mit Fensterverkleidungen in der Art von Spitzenstoff im Unteren Stadtgarten von Rjasan erbaut. Dieser gehörte einst dem örtlichen Millionär Gawrila Rjumin. Das Gebäude wurde von der örtlichen Adelsversammlung auf Kosten der ansässigen Adligen als Sommerklub für die Mitglieder der Versammlung errichtet.

Sergej Maljutins Terem in Flonow, Oblast Smolensk

Dieser märchenhafte Terem mit geschnitzten Fensterläden, Konsolen in Form der Köpfe des Fabelwesens Gorynytsch und Öfen mit bemalten Kacheln wurde um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von Sergej Maljutin, einem Künstler und Experten für russische dekorative und angewandte Kunst, entworfen. Der Ziegelsockel ist in Form von „Hühnerbeinen“ angelegt, so wie bei der Hütte von Baba Jaga aus den Märchen. Der Auftraggeber war die Kunstmäzenin und Liebhaberin aller russischen Dinge Maria Tenischewa – auf ihrem Anwesen in Smolensk ließ Maljutin einen ganzen Gebäudekomplex im Russischen Stil errichten.

Kalikin-Anwesen in Galitsch, Oblast Kostroma

Der Terem von 1911 gehörte Alexander Kalikin, der einer Bauerndynastie von Gerbereifabrikanten entstammte. Der Russische Stil wurde hier mit dem Jugendstil kombiniert, der gerade in Mode gekommen war. Die charakteristischen Merkmale sind Pflanzenornamente und ein Dach mit einem Wappen (ein ähnliches Wappen können Sie zum Beispiel am Jaroslawler Bahnhof in Moskau sehen).

Tereme in Achuny bei Pensa

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ließen sich wohlhabende Kaufleute, Holzhändler, Beamte und Fabrikanten in dem ruhigen und malerischen Vorort von Pensa Achuny nieder. Sie bauten mehrere Tereme im russischen Stil. Die drei Häuser der Kaufleute Ossetrow, Schurawljow und Aschanin sind bis heute gut erhalten geblieben. Sie haben eine vergleichbare Architektur und ein ähnliches Dekor: Steinfundamente, Mezzaningeschosse, offene Terrassen sowie ein ähnliches Muster der Fensterverkleidungen. Heute befinden sie sich auf dem Gelände eines Sanatoriums.

