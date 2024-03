7 Möglichkeiten, Moskau aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel zu sehen

Gehen Sie in einen echten Wald: Die Elch-Insel

Nikita Andrejew (CC BY-SA 4.0) Nikita Andrejew (CC BY-SA 4.0)

Die Elchinsel ist ein Nationalpark, der zu einem Drittel innerhalb der Moskauer Stadtgrenzen liegt. Und selbst dieses Drittel macht ihn zum größten natürlichen Wald innerhalb von Stadtgrenzen in ganz Russland. Der Park ist sehr alt – als Elchinsel oder kurz Elch ist dieses Gebiet seit 1406 bekannt und war schon immer ein Reservat. Zaren gingen hier hier auf die Pirsch. Zum Beispiel jagte Iwan der Schreckliche im Jahr 1564 auf der Elch-Insel Bären. Bei einem Spaziergang über die langen Lichtungen der Insel werden Sie sicherlich auf die wichtigsten Bewohner treffen, die sich schon lange an die menschliche Nachbarschaft gewöhnt haben. Die Hauptsache ist, dass Sie nicht in die Nähe der Elche kommen, denn das ist lebensgefährlich.

Besuchen Sie die Krylatskije-Hügel

Sergej Boulkine/NEWS.ru/TASS Sergej Boulkine/NEWS.ru/TASS

Ein weiterer Ort mit einer interessanten Aussicht ist der Park Krylatskije-Hügel im Westen der Hauptstadt. Dieser Ort ist die größte Erhebung in der Stadt, mehrere Hügel hier sind natürlich, einige sind aufgeschüttet. Sie sind so steil, dass man hier im Winter sogar Ski fahren kann. Aber das Wichtigste hier ist der Panoramablick, dank dem Sie das ganze Jahr über die Stadt bewundern können.

Betrachten Sie die Stadt von der Wasseroberfläche aus

Maxim Mischin/Agentur Moskwa Maxim Mischin/Agentur Moskwa

Seit kurzem verkehren regelmäßig schwimmende elektrische Straßenbahnen auf dem Moskwa-Fluss. Es ist viel billiger, mit ihnen einen „Ausflug“ zu unternehmen, als mit den gewöhnlichen Ausflugsschiffen.

Denis Boronine/Agentur Moskwa Denis Boronine/Agentur Moskwa

Inzwischen gibt es zwei Routen, mit denen Sie das Stadtzentrum von der Wasseroberfläche aus betrachten können. Und das für nur 150 Rubel.

Besuchen Sie adlige Anwesen am Museumstag

Pavel Bedniakov/Sputnik Pavel Bedniakov/Sputnik

Mehrmals im Jahr haben gibt es die Gelegenheit, das alte Moskau nicht von der Straße, sondern von innen zu sehen – wenn die Stadtverwaltung den Zugang zu historischen Herrenhäusern und Anwesen öffnet, die von staatlichen Institutionen und ausländischen Botschaften genutzt werden. Dies geschieht an den Tagen des historischen und kulturellen Erbes am 18. April und 18. Mai (und für einige Anwesen auch an anderen Tagen – die Termine können Sie auf den Websites der Stadt erfahren). Obwohl Sie sich für einige Herrenhäuser im Voraus anmelden müssen, lohnt sich die Mühe. Die Innenräume der Villen der reichen Moskauer Persönlichkeiten der Vergangenheit sind unglaublich.

Besuchen Sie einen alten Moskauer Markt: Preobraschenskij-Markt

Sergej Boulkine/NEWS.ru/TASS Sergej Boulkine/NEWS.ru/TASS

Der letzte Moskauer Markt ohne Food-Courts und Geschäfte, der Preobraschenskij-Markt, steht auf dem Gelände der abgerissenen Gebäude des Preobraschenskij-Altgläubigenklosters. Wenn Sie hier einkaufen, können Sie die Atmosphäre der alten Moskauer Märkte nachempfinden, die durch die alten Türmchen der Umzäunung des ehemaligen Klosters noch verstärkt wird.

Die Gemeinde der Altgläubigen existierte übrigens auch während der Jahre der Sowjetmacht – die Kreuzerhöhungskirche wurde selbst unter den Kommunisten nicht geschlossen. Sie ist auch jetzt noch aktiv, obwohl es Außenstehenden verboten ist, das Gelände der Gemeinde zu betreten.

Es wurde wiederholt versucht, das Areal des Marktes an Bauunternehmer zu vergeben, aber die Bürger haben „ihren“ Markt, der wegen seiner günstigen Preise beliebt ist, immer wieder verteidigt.

Künstlersiedlung Sokol

Alexandre Avilov/Agentur Moskwa Alexandre Avilov/Agentur Moskwa

Die berühmteste „Datschen-Siedlung“ innerhalb der Stadt, die Künstlersiedlung Sokol ist die Umsetzung des Projekts Gartenstadt, das die besten Eigenschaften der Stadt und des Dorfes miteinander vereint. Die Siedlung wurde in den 1920er Jahren geplant und ist heute noch als Denkmal der Stadtplanung erhalten.

Sokol wurde auf Kosten einer Wohnungsbaugenossenschaft errichtet, deren Aufnahmegebühr nur für die sowjetische Elite erschwinglich war. Der Preis für ein Häuschen in der Siedlung betrug bis zu 6.600 Rubel (ein Polizist erhielt in jenen Jahren weniger als 50 Rubel im Monat, ein Fachingenieur etwa 120 Rubel). Deshalb gehörten die meisten Häuser hier schon immer wohlhabenden Familien. Und die Datschen selbst, wie auch das gesamte Gebiet der Siedlung, sehen großartig aus – viele Häuser sind herausragende Beispiele für Architektur und Design. Ein Spaziergang durch die Sokol-Siedlung ist ein Vergnügen, nicht zuletzt, weil es hier keinen Autoverkehr gibt.

Erleben Sie das Moskau des 19. Jahrhunderts in der Pokrowka-Straße

Nikoniko962 (CC BY-SA 4.0) Nikoniko962 (CC BY-SA 4.0)

Die Pokrowka-Straße, die von der Metrostation Kitaj-Gorod in Richtung der Boulevards verläuft, ist die am besten erhaltene Straße des vorrevolutionären Moskaus. In den 1930er Jahren wurde hier nur die Mariä-Entschlafens-Kirche abgerissen, aber alle säkulare Gebäude auf beiden Seiten der Straße blieben so erhalten, wie sie unter den Zaren waren. Damals wie heute ist die Straße voller Geschäfte und Restaurants, und die gewundenen Gassen auf der rechten Seite der Straße führen zu den alten Vierteln des Zentrums – Iwanowskaja Gorka und Chitrowka.

