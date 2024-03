Warum haben sowjetische Kinder Geister beschworen?

„Ich hatte mich zu Hause mit Kerzen eingedeckt. Mein Enkel kam: Oma, gib sie uns, wir werden mit [dem populären Rocksänger Viktor] Zoj sprechen. [...] Ich sagte: Fragt ihn, wie lange ich leben werde. Sie fragten ihn. 85, sagte er. Ich bin jetzt 82, also werde ich noch drei Jahre leben.“ Diese Geschichte von Olga Nikitina (geb. 1924), einer Bäuerin aus Wologda, wurde 2006 von den Ethnographen Andrej Toporkow und Anastasia Ajdakowa aufgezeichnet.

Foundation "Cultural Heritage ", St. Petersburg. Foundation "Cultural Heritage ", St. Petersburg.

Geisterbeschwörung durch Kinder ist ein Phänomen, das im 20. Jahrhundert in der sowjetischen Gesellschaft auftauchte. Die ersten Geisterbeschwörungen stammen persönlichen Erinnerungen zufolge aus den 1940er Jahren und verbreiteten sich in den 1960er und 1970er Jahren in der gesamten UdSSR. Anna, eine Moskauerin, deren Vater in den 1980er Jahren an der Universität von Constantine (Algerien) arbeitete, erinnert sich, dass das Spiel der Teufelsbeschwörung absolut allen sowjetischen Kindern bekannt war, deren Eltern dort im diplomatischen oder wissenschaftlichen Bereich tätig waren.

Welche „Geister“ wurden beschworen?

kajakiki/Getty Images kajakiki/Getty Images

Die „Beschwörungen“ könnten im Volk als Reaktion auf das bolschewistische Verbot traditioneller mystischer Praktiken aufgekommen sein. In der Vorstellung der sowjetischen Bevölkerung sollte das Wahrsagen, wie z.B. das Vorhersagen des Bräutigams während der Raunächte [die zwölf Tage vom Weihnachtstag bis zum Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar ß Anm. d. Übers.] und der Nacht des Iwan Kupala, ebenso zu Relikten der Vergangenheit werden wie die Rituale der orthodoxen Kirche. Doch stattdessen wurden unter den sowjetischen Jugendlichen die „Beschwörungen“ populär. Die Kinder selbst nannten sie oft Wahrsagerei und verwendeten die beiden Begriffe synonym. „Wir haben nachts Wahrsagerei betrieben, alle zusammen, und haben die Pik-Dame herbeigerufen. Sie kam, und wir haben ein Tuch über den Spiegel geworfen, damit sie schnell verschwindet. Sie war unheimlich", erzählte die elfjährige Olja der Forscherin Natalia Urwanzewa.

Wer wurde beschworen? Das Spektrum dieser Wesen war recht breit. Wie Urwanzewa schreibt, „wird die Entstehung der modernen Volksüberlieferungen bei Kindern von der Folklore, der Literatur, den Massenmedien und deren Kultur beeinflusst.“ Von Puschkin und dessen Heldin, der Pik-Dame, dehnten sich die Beschwörungen auf viele Figuren aus. Dazu gehören Aschenputtel, die kleine Meerjungfrau, Rotkäppchen sowie die Geister berühmter historischer Figuren: Katharina die Große, Napoleon, Lenin, Stalin sowie Dichter und Schriftsteller wie Gogol, Majakowski, Dostojewski. In den 1990er Jahren wurde der Rocksänger Zoj „gerufen“.

Wie wurde er „gerufen“?

Alexander Kislov Alexander Kislov

Es gab viele Arten der „Beschwörung“, aber sie haben alle gemeinsame Merkmale. Wie Urwanzewa schreibt, „müssen Wahrsager aus Sicherheitsgründen bestimmte Umgangsformen mit dem Jenseits beachten, die aus bestimmten Verhaltensregeln und Verboten bestehen“.

Die besonderen Bedingungen der Beschwörung waren:

Zeit und Ort unter Beachtung des Rituals: Kinder versammelten sich zu den „Beschwörungen“ oft heimlich nachts, zu einer „verbotenen“ Zeit. Wenn sie sich tagsüber versammelten, schlossen sie sich in einem Raum ein, zogen die Vorhänge vor den Fenstern zu und schufen so eine „mystische“ Atmosphäre.

Bei der „Beschwörung“ wurden bestimmte Verbote beachtet: Wurde zum Beispiel die Pik-Dame gerufen, war es nicht erlaubt zu sprechen. Es gab weitere Verbote: Man durfte nicht lachen, das Licht nicht anschalten, sich nicht bewegen und so weiter.

Es gab viele Arten der Beschwörung:

Das Rufen des Geistes durch einen Spiegel. Für die Beschwörung von Aschenputtel malte man auf den Spiegel mit Lippenstift eine Leiter und am unteren Rand Aschenputtels Pantoffel. Um die Pik-Dame zu rufen, zeichnete man ein Haus, aus dem sie „herauskommt“. Wenn auf dem Spiegel nach der „Beschwörung“ (Pik-Dame, komm!) ein Kräuseln oder Lichtpunkte zu sehen waren, galt die Figur als „erschienen“. Eine andere Möglichkeit bestand darin, dass wie bei der Wahrsagerei während der Raunächte zwei Spiegel auf einem Tisch einander gegenüber gestellt wurden, mit Kerzen dazwischen, und man versuchte, zwischen den Spiegeln hindurchzuschauen, während man die Figur rief.

Beschwörungen mithilfe einer Nadel und eines Blattes Papier. Auf ein Blatt Papier wird ein Kreis mit Zahlen, Buchstaben und den Worten Ja und Nein gemalt. Ein Teufel wird in die Mitte des Kreises gezeichnet, mit dem spitzen Ende einer Nadel mit einem Faden wird sein Nabel (oder sein Herz) durchstochen, so dass die Nadel frei am Faden baumelt. Danach „rufen“ die Kinder den Teufel an und „helfen“ ihm, die gestellten Fragen zu beantworten, indem sie die Nadel schwingen.

Beschwörungen mithilfe von Leckereien („rituelle Nahrung“). In vielen Fällen boten die Kinder den „Geistern“ Leckereien an, um sie zu ködern. „Wahrsagerei bei Nacht in einem dunklen Raum. Man legt ein Stück Schokolade auf den Spiegel und wiederholt dreimal die Worte: Kobold, Kobold, erscheine! Ein Kobold erscheint. Wenn er rot ist, wünscht man sich etwas Gutes, und wenn er schwarz ist, ist er böse“, erklärt die zehnjährige Swjeta aus Kondopoga.

Das Ziel der „Beschwörung“

Vitaliy Timkiv/Sputnik Vitaliy Timkiv/Sputnik

Abgesehen davon, dass es sich um ein lustiges und gruseliges Spiel handelt, ging es bei der „Beschwörung“ vor allem für die älteren Kinder (11-12 Jahre) darum, herauszufinden, was die Zukunft für sie bereithält. Viele Kinder waren bereits alt genug, um zu erkennen, dass es sich beim „Beschwören“ um ein spiritistisches Spiel handelte, dass die Nadel von dem Kind, das sie in der Hand hielt, geschwungen wurde und dass das Tuch aus Angst schneller über den Spiegel geworfen wurde, als man etwas sehen konnte. Einige Kinder spielten absichtlich mit, um die anderen daran glauben zu lassen.

Die Kinder nahmen meist solange an den „Beschwörungen“ teil, bis sie nach wiederholten Misserfolgen desillusioniert wurden. Dennoch blieb etwas Ähnliches wie das „Beschwören“ in der studentischen Folklore erhalten, wenn Studenten vor Prüfungen ein gutes Ergebnis „beschwören“, indem sie ihre Studienbücher nachts aus dem Fenster werfen.

Vladimir Rogalevich/Sputnik Vladimir Rogalevich/Sputnik

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.