Welche Naturkatastrophen gab es in Moskau?

Museum-Panorama The Battle of Borodino

Der große Feigling

Es ist kaum zu glauben, aber die Stadt wurde mehrmals von Erdbeben heimgesucht. In den Annalen des 15. Jahrhunderts wird erwähnt, dass in Moskau plötzlich die Erde bebte und die Glocken von selbst zu läuten begannen. Im Jahr 1474 gab es ein Erdbeben, das nach Schätzungen von Wissenschaftlern eine Stärke von nicht weniger als sechs Punkten hatte: Der große Feigling, wie ihn die Zeitgenossen nannten, zerstörte die in Bau befindliche Mariä-Entschlafens-Kathedrale des Moskauer Kremls. Das Gotteshaus, das die Pskower Meister Kriwtsow und Myschkin bereits bis zum Dach errichtet hatten, stürzte ein, als ob es von einer unsichtbaren Riesenhand zerquetscht worden war. Doch diese Katastrophe hatte auch ihr Gutes: Nach dem Erdbeben lud Iwan III. den Italiener Aristoteles Fioravanti ein, der die Kathedrale wiederaufbaute.

Auch im Oktober 1802 wurde Moskau erschüttert. Und wieder traf es den Kreml: Leute, die am Spasskij-Turm arbeiteten, behaupteten, dass er merklich schwankte. In einigen Häusern wackelten die Kronleuchter und Möbel, die Wände bekamen Risse, und an einigen Stellen stürzte der Boden ein – aber das Beben schafften es nicht einmal, die Bürger zu erschrecken, und sie kehrten zum normalen Leben zurück.

Die Hauptstadt selbst liegt in einer seismisch stabilen Zone, so dass fast alle Erdbeben in der Stadt eine Auswirkung größerer Katastrophen sind. Im Dezember 1945 zum Beispiel erreichten die Wellen eines Erdbebens vor der Küste der Antarktis Moskau. Das schreckliche Erdbeben von Bukarest am 4. März 1977 war in fast ganz Osteuropa zu spüren: In Wohnhäusern verrutschten Möbel, Kronleuchter schwankten, und in Hochhäusern wie der Staatlichen Universität Moskau erreichten die Erschütterungen sieben Punkte.

Im Jahr 2013 drang die Erschütterung des Erdbebens im Ochotskischen Meer, das alle europäischen Länder erbeben ließ, die russische Hauptstadt. In Moskau wurden sogar aus einigen Hochhäusern die Menschen evakuiert.

Das große Moskauer Feuer

Was passiert, wenn Sie ein Feuer, das alles auf seinem Weg verschlingt, mit warmem Wetter und Wind kombinieren? Sie erhalten einen Feuer-Tornado. Das ist genau das, was Napoleon 1812 beim Verlassen Moskaus beobachtete. Es ist kein Zufall, dass dieses Phänomen als Teufelsfeuer bezeichnet wird: Brände brachen in verschiedenen Teilen der Stadt aus, Geschäfte mit brennbaren Materialien explodierten, der Wind trug das Feuer im Nu weiter. Es verschlang bereitwillig die größtenteils hölzernen Gebäude: Es war sinnlos, irgendetwas zu löschen, und es gab nichts, womit man es hätte löschen können – die Feuerwehrleute hatten Moskau verlassen und ihre gesamte Ausrüstung mitgenommen.

Der Wind, der immer stärker wurde, trieb das Feuer nur noch weiter an. Tief in der Nacht vereinigten sich die Feuerströme zu einem Wirbelsturm, der durch die Stadt zog und sie zerstörte. Napoleon gelang es, den Kreml zu verlassen, obwohl es nicht einfach war: Das Pflaster schmolz durch die Hitze. Vier Tage später kehrte er zurück, sah aber nur noch verkohlte Ruinen. Er nannte das Feuer das größte, majestätischste und schrecklichste Spektakel, das er je gesehen hatte. Es sollte noch eine Weile dauern, bis das Feuer endgültig gelöscht war: Als die russischen Truppen mehr als einen Monat nach der Katastrophe in Moskau einmarschierten, rauchte es immer noch.

Ein Tornado über Sokolniki

Die Fotos von 1904, die mit Ein Tornado, der von der Station Pererwa 13 Werst von Moskau aus beobachtet wurde betitelt sind, zeigen eine schwarze Wand, die den gesamten Himmel einnimmt. Die Sturmfront erstreckte sich damals über 15-20 Kilometer. Der böige Wind, dessen Geschwindigkeit 25 Meter pro Sekunde erreichte, kam aus der Provinz Tula in die Stadt. Er brauste über die östlichen Vororte und teilte sich in zwei Tornados auf, die Karatscharowo und Ljublino, Tschagino und Kapotnja, Grajworonowo und Annegofskaja Roschtscha, Kalitniki und Kusminki zerstörten und durch Lefortowo und die Elch-Insel, Sokolniki und Basmannyj zogen. Die Luftströme rissen Bäume aus dem Boden und Kreuze von Kirchen, sie wirbelten jämmerlich schreiende Kühe und Ziegen durch die Luft.

„Plötzlich drehte sich alles ... gelbe Lichter blitzten zwischen den Zickzacklinien der Blitze auf, und in der Mitte wirbelte eine scharlachrot-gelbe Feuersäule. Einen Moment später fegte dieses Grauen ohrenbetäubend durch die Gegend und zerstörte alles, was sich ihm in den Weg stellte“, schrieb der örtliche Historiker Wladimir Giljarowskij.

Smog über der ganzen Hauptstadt

Im Juli-August 2010 wurde Moskau in einen dichten Nebel getaucht: Der Rauch der in der Nähe von Moskau brennenden Torfmoore hüllte die Stadt in einen dichten Rauchschleier. Schwüle Hitze (die Thermometersäule zeigte ständig bis zu +37 Grad Celsius an) und ständiger Brandgeruch bedeckten die Stadt. Der Dunst drang sogar in die U-Bahn ein: In den Waggons und Bahnhöfen herrschte Halbdunkel, und die Fahrgäste mussten sich nasse Taschentücher ins Gesicht drücken oder Atemschutzmasken tragen. Der Flussverkehr wurde eingestellt, einige Einrichtungen wurden geschlossen, und Ventilatoren und Klimaanlagen wurden zu den begehrtesten Waren in den Haushaltswarengeschäften – und wurden sofort zur Mangelware. Wegen des mehrere Wochen anhaltenden dichten Smogs verdoppelte sich die Sterblichkeitsrate in Moskau. Erst am 18. und 19. August verließ der Rauch der brennenden Torfmoore die Stadt, und die Hitze wich schließlich einer deutlichen Abkühlung und Regen.

