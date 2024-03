In der Sowjetära wurde der Erste Weltkrieg vergessen – er galt als „imperialistisch“ und wurde vom brutalen Bürgerkrieg völlig überschattet. Erst im modernen Russland werden die Helden des Weltkriegs wirklich geehrt.

Das Denkmal für die Helden des Ersten Weltkriegs auf dem Poklonnaja-Hügel in Moskau wurde 2014 zum hundertsten Jahrestag des Eintritts Russlands in diesen blutigen bewaffneten Konflikt errichtet. Es besteht aus zwei Elementen: einer Bronzefigur eines Soldaten auf einer hohen Säule und einer mehrfigurigen Komposition dahinter – ein Offizier, der vor dem Hintergrund der russischen Flagge Soldaten zum Angriff aufruft.

Nach der Idee der Schöpfer des im Mai 2014 in Kaliningrad eröffneten Denkmals sollten die Figuren eines Offiziers, eines Soldaten und eines Bauern die nationale Einheit bei der Verteidigung des Vaterlandes symbolisieren. Die Figur einer Schwester der Barmherzigkeit, die sich über einen Verwundeten beugt, ist eine Hommage an die Leistung der russischen Frauen in diesem brutalen Konflikt.

Das Denkmal Den glorreichen Söhnen des Vaterlandes – Kosaken und Bergbewohner – Helden des Ersten Weltkriegs in Krasnodar symbolisiert die Freundschaft und gegenseitige Unterstützung der Kosaken und der kaukasischen Völker im Kampf gegen den äußeren Feind. Etwa 100.000 Kuban-Kosaken nahmen an den Kämpfen gegen die Deutschen, Österreicher und Türken teil. Die Bergbewohner wurden nicht zur Armee eingezogen, aber viele von ihnen meldeten sich freiwillig an die Front.

Der Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs wurde 2014 auch in Lipezk begangen. Hier wurde ein Denkmal in Form einer 17 Meter hohen Stele errichtet, die dem Bajonett eines Dreiliniengewehrs ähnelt. Auf der Spitze befindet sich das historische Emblem Russlands – der doppelköpfige Adler – und in der Mitte das St. Georgs-Kreuz (eine der wichtigsten militärischen Auszeichnungen des Russischen Reiches).

Das Denkmal in der Stadt Asow, Region Rostow, ehrt 125.000 Don-Kosaken, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben. Etwa 37.000 von ihnen wurden für ihre Tapferkeit auf dem Schlachtfeld mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt.

Das Denkmal in Pskow ist allen Teilnehmern des Ersten Weltkriegs gewidmet, insbesondere aber dem 11. Infanterieregiment Pskow und den Pskowern in anderen Teilen der kaiserlich-russischen Armee. Es stellt die Figur eines Soldaten dar, der mit einem Gewehr vor sich in den Angriff geht. Hinter ihm befindet sich ein Kampfbanner mit dem Bild der Jungfrau Maria und dem Wappen Russlands.

Das Denkmal Zur Erinnerung an den vergessenen Krieg, der den Lauf der Geschichte verändert hat in der Stadt Gusjew im Gebiet Kaliningrad unterscheidet sich grundlegend von anderen Denkmälern für die Helden des Ersten Weltkriegs auf dem Gebiet Russlands. Im Zentrum der Komposition steht ein Soldat, der auf das Rad des Schicksals gekreuzigt ist.

Zu seinen Seiten steht die untröstliche Witwe und die Mutter, die verzweifelt die Hände nach ihm ausstrecken.

Das Denkmal erinnert an die russischen Soldaten, die am 20. August 1914 in der Schlacht von Gumbinnen (wie Gusjew damals genannt wurde) gefallen sind. Das Glück war an diesem Tag auf der Seite der russischen Truppen.

